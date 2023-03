Akcyza 2023. Nowa definicja płynu do papierosów elektronicznych

Zgodnie z przyjętą nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym od 1 stycznia 2023 r. definicja opodatkowanego akcyzą płynu do papierosów elektronicznych uległa zmianie. Każdy roztwór, który ze względu na skład i właściwości fizykochemiczne może być użyty w papierosach elektronicznych będzie klasyfikowany jako płyn do papierosów elektronicznych.

Płyn do e-papierosów. Zmiany w definicji od 2023 roku

Na podstawie ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 2707) z dniem 1 stycznia 2023 r. definicja płynu do papierosów elektronicznych zawarta w art. 2 ust. 1 pkt 35 ustawy o podatku akcyzowym otrzymała nowe brzmienie.



Po zmianie przywołany przepis wskazuje, że płynem do papierosów elektronicznych jest roztwór przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych, zarówno z nikotyną, jak i bez nikotyny, w tym baza do tego roztworu zawierająca glikol lub glicerynę, przy czym roztwór uważa się za przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych, gdy jest używany albo ze względu na jego skład i właściwości fizykochemiczne może być użyty w papierosach elektronicznych, bez względu na miejsce jego sprzedaży bądź oferowania na sprzedaż.



Zmiana ta, jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej, stanowi wypadkową doświadczeń zebranych w czasie funkcjonowania dotychczasowej definicji płynu do papierosów elektronicznych i wynika wprost ze stwierdzonych przez organy KAS przypadków unikania opodatkowania. W praktyce pojawiały się bowiem sytuacje sprzedaży wyrobów akcyzowych jako nieopodatkowanych np. aromatów do kominków czy też odświeżaczy powietrza, pomimo używania ich przez nabywców w papierosach elektronicznych. Wkłady do kominków mają bowiem w składzie roztwór z gliceryny, glikolu i olejków zapachowych.



W założeniu rozszerzenie definicji ma ukrócić ten proceder i umożliwić organom kontrolnym wykazanie, że sprzedawca jedynie dla pozoru wskazuje przeznaczenie wyrobów do celów nieopodatkowanych. Z uwagi na wprowadzoną modyfikację o klasyfikacji produktu jako wyrobu akcyzowego nie będzie decydować deklaracja sprzedawcy czy też stosowna informacja na opakowaniu lub jej brak tylko fakt, że produkt może zostać wykorzystany jako płyn do papierosów elektronicznych. W dalszym ciągu wymagana jest postać wyrobu jako roztworu, a więc mieszaniny przynajmniej dwóch substancji. Baza do roztworu również niezmiennie powinna zawierać glikol lub glicerynę.

Podstawowym kryterium klasyfikacji będzie określenie z góry celu, któremu wyrób ma służyć. Jednocześnie w nowej definicji użyto zwrotów niedookreślonych wskazujących, że każda możliwość użycia danego produktu pozwala na uznanie wyrobu za płyn do papierosów elektronicznych. Istnieje zatem ryzyko, że organy podatkowe będą wprowadzony przepis interpretować szeroko.

Czego dotyczą wątpliwości?

Wskutek powyższego, wśród podatników powstają wątpliwości, czy potencjalnie każdy wyrób posiadający odpowiednie właściwości fizykochemiczne, pomimo niezwiązanego z papierosami elektronicznymi przeznaczenia, może zostać uznany za wyrób akcyzowy. Obawy budzi również kwestia możliwości uznania za wyrób akcyzowy jedynie tylko półproduktów służących do wytwarzania płynów do papierosów elektronicznych (np. samego glikolu lub gliceryny). Należy wyjaśnić, że sam glikol i gliceryna nie nadają się do użycia w papierosach elektronicznych. Takie wykorzystanie umożliwia dopiero zmieszanie z innymi substancjami takimi jak nikotyna lub aromaty.

W związku z licznymi zastrzeżeniami należy zwrócić uwagę na opublikowany 1 grudnia 2022 r. komunikat Ministerstwa Finansów[1]. W którym to MF tłumaczy, że: „Poszczególne komponenty, które nie stanowią roztworu lub ich skład i właściwości fizykochemiczne nie wskazują na użycie w papierosach elektronicznych w celu efektywnej konsumpcji, jak np. sama gliceryna czy glikol, nie podlegają opodatkowaniu akcyzą. Podobnie nie będzie podlegała akcyzie produkcja i dystrybucja glikolu propylenowego czy gliceryny oraz ich użycie np. w branżach farmaceutycznej, kosmetycznej, budowlanej, motoryzacyjnej.” Natomiast jak wskazano w treści komunikatu, zmieszanie gliceryny lub glikolu z innymi substancjami może stanowić przesłankę do uznania takiego roztworu jako płyn do papierosów elektronicznych, jeśli z okoliczności sprzedaży będzie wynikać przeznaczenie do użycia w papierosach elektronicznych.

W związku z tym MF jako przykład wskazało, że gliceryna oferowana na sprzedaż w aptece zarówno obecnie, jak i po zmianach nie będzie podlegała opodatkowaniu akcyzą. Jednak sprzedaż wyrobu oferowanego jako aromat do kominka, zawierający mieszaninę glikolu, gliceryny, substancji zapachowej i nikotyny, będzie podlegała akcyzie.

Niemniej jednak dopiero praktyka, w tym przyszła linia interpretacyjna organów podatkowych oraz sądów administracyjnych pokaże jaki będzie rzeczywisty zakres zastosowania przepisu w nowym brzemieniu.

Kamila Gancarz, starszy konsultant podatkowy TAXEO Komorniczak i Wspólnicy sp. k.