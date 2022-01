Od 2018 roku przedsiębiorcy, którzy planują zrealizować „nową inwestycję” mogą skorzystać ze wsparcia udzielanego w formie zwolnienia od podatku dochodowego. Objęte wsparciem mogą być w szczególności inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu czy też zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

Wsparcie na realizację nowej inwestycji - zwolnienie z podatku dochodowego

Wskazać należy, że stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT, ustawodawca wprowadził zwolnienie z podatku w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej, osiągniętych z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu. Decyzja ta jest wydawana na mocy ustawy z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Zgodnie z powołaną regulacją, wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia podatkowego nie może przekroczyć wielkości dopuszczalnej pomocy publicznej określonej zgodnie z odrębnymi przepisami.



Do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem na nowe inwestycje w myśl, § 8 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji, zalicza się koszty będące w szczególności:

ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich do składników majątku podatnika i zaliczenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;

kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych;

ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej;

kosztem związanym z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli (za zastrzeżeniem zachowania określonego okresu najmu);

ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą (z zachowaniem określonych w tym przepisie warunków)

Wskazane wyżej kategorie kosztów, przedsiębiorca powinien pomniejszyć o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy - jeżeli możliwość odliczeń wynika z odrębnych przepisów. Ponadto, koszty te powinny zostać poniesione w okresie ważności decyzji o wsparciu wydanej dla konkretnej lokalizacji.

Moment rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia

Stosownie do ww. Rozporządzenia - wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy, począwszy od miesiąca, w którym poniósł te koszty. Jednakże moment ten musi nastąpić po dniu wydania decyzji o wsparciu. Ze wsparcia można korzystać przedsiębiorca maksymalnie do momentu wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej lub wygaśnięcia decyzji o wsparciu - w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi wcześniej.

Przedsiębiorcy realizujący inwestycje na podstawie otrzymanej decyzji o wsparciu często zastanawiają się w jakim momencie mogą rozpocząć korzystanie ze zwolnienia. W związku z trudnościami w jednoznacznym określeniu tego momentu, wielu podatników zdecydowało się na wystąpienie z wnioskiem o indywidualną interpretację prawa podatkowego w tym zakresie.

Istotnym jest, że wartość zwolnienia od podatku dochodowego uzależniona jest od wielkości poniesionych przez podatnika wydatków kwalifikujących się jako koszty inwestycji. Podkreślić należy, że wyrażenie "poniesionych" oznacza wydatek faktycznie zrealizowany, a nie sam zamiar poniesienia danego kosztu w przyszłości. Jak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 28 października 2021 r., znak 0111-KDIB1-3.4010.362.2021.2.PC – „(…)poniesienie wydatków kwalifikowanych nie uprawnia jeszcze do skorzystania z możliwości zwolnienia dochodów w ramach decyzji o wsparciu. Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego powinno prowadzić każdorazowo do uzyskania dochodu, który umożliwia zastosowanie zwolnienia. Dla faktycznego skorzystania z analizowanego zwolnienia istotne jest bowiem uzyskanie dochodów z nowej inwestycji (również w ramach ścisłych powiązań), a nie samo poniesienie wydatków kwalifikowanych. (…) Dopóki więc podatnik nie uzyska takiego dochodu nie może skorzystać ze wsparcia na podstawie ustawy o WNI (a w konsekwencji zwolnienia na podstawie ustawy o CIT).”

Zatem, samo poniesienie wydatku kwalifikowanego zgodnie z tzw. metodą kasową nie jest równoznaczne z możliwością rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia - istotne jest bowiem również uzyskanie dochodów z nowej inwestycji.

Jednocześnie jak wskazuje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydawanych interpretacjach indywidualnych - w przypadku poniesienia kosztów kwalifikowanych związanych z zakupem bądź wytworzeniem środka trwałego we własnym zakresie, poza poniesieniem wydatku w znaczeniu kasowym, przedsiębiorca chcący skorzystać ze zwolnienia (na podstawie otrzymanej decyzji o wsparciu), powinien zaliczyć dany środek trwały do ewidencji środków trwałych. Zatem w momencie uznania kosztów kwalifikowanych, taki środek trwały powinien być kompletny i zdatny do użytku i znajdować się w ewidencji ŚT przedsiębiorcy (por. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 sierpnia 2021 r., znak 0114-KDIP2-1.4010.188.2021.1.JC).

Katarzyna Kliszczewska, konsultant podatkowy w Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp. k.