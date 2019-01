Organ podatkowy będzie mógł rekalkulować ceny transferowe

Warunki rekalkulacji ceny

Jednym z nowych założeń, które wprowadza rozporządzenie jest umożliwienie kalkulowania przez organ podatkowy ceny transferowej ex post w przypadku trudnych do wyceny wartości niematerialnych. Prawo fiskusa do rekalkulacji ceny znajduje jednak zastosowanie tylko wtedy, gdy rozbieżność pomiędzy danymi prognozowanymi i rzeczywistymi wyniesie co najmniej 20 proc.

Co oznacza to w praktyce? Jeżeli w momencie przeniesienia wartości niematerialnych między podmiotami powiązanymi nie istnieją wiarygodne dane porównawcze, a cena tych wartości zostaje ustalona na podstawie prognoz finansowych, to następczo należy sprawdzić, czy przyjęte w momencie przeniesienia dane finansowe nie odbiegają od rzeczywistych danych i informacji finansowych. Jeżeli rozbieżność ta przekroczy 20%, organ podatkowy będzie miał prawo zrekalkulować cenę zastosowaną w tej transakcji.

Fiskus pozwala na kompensatę warunków transakcji

Rozszerzone zostały także przepisy w zakresie kompensaty warunków transakcji. Rozporządzenie zakłada możliwość skompensowania niższego dochodu uzyskanego z transakcji kontrolowanych w jednym roku obrotowym z wyższym dochodem z transakcji kontrolowanych w następnym roku obrotowym. Realizacja tego zapisu będzie możliwa w sytuacji, gdzie transakcja zawarta między podmiotami powiązanymi będzie zakładała jej realizację przez kilka lat, jednak na początku nie będzie przynosiła ona korzyści w pierwszym roku jej trwania, za to w kolejnych latach podatkowych podmiot uzyskuje z tego tytułu zysk.

Ważną dla podatników nowością jest także zdefiniowanie tzw. szóstej metody wyceny, czyli metody wybranej przez podatnika oraz określenie metody dla wyceny exit fee. Ponadto uproszczone zostały obecne definicje metod cen transferowych.

Jedno rozporządzenie – wiele zmian

Wśród najważniejszych zmian twórcy rozporządzenia wymieniają również: uporządkowanie etapów i sposobu przeprowadzenia badania porównywalności, zakaz używania secret comparables, czyli zakaz wykorzystywania w badaniu porównywalności danych nieujawnionych drugiej stronie oraz uproszczenie definicji poszczególnych metod weryfikacji cen transferowych. Warto podkreślić, że chodzi tutaj o dwie strony – podatnika i organ. Zasada ta pozostaje to w ścisłym związku z wyrokiem II FSK 1665/16, w którym Naczelny Sąd Administracyjny krytycznie odniósł się do stosowania w postępowaniach podatkowych w celu oszacowania marży transakcyjnej danych podmiotów, których nie ujawnia się podatnikowi. Zastosowanie w badaniu marży transakcyjnej secret comparables ogranicza możliwość zweryfikowania prawidłowości przedstawionych danych.

Jak wyjaśnił resort finansów w uzasadnieniu projektu roporządzenia: „Rozporządzenie stanowi niejako instrukcję zarówno dla podatników jak i organów podatkowych w jaki sposób przeprowadzić proces badania rynkowości transakcji” (uzasadnienie rządowego projektu z 16 listopada 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych).

Rozporządzenie zwraca uwagę w analizie rynkowości transakcji na ogół warunków, które zostały ustalone lub narzucone przez podmioty powiązane biorące udział w transakcji, w ten sposób, że analiza porównawcza nie może polegać wyłącznie na badaniu ceny transferowej, ale ma uwzględniać warunki panujące na rynku, tzn. czy podmiot niepowiązany zawarłby taką transakcję z innym podmiotem niepowiązanym na określonych warunkach. Dość istotna zmiana dotknęła także przepisów w zakresie badania porównywalności transakcji służących do określenia ceny transferowej. Rozporządzenie nie precyzuje zasad prowadzenia badania porównywalności dla transakcji różnego rodzaju, przyznaje za to podatnikom prawo do uwzględnienia najistotniejszych okoliczności. Ważną zmianą w tym zakresie jest określenie pierwszego etapu badania porównywalności – ma on objąć zdefiniowanie okresu objętego badaniem (będzie zależał od faktów i okoliczności i nie musi być to okres jednego roku).

Ceny transferowe w roku 2019 czeka zatem kolejna rewolucja. Czy zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Finansów okażą się pomocne dla podatników?

Podsumowując omówione powyżej rozporządzenie należy uznać, że organy podatkowe jednoznacznie określiły sposób przeprowadzania analiz porównawczych, co stanowi znaczne ułatwienie ze względu na brak uregulowania tej kwestii obecnie. Korzystną zmianą jest także możliwość kompensowania warunków transakcji.

Źródło: Accreo

