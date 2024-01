Planowane zmiany w podatku u źródła (WHT) przez UE

Komisja Europejska rozpoczęła już prace nad tzw. Dyrektywą „Faster and Safer Relief of Excess Withholding Taxes”, która ma m.in. zapewnić przyspieszony zwrot podatku u źródła, czy wprowadzić cyfrowe certyfikaty rezydencji podatkowej na poziomie unijnym. Niewątpliwie głównym celem zaimplementowania nowej dyrektywy jest przede wszystkim uproszczenie i zwiększenie skuteczności procedur WHT.

Obecnie procedury dotyczące podatku u źródła stosowane w każdym z państw członkowskich są różne i niejednokrotnie skomplikowane. Podatnicy mają do czynienia z ponad 450 różnymi formularzami w całej UE, z których większość jest dostępna wyłącznie w lokalnych językach urzędowych.

Zmiany w mechanizmie pay and refund – procedura „szybkiego zwrotu”

Komisja Europejska planuje skrócenie procesu zwrotu nadpłaconego podatku u źródła. Istniejący w obecnym kształcie mechanizm „pay and refund” nie spełnia wszystkich określonych założeń, dlatego zdaniem Komisji Europejskiej wymaga on wprowadzenia procedury tzw. „szybkiego zwrotu”, która miałaby znacząco usprawnić proces zwrotu podatku u źródła.

Procedura „szybkiego zwrotu” przewidziana przez Komisję Europejską, zakłada pobór podatku według wyższej stawki podatku WHT i zwrot nadpłaconej nadwyżki maksymalnie w ciągu 25 dni od dnia, w którym podatnik złożył wniosek o jego zwrot.

Ulga w podatku u źródła

Mechanizm „ulg u źródła” ma polegać na tym, że stawka podatku u źródła pobierana w chwili wypłaty dywidendy lub odsetek ma wynikać bezpośrednio z obowiązującej z danym państwem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zatem obniżona stawka podatku lub zwolnienie z niego będzie stosowane bezpośrednio w chwili wypłaty.

Jednolity certyfikat rezydencji

Państwa członkowskie najprawdopodobniej od 1 stycznia 2027 r. będą miały obowiązek stosowania się do norm wynikających z Dyrektywy. Oprócz powyżej wymienionych już regulacji, oznacza to również dla podatników wprowadzenie wspólnego cyfrowego certyfikatu rezydencji podatkowej, który będzie zawierać wspólną treść niezależnie od tego, jakie państwo członkowskie wydaje certyfikat.

Certyfikaty rezydencji będą zastosowane do wszystkich osób, które dla celów podatkowych są rezydentami w kraju ich jurysdykcji. Przedsiębiorcy wskazują, że właściwą zmianą byłoby też wprowadzenie cyfrowego certyfikatu rezydencji podatkowej jako wspólnego mechanizmu generalnego, służącego także w wypłacie tytułu należności licencyjnych czy należności, które są wypłacane poza obrotem publicznym.

Dyrektywa przewiduje, że certyfikat taki powinien zostać wydany w ciągu jednego dnia roboczego od dnia złożenia wniosku.

Rejestr pośredników finansowych w zakresie podatku u źródła

Ponadto projekt Dyrektywy zakłada utworzenie krajowego rejestru certyfikowanych pośredników finansowych. Oznacza to, że aby skorzystać z nowych ulg w zakresie podatku WHT, podatnicy będą musieli wybrać administratora dochodu spośród pośredników finansowych znajdujących się w krajowym rejestrze. Duże unijne instytucje pośrednictwa finansowego będą musiały dołączyć do krajowego rejestru certyfikowanych pośredników finansowych. Rejestr ten będzie również otwarty, na zasadzie dobrowolności, dla mniejszych unijnych pośredników finansowych oraz dla tych spoza UE rejestrze.

Komisja Europejska planuje nałożenie na pośredników finansowych dodatkowych obowiązków sprawozdawczych, które będą musieli spełnić aby znaleźć się w rejestrze. Ma to za zadanie ułatwić określenie rzeczywistego właściciela dochodu i ustalić, czy jest on uprawniony do zastosowania zwolnienia lub niższej stawki podatkowej.

Kierunek zmian w podatku u źródła

Zmiany zaproponowane przez Komisję Europejską ukierunkowane są w głównej mierze na uproszczenie procedur w zakresie rozliczania podatku u źródła, które bywają aktualnie czasochłonne i komplikują rzeczywistość gospodarczą dla przedsiębiorców. Zmiany te mają na celu również zwiększenie inwestycji transgranicznych na terenie Unii Europejskiej oraz zaoferowanie bardziej atrakcyjnych warunków dla zagranicznych spółek. Ponadto w opinii Komisji Europejskiej nowe obowiązki sprawozdawcze będą oznaczać, że organy podatkowe będą miały pełną widoczność łańcucha finansowego, co umożliwi im sprawdzenie, czy inwestorzy kwalifikują się do obniżonych stawek oraz zapewnienie prawidłowego przyznania zwrotu podatku u źródła, a tym samym walkę z nadużyciami podatkowymi.

Bez wątpienia takie zmiany są także oczekiwane przez polskich podatników, którzy po wprowadzeniu mechanizmu „pay and refund” borykają się z wieloma problemami praktycznymi dotyczącymi wykazania prawa do zastosowania zwolnień czy obniżonych stawek podatku u źródła. Niechęć podatników do obecnych regulacji pogłębiają dodatkowo sześciomiesięczne terminy oczekiwania na wydanie opinii o stosowaniu preferencji i zwrot podatku i ich skrócenie byłoby przez podatników mile widziane.

Autor: Remigiusz Fijak Partner Associate ID Advisory

