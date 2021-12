Polski Ład. Nowe zasady wykupu z leasingu od 2022 r.

Polski Ład niesie za sobą szereg zmian, które nie dla wszystkich są korzystne. Jednym z obszarów, które będą podlegały nowelizacji jest wykup z leasingu przedmiotu użytkowanego w działalności gospodarczej.

Wykup z leasingu do grudnia 2021 r.

Do końca 2021 r. wykupu z leasingu można dokonać do majątku prywatnego lub firmowego. Nie ma obowiązku zaliczania wykupionego przedmiotu do majątku firmy i wprowadzania go do ewidencji środków trwałych. Przedmiot wykupiony do majątku prywatnego po 6 miesiącach (licząc po miesiącu, w którym dokonano wykupu) może zostać sprzedany bez zapłaty podatku (PIT oraz VAT).