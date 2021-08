Duże zmiany w Kodeksie spółek handlowych. Prawo holdingowe

Zmiany w Kodeksie spółek handlowych. 17 sierpnia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra aktywów państwowych. Do polskiego ustawodawstwa wprowadzone zostanie prawo grup spółek, zwane również prawem holdingowym lub prawem koncernowym. Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom, zwiększy się także efektywność rad nadzorczych spółek kapitałowych. Chodzi m.in. o wyposażenie ich w możliwość samodzielnego (tzn. bez udziału zarządu) wyboru i zatrudnienia zewnętrznego doradcy, czy wprowadzenie zasady biznesowej oceny sytuacji (Business Judgement Rule).

Ulga na zakup kasy fiskalnej online - termin złożenia wniosku przez podatników zwolnionych z VAT

Ulga na zakup kasy fiskalnej. Lekarz wymienił w maju kasę online i ją stosował, mimo że dopiero od 1 lipca miał obowiązek posiadania takiej kasy. Dokumenty związane z tym zakupem dostarczył nam dopiero pod koniec lipca. Czy możemy jeszcze w jego imieniu złożyć wniosek o ulgę na jej zakup do US?

Zakup samochodu w systemie VAT marża za granicą - rozliczenie VAT

Zakup samochodu w systemie VAT marża za granicą. Kupiliśmy auto osobowe z UE. Na fakturze sprzedawca dopisał, że jest to zakup w procedurze VAT marża, i podał artykuł z ich ustawy. Samochód będzie wprowadzony do środków trwałych w firmie. Pierwszy raz spotykam się z procedurą VAT marża z zagranicznym kontrahentem. O czym pamiętać? Należy gdzieś zgłosić tę procedurę? Co wykazać w pliku JPK? Rozumiem, że deklaracja VAT-23 nie musi być składana w tym wypadku? Czy przy sprzedaż tego samochodu będziemy mogli zastosować marżę?

Ceny transferowe. Definicja transakcji kontrolowanej

Transakcja kontrolowana. W ostatnich latach można zaobserwować dużą dynamikę zmian w zakresie przepisów o cenach transferowych. Immanentną cechą zmian jest powstanie niepewności oraz możliwości różnego rozumienia zmiany, co prowadzić może do rozbieżności w interpretacji przepisów.

Hipotetyczne odsetki - rozliczenie CIT

Hipotetyczne odsetki w CIT. Ustawodawca celem zachęcenia podatników do zatrzymywania zysków zamiast wypłacania dywidend oraz finansowania działalności z dopłat w miejsce finansowania zewnętrznego stworzył instytucję tzw. hipotetycznych odsetek. Jest to preferencja podatkowa obowiązująca od 1 stycznia 2019 r., która obwarowana jest pewnymi warunkami. Przedsiębiorcy powinni zatem rozważyć zalety i wady instytucji hipotetycznych odsetek przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z tej preferencji.

Inflacja a stopy procentowe i wynagrodzenia

Inflacja a stopy procentowe i wynagrodzenia. Polska od miesięcy należy do państw o najwyższej inflacji w Europie, zajmując wraz z Węgrami na zmianę pierwsze lub drugie miejsce. Węgrzy rozpoczęli już walkę z tym zjawiskiem, podobnie jak Czesi, gdzie inflacja jest zdecydowanie niższa. Tymczasem NBP utrzymuje rekordowo niski poziom stóp procentowych. Według Pawła Wojciechowskiego z Pracodawców RP taka sytuacja nakręci spiralę oczekiwań inflacyjnych i płacowych, co jeszcze bardziej podbije wzrost cen, a podwyżka stóp potrzebna będzie jeszcze w tym roku.

Zwrot kosztów używania prywatnego samochodu pracownika do celów służbowych a PIT

Prywatny samochód pracownika do celów służbowych a PIT. Zwrot kosztów korzystania przez pracownika z samochodu prywatnego dla celów pracodawcy winien być neutralny podatkowo, albowiem pracownik nie uzyskuje żadnej realnej korzyści majątkowej, a jedynie zwrot kosztów jakie poniósł używając swojego prywatnego samochodu do celów służbowych. Taki pogląd wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 13 lipca 2021 r. (sygn. I SA/Gd 425/21). Niestety orzecznictwo sądów administracyjnych nie jest w tej kwestii jednolite, co powoduje dezorientację pracodawców i pracowników.

Ulgi dla przedsiębiorców w ramach Polskiego Ładu

Wraz z planowanym wprowadzeniem Polskiego Ładu, rząd przedstawił pakiet ulg na innowacje dla przedsiębiorców. Mają one obowiązywać od 2022 roku i dotyczyć pięciu zakresów: ulgi B+R, IP Box, na prototyp, na robotyzację przemysłową i na wsparcie innowacyjnych pracowników.

Wzór informacji w sprawie opłaty paliwowej (OPAL)

Opłata paliwowa. Resort infrastruktury określił nowy wzór informacji w sprawie opłaty paliwowej (OPAL). Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie 1 października 2021 r.

Zmiany w ustawie o funduszach inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne. 14 sierpnia 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta nowelizuje także niektóre regulacje, dotyczące pobierania opłat za przejazd autostradami.

Windykacja polubowna – co warto wiedzieć?

Windykacja polubowna. Co to jest windykacja polubowna i dlaczego powinien to wiedzieć nie tylko każdy dłużnik?

Ulga abolicyjna - objaśnienia podatkowe

Ulga abolicyjna. Resort finansów przygotował objaśnienia podatkowe dotyczące ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Objaśnienia zostały wydane według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2021 r. Poniżej pełna treść objaśnień.

Zwolnienie z podatku nieruchomości z infrastrukturą kolejową - będzie zmiana

Zwolnienie z podatku nieruchomości z infrastrukturą kolejową. W Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Założenia tego projektu zostały opublikowane w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Chodzi o doprecyzowanie zwolnienia z podatku od nieruchomości przysługującego nieruchomościom, na których znajduje się infrastruktura kolejowa. Aktualna regulacja tego zwolnienia jest, zdaniem projektodawców, nadużywana do unikania opodatkowania gruntów, na których znajduje się infrastruktura kolejowa, przez podmioty nieprowadzące działalności kolejowej.

E-faktury – co się zmieni? Czy podatników i księgowych czeka rewolucja?

E-faktury – co się zmieni? W dniu 4 sierpnia 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się zmieniony projekt nowelizacji ustawy o VAT zakładający wprowadzenie (od 1 stycznia 2022 r.) faktur ustrukturyzowanych oraz Krajowego Systemu e-faktur (KSeF). Projektowane zmiany zakładają jak na razie jedynie możliwość skorzystania z e-faktur przez podatników. Podatnicy nie będą zobowiązani do wystawiania faktur w systemie KSeF, lecz będą mogli skorzystać z tego narzędzia. W przyszłości możliwe jest, że Polska pójdzie w ślady takich państw jak Włochy, Portugalia czy Hiszpania i wprowadzi obowiązkowy system e-faktur. Dlatego już teraz warto jest przyjrzeć się tej konstrukcji.

Rejestracja w e-TOLL za pomocą kart flotowych i inne nowości

Rejestracja w e-TOLL. W nowym systemie e-TOLL można już rejestrować się za pośrednictwem operatorów kart flotowych. Lista dostawców OBU i ZSL dopuszczanych do systemu e-TOLL jest coraz dłuższa, dzięki czemu każdy kierowca ma szeroki wybór urządzeń. System viaTOLL zostanie wygaszony 30 września 2021 r. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają do jak najszybszej zmiany viaTOLL na e-TOLL.

Inflacja 2021 – co drożeje najszybciej?

Inflacja 2021. Inflacja na poziomie 5% nie znaczy wcale, że o tyle wzrosły nam wszystkim koszty życia. Prawie każdy z nas odczuwa inflację inaczej niż „statystyczny obywatel” badany przez GUS. Wszystko zależy od tego na co wydajemy pieniądze.

Kwota zastawu skarbowego w 2022 roku

Zastaw skarbowy. Kwota zastawu skarbowego w 2022 roku wynosi 13900 zł. Zastaw skarbowy przysługuje Skarbowi Państwa oraz jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu m.in. zobowiązań podatkowych. Kiedy może zostać ustanowiony zastaw skarbowy?

Polski Ład. Kto straci na zmianach podatkowych?

Polski Ład a podatki. Na zmianach podatkowych w Polskim Ładzie stracą prawie wszyscy przedsiębiorcy - uważa Konfederacja Lewiatan. Negatywnie odczują je także osoby mało zarabiające ponieważ zwiększenie obciążeń dla firm przełoży się na wzrost cen. Obniżka podatków nie zrekompensuje im wyższych wydatków na zakup towarów pierwszej potrzeby. Części dochodów pozbawione zostaną także osoby, które poza działalnością gospodarczą albo umową o pracę, wynajmują prywatne mieszkania.

Podatki i opłaty za korzystanie ze środowiska

Podatki i opłaty środowiskowe. Ostatnimi laty coraz większą wagę przykłada się do kwestii związanych z ochroną środowiska, co znajduje odzwierciedlenie m.in. we wprowadzanych podatkach i opłatach, będących fiskalnym narzędziem zarządzania polityką państwa.

Kiedy nieodpłatne użyczenie nieruchomości jest opodatkowane VAT?

Nieodpłatne użyczenie nieruchomości a VAT. Zgodnie z art. 710-719 Kodeksu cywilnego, przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Istotą umowy użyczenia jest bezpłatne przysporzenie na rzecz biorącego, które polega na możliwości korzystania przez niego z przedmiotu użyczenia (np. nieruchomości). Jak wskazuje orzecznictwo, m.in. Sąd Najwyższy w wyroku z 13.05.2004 r. sygn. III SK 39/04, nie ma przeszkód, aby przedmiot użyczenia stanowiła rzecz będąca częścią przedsiębiorstwa. W takim przypadku bezpłatne używanie jako czynność nieodpłatna może podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT jako nieodpłatne świadczenie usług.

Wysokość kary porządkowej w 2022 r.

Kara porządkowa na rok 2022 wynosi 3000 zł, co oznacza wzrost o 100 zł w stosunku do roku 2021. O nałożeniu kary porządkowej oraz o jej uchyleniu rozstrzyga organ podatkowy, przed którym toczy się postępowanie. Kiedy może zostać nałożona kara porządkowa?

Windykacja nie musi oznaczać utraty kontrahenta

Windykacja a relacje z kontrahentem. Co 3. przedsiębiorstwo z sektora MŚP, które zleciło windykację należności, zaobserwowało wzrost liczby faktur opłacanych przez kontrahentów w terminie. Wśród tych, które odzyskały pieniądze, 68 proc. skorzystało z możliwości obciążenia dłużnika kosztami windykacji - wynika z badania „Relacje między kontrahentami po zleceniu windykacji” Kaczmarski Inkasso. Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na to rozwiązanie, stosowali je najczęściej wobec wszystkich kontrahentów. Zachowali przy tym z nimi dobre kontakty.

Limit dochodów dzieci uprawniający do ulgi prorodzinnej bez zmian

Ulga na dziecko (ulga prorodzinna). Nie zmieni się limit dochodów dzieci, którego przekroczenie pozbawia prawa do skorzystania z ulgi na dziecko. Będzie wynosił nadal 3 089 zł. Jego podwyższenie nie byłoby zasadne – poinformowało Ministerstwo Finansów.

Czy ulga rehabilitacyjna obejmuje terapię logopedyczną?

Terapia logopedyczna a ulga rehabilitacyjna. Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć wydatki poniesione na leczenie jąkania jako rehabilitacji mowy zgodnie z zaleceniami lekarskimi? Czy ma znaczenie nazwa usługi określona na fakturze: leczenie jąkania, terapia, wizyta, zajęcia, zabiegi logopedyczne czy sam fakt otrzymywanego wsparcia dla osoby niepełnosprawnej, które wpisuje się w zalecenie lekarskie?

Czy można skorygować puste faktury bez sankcji VAT?

Puste faktury kojarzą się bardzo negatywnie i najczęściej utożsamiane są z oszustwami podatkowymi i nadużyciami prowadzącymi do uszczuplenia dochodów podatkowych państwa. Jednak wystawić „pustą fakturę” można także niecelowo, przypadkiem. Co wtedy?