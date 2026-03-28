Strona główna » Księgowość » Podatki » Inne podatki i opłaty » Podatek od deszczu: zapłać, odwołaj się, oszczędź

Podatek od deszczu: zapłać, odwołaj się, oszczędź

28 marca 2026, 06:16
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
opłata retencyjna, podatek od deszczu
Każdy właściciel nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m², której więcej niż 70 proc. terenu jest trwale uszczelnione, musi uiszczać opłatę retencyjną. Obowiązek ten wynika wprost z ustawy Prawo wodne i egzekwują go gminy - często z błędami. Dobra wiadomość jest taka, że prawo daje możliwość skutecznego odwołania się od nienależnie nałożonej lub zawyżonej opłaty, a odpowiednia inwestycja w retencję może obniżyć obciążenie nawet dziesięciokrotnie.

Kto i kiedy płaci

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej - potocznie zwana podatkiem od deszczu - uregulowana jest w art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Instrument ten ma charakter opłaty za usługi wodne, nie zaś klasycznego podatku lokalnego. Obowiązek płatniczy spoczywa na właścicielach, posiadaczach samoistnych, użytkownikach wieczystych oraz posiadaczach zależnych nieruchomości.

Obowiązek płatniczy powstaje, gdy łącznie spełnione są trzy przesłanki:

  1. powierzchnia nieruchomości przekracza 3500 m² - zgodnie z tzw. koncepcją wieczystoksięgową: liczy się jedna księga wieczysta, nie liczba działek;
  2. więcej niż 70 proc. tej powierzchni stanowią elementy trwale uszczelnione (dachy, asfalt, szczelna kostka brukowa, betonowe podjazdy);
  3. nieruchomość nie jest ujęta w system kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej - sam przebieg sieci w ulicy nie przesądza jeszcze, że nieruchomość jest ujęta w system kanalizacji; znaczenie ma rzeczywiste objęcie nieruchomości tym systemem.

Typowymi płatnikami są operatorzy centrów logistycznych, właściciele zakładów produkcyjnych, deweloperzy zarządzający parkami handlowymi, a także administratorzy dużych obiektów użyteczności publicznej. Właściciele typowych domów jednorodzinnych na działkach o powierzchni od 800 do 1500 m² co do zasady progu 3500 m² nie przekraczają.

Zwolnienia z opłaty

Ustawa przewiduje dwa istotne wyłączenia. Po pierwsze, kościoły i inne związki wyznaniowe są zwolnione z opłaty retencyjnej. Po drugie, z obowiązku wyłączone są jezdnie dróg publicznych i drogi kolejowe - ale wyłącznie pod warunkiem, że wody opadowe odprowadzane są za pomocą urządzeń umożliwiających retencję lub infiltrację. Zwolnienie to ma charakter ściśle przedmiotowy i dotyczy samej jezdni, nie całej nieruchomości drogowej.

Jak wyliczyć wysokość opłaty - przykłady praktyczne

Opłata obliczana jest jako iloczyn trzech czynników: stawki jednostkowej, powierzchni uszczelnionej (utraconej powierzchni biologicznie czynnej) oraz czasu (kwartału). Ustawodawca premiuje inwestycje w retencję, oferując drastycznie niższe stawki.

Tabela: Stawka retencji

Stopień retencji (pojemność urządzeń)

Stawka [zł/m² rocznie]

Brak urządzeń retencyjnych

0,50

Do 10 proc. odpływu rocznego

0,30

Od 10 do 30 proc. odpływu rocznego

0,15

Powyżej 30 proc. odpływu rocznego

0,05

Źródło: rozporządzenie o jednostkowych stawkach opłat za usługi wodne oraz przepisy Prawa wodnego.

Przykład

Przykład 1. Centrum logistyczne bez retencji

Magazyn o powierzchni nieruchomości 10 000 m², z których 8500 m² jest utwardzone asfaltem i betonem (85 proc. uszczelnienia). Brak jakichkolwiek zbiorników retencyjnych. Nieruchomość nie jest objęta systemem kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.

* Utracona powierzchnia biologicznie czynna: 8500 m²

* Stawka: 0,50 zł/m² rocznie (stawka powszechna, brak retencji)

* Opłata roczna: 8500 m² × 0,50 zł = 4250 zł

* Opłata kwartalna: 4250 zł ÷ 4 = 1062,50 zł

* Koszt w ciągu 10 lat: 42 500 zł

Przykład 2. Ten sam obiekt po inwestycji w retencję

Właściciel instaluje podziemny zbiornik deszczówki o pojemności przekraczającej 30 proc. rocznego odpływu z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem. Oznacza to zastosowanie najniższej stawki opłaty, czyli 0,05 zł za 1 m² rocznie.

* Utracona powierzchnia biologicznie czynna: 8500 m²

* Stawka: 0,05 zł/m² rocznie (retencja powyżej 30 proc. odpływu rocznego)

* Opłata roczna: 8500 m² × 0,05 zł = 425 zł

* Opłata kwartalna: 425 zł ÷ 4 = 106,25 zł

* Koszt w ciągu 10 lat: 4250 zł - oszczędność 38 250 zł względem przykładu 1.

* Zwrot inwestycji: przy koszcie budowy zbiornika rzędu 15 000-20 000 zł zwrot może nastąpić po ok. 4-5 latach, ale wymaga każdorazowo indywidualnej kalkulacji z uwzględnieniem rzeczywistych kosztów inwestycji i parametrów technicznych urządzenia.

Parking z ażurową ekokostką

Parking o powierzchni 4200 m² wykonany w całości z ażurowej ekokostki wypełnionej trawą. Tego rodzaju nawierzchnia - przy odpowiednich parametrach technicznych i właściwym wykonaniu - może być w znacznym zakresie zaliczona do powierzchni biologicznie czynnej. Jeżeli z dokumentacji technicznej i rzeczywistego sposobu wykonania wynika, że wskaźnik powierzchni trwale uszczelnionej wynosi jedynie ok. 10 proc., próg 70 proc. nie zostaje przekroczony. W takim przypadku obowiązek ponoszenia opłaty w ogóle nie powstaje. Właściciel oszczędza całość potencjalnego zobowiązania.

Obowiązki właściciela - oświadczenia kwartalne

Właściciel nieruchomości spełniającej kryteria zobowiązany jest do składania oświadczeń wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie 30 dni od zakończenia każdego kwartału. Harmonogram na rok 2026 przedstawia się następująco:

  • I kwartał 2026 r.: oświadczenie do 30 kwietnia 2026 r.
  • II kwartał 2026 r.: oświadczenie do 30 lipca 2026 r.
  • III kwartał 2026 r.: oświadczenie do 30 października 2026 r.
  • IV kwartał 2026 r.: oświadczenie do 31 stycznia 2027 r.

W oświadczeniu wskazuje się powierzchnię uszczelnioną, typ nawierzchni oraz informacje o urządzeniach retencyjnych wraz z wyliczeniem ich wpływu na roczny odpływ. Na podstawie oświadczenia gmina przesyła informację o wysokości opłaty - nie jest to decyzja administracyjna, lecz dokument zawierający wyliczenie i termin zapłaty (14 dni od doręczenia).

Jak odwołać się od błędnie naliczonej opłaty

Gminy popełniają błędy - i jest to norma, nie wyjątek. Analiza orzecznictwa sądów administracyjnych wskazuje kilka najczęściej powtarzających się uchybień: sumowanie działek z odrębnych ksiąg wieczystych, traktowanie każdego utwardzenia jako 100-procentowego uszczelnienia, a także zbyt pochopne przyjmowanie, że przebieg sieci kanalizacyjnej w ulicy oznacza objęcie nieruchomości systemem kanalizacji. Każdy z tych błędów może być podstawą skutecznego odwołania.

Krok 1. Reklamacja - 14 dni na reakcję

Pierwszym instrumentem jest reklamacja składana do organu, który wydał informację (wójt, burmistrz, prezydent). Termin na jej wniesienie wynosi 14 dni od doręczenia informacji - jest to termin bardzo rygorystyczny, którego przekroczenie co do zasady zamyka drogę do skutecznej reklamacji. Dlatego każdą informację z urzędu należy natychmiast analizować.

Złożenie reklamacji nie wstrzymuje obowiązku zapłaty. Należy najpierw zapłacić sporną kwotę, a następnie dochodzić jej zwrotu. Organ ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji.

Jeżeli gmina uzna reklamację, przesyła nową informację z poprawioną kwotą. Jeżeli oddali - wydaje decyzję administracyjną określającą wysokość opłaty. Dopiero ta decyzja otwiera drogę do dalszego odwołania.

Przykład reklamacji: błędna klasyfikacja nawierzchni

Stan faktyczny: Gmina Przykładowo naliczyła opłatę, przyjmując za uszczelnioną całość parkingu o powierzchni 2000 m² wykonanego z ażurowej ekokostki. Stawka: 0,50 zł/m², opłata roczna: 1000 zł.

Treść reklamacji powinna zawierać: oznaczenie nieruchomości, numer informacji, zarzut błędnej kwalifikacji nawierzchni jako w pełni uszczelnionej, wskazanie kart technicznych producenta wykazujących zdolność retencyjną ekokostki (nawet do 90 proc. powierzchni biologicznie czynnej), żądanie wydania nowej informacji z uwzględnieniem rzeczywistego wskaźnika uszczelnienia oraz zwrotu nadpłaconej kwoty.

Skutek: Po korekcie wskaźnika uszczelnienia do 10 proc. (200 m²) opłata maleje do 100 zł rocznie. Różnica do odzyskania: 900 zł za rok.

Krok 2. Odwołanie do SKO

Od decyzji wydanej wskutek nieuwzględnienia reklamacji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. W odwołaniu należy wskazać zarzuty dotyczące naruszenia prawa materialnego (np. błędna klasyfikacja nawierzchni lub błąd w ustaleniu powierzchni nieruchomości) lub procesowego (np. niedokładne wyjaśnienie stanu faktycznego, pominięcie stron postępowania przy współwłasności).

Przykład odwołania do SKO: suma działek z różnych KW

Stan faktyczny: Gmina zsumowała dwie sąsiadujące działki należące do tej samej spółki - 2000 m² i 2000 m² - łącząc je do wspólnej powierzchni 4000 m² przekraczającej próg 3500 m². Każda działka ma jednak odrębną księgę wieczystą.

Zarzut w odwołaniu: Naruszenie art. 269 ust. 1 pkt 1 Prawa wodnego w zw. z przyjmowaną w orzecznictwie wykładnią wieczystoksięgową. Każda z działek objęta jest osobną KW i stanowi odrębną nieruchomość w rozumieniu ustawy. Żadna z nich nie przekracza progu 3500 m². Obowiązek opłatowy nie powstał.

Oczekiwany skutek: Uchylenie decyzji gminy i umorzenie postępowania.

Krok 3. Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Jeżeli decyzja SKO jest niekorzystna, podmiotowi przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w terminie 30 dni. Sądy administracyjne wykazują dużą skrupulatność w badaniu, czy gmina poprawnie zinterpretowała pojęcie powierzchni biologicznie czynnej oraz czy faktycznie udowodniła brak ujęcia terenu w system kanalizacji. Koszty postępowania sądowo-administracyjnego są relatywnie niskie, co czyni tę ścieżkę atrakcyjną przy wyższych kwotach sporu.

Schemat ścieżki odwoławczej:

Informacja o opłacie → Reklamacja (14 dni) → Decyzja gminy → Odwołanie do SKO (14 dni) → Decyzja SKO → Skarga do WSA (30 dni)

Rekomendacje dla przedsiębiorców

Kluczem do minimalizacji obciążeń nie jest unikanie płatności, lecz precyzyjne wykorzystanie dostępnych ram prawnych i technicznych. Praktyczne wskazówki:

  • weryfikacja ksiąg wieczystych - jeśli grunty są objęte kilkoma KW i żadna nie przekracza 3500 m², obowiązek w ogóle nie istnieje.
  • dokumentacja nawierzchni ażurowych - karty techniczne ekokostki lub geokraty mogą wykluczyć znaczną część powierzchni z kategorii uszczelnionej.
  • inwestycja w retencję powyżej 30 proc. odpływu - to próg krytyczny dający dostęp do dziesięciokrotnie niższej stawki.
  • reklamacja w terminie 14 dni od doręczenia informacji - to termin bardzo rygorystyczny - każde pismo z urzędu należy natychmiast analizować.
  • kontrola przy współwłasności - informacja powinna być skierowana do wszystkich współwłaścicieli - brak tej przesłanki to błąd proceduralny skutkujący uchyleniem decyzji.

art. 269 ust. 1 pkt 1, art. 272-274 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne - j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 960.

§ 2–4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne - Dz.U. z 2023 r. poz. 2471.

art. 127, art. 129 § 2, art. 156 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 572.

art. 53 § 1, art. 145 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 935.

art. 46 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 1061 ze zm.

