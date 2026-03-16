Ministerstwo Finansów: podwyższenie progu PIT do 120 tys. zł? „Byłoby nierozważne"

Ministerstwo Finansów: podwyższenie progu PIT do 120 tys. zł? „Byłoby nierozważne”

16 marca 2026, 11:38
Andrzej Domański
Ministerstwo Finansów: podwyższenie progu PIT do 120 tys. zł?
Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Finansów

Nie będzie obniżki podatku dla najbogatszych. Ministerstwo Finansów wyraźnie odcina się od pomysłu podwyższenia progu dochodowego PIT, od którego obowiązuje stawka 32 proc. Resort tłumaczy, że takie działanie mogłoby zagrozić stabilności finansów publicznych i utrudnić realizację planu naprawczego Polski wobec procedury nadmiernego deficytu UE.

„Obecne zasady respektują orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego”

„Obecne zasady, dotyczące ustalania wysokości podatku, respektują orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Uwzględniają również stan finansów publicznych. Nie można bowiem zapominać, że podatek PIT stanowi źródło dochodów publicznych oraz, że Polska znajduje się w procedurze nadmiernego deficytu uruchomionej przez Radę UE w lipcu 2024 r.” – napisało Ministerstwo Finansów.

Resort przypomina, że wyjście z tej procedury wymaga realizacji planu naprawczego, którego celem jest sprowadzenie deficytu finansów publicznych poniżej 3 proc. PKB oraz stabilizacja długu publicznego.

Rada UE i długofalowy plan finansowy Polski

„Rada UE zaleciła Polsce realizację tego planu do 2028 roku. Działaniem nierozważnym byłoby zatem podejmowanie inicjatyw ustawodawczych, które nie sprzyjają realizacji tego celu. Za takie działanie w chwili obecnej należy uznać podwyższenie progu dochodów z obecnych 120.000 zł, czyli obniżenie obciążenia z tytułu podatku PIT dla osób o dochodach wyższych, niż przeciętne.”

MF nie planuje zmian w najbliższym czasie

Ministerstwo Finansów informuje, że nie prowadzi prac nad podwyższeniem progu PIT dla stawki 32 proc., ani nie planuje zainicjowania takich działań w najbliższej przyszłości.

Statystyki: coraz więcej Polaków płaci 32 proc.

Z danych statystycznych MF wynika, że w latach 2009–2024 liczba podatników objętych stawką 32 proc. wzrosła o ok. 6 punktów procentowych, z 1,59 proc. do 7,6 proc. podatników. Średnioroczny przyrost wynosił 0,4 pkt proc..

Skala podatkowa obowiązująca od 2022 r.

Od 2022 roku obowiązuje w Polsce skala podatkowa PIT z dwoma stawkami podatku: 12 i 32 proc., z progiem dochodów wynoszącym 120 tys. zł oraz roczną kwotą wolną 30 tys. zł.

Zobacz również:
oprac. Adam Kuchta
Źródło: INFOR
Podatek katastralny i od pustostanów? Rząd odpowiada i zdradza plany reform mieszkalnictwa
16 mar 2026

Rząd nie prowadzi prac nad wprowadzeniem podatku od pustostanów czy podatku katastralnego - poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski dodał, że do końca roku ma być przyjętych kilkanaście ustaw reformujących obszar mieszkalnictwa.
Ruszyły dopłaty dla rolników 2026. Można już składać wnioski – są też nowe zasady
16 mar 2026

Miliony złotych wsparcia dla gospodarstw ruszają ponownie. Od 15 marca rolnicy mogą już składać wnioski o dopłaty bezpośrednie i obszarowe. Choć główne zasady pozostają takie same jak w poprzednich latach, pojawiły się też ważne zmiany dotyczące m.in. torfowisk, użytków zielonych i ekoschematów. Wnioski tradycyjnie składa się wyłącznie online.
KSeF a limit 10 tys. zł. Tysiące firm mogą być poza systemem nawet do 2027 r.
16 mar 2026

Do końca 2026 r. tysiące przedsiębiorców mogą być poza KSeF. Wystarczy, aby miesięczna sprzedaż na fakturach objętych obowiązkowym systemem nie przekroczyła 10 tys. zł. Dopiero od 1 stycznia 2027 r. trzeba będzie wystawiać faktury w KSeF. Wątpliwości budzi jednak to, jaką sprzedaż wliczać do limitu 10 tys. zł, a jaką pomijać. W efekcie próg całościowej sprzedaży (wliczanej i niewliczanej) może być znacznie wyższy, a część firm do końca 2026 r. wcale nie będzie musiała korzystać z KSeF.

Lawinowy wzrost liczby e-faktur w KSeF. Firmy już masowo przechodzą na nowy system, choć nie muszą
16 mar 2026

Krajowy System e-Faktur nabiera tempa szybciej, niż zakładało Ministerstwo Finansów. Już setki tysięcy firm korzystają z platformy, mimo że dla wielu z nich obowiązek jeszcze nie wszedł w życie. Najnowsze dane pokazują skalę zmian w polskim systemie rozliczeń.
CIT-8 za 2025 r. – 10 najczęstszych błędów, które mogą kosztować firmę dopłatę lub korektę
15 mar 2026

Do 31 marca 2026 r. podatnicy CIT, których rok podatkowy odpowiada kalendarzowemu, mają obowiązek złożyć zeznanie CIT-8 za 2025 r. i wpłacić należny podatek. Poniżej zestawiamy dziesięć typowych błędów, które najczęściej kończą się dopłatą, korektą lub postępowaniem podatkowym. Każdy punkt to gotowa lista kontrolna: sprawdź i wyeliminuj ryzyko przed wysłaniem deklaracji.
Nowy podatek od wartości aktywów i zwolnienia dla inwestujących w OKI od 2027 r. Bez podatku do 25 tys. zł (lokaty, obligacje oszczędnościowe) i do 100 tys. zł (akcje, fundusze inwestycyjne)
15 mar 2026

Nowa ustawa o osobistych kontach inwestycyjnych (OKI) wejdzie w życie 1 stycznia 2027 r., a nie 1 lipca 2026 r. (jak pierwotnie planował Minister Finansów i Gospodarki). Tak wynika ze stanowiska resortu finansów do uwag zgłoszonych do projektu ustawy w ramach konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych i opiniowania.
Z ulgi dla rodzin 4+ mogą korzystać samotni rodzice, małżonkowie i rodzice w związkach nieformalnych
13 mar 2026

Zasady korzystania z preferencji podatkowych przewidzianych na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych dla rodziców, komplikują się, gdy nie są oni małżeństwem. Kiedy i na jakich zasadach można korzystać z ulgi dla rodzin 4+? W tej sprawie wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Sprzedawca nie dał ci faktury? I tak odliczysz VAT. Tak - bez faktury
16 mar 2026

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że brak faktury VAT nie musi automatycznie oznaczać utraty prawa do odliczenia podatku naliczonego. W głośnym wyroku z 13 lutego 2026 r. NSA wskazał akurat, że akt notarialny dokumentujący zakup nieruchomości może zastąpić fakturę - o ile spełnione zostały materialne przesłanki odliczenia VAT. To jednak zasada uniwersalna - liczą się fakty, nie faktura.
Podatnicy estońskiego CIT mają czas do końca marca. Potem skarbówka nie da już wyboru!
13 mar 2026

Estoński CIT kusi prostotą i odroczoną płatnością podatku, ale nie zawsze okazuje się optymalnym rozwiązaniem na cały deklarowany okres. Dobra wiadomość jest taka, że spółka może z niego zrezygnować przed końcem zadeklarowanego okresu przepisy na to pozwalają, choć stawiają jeden istotny warunek: rezygnacja musi nastąpić z końcem roku podatkowego, a nie w jego trakcie. Niedawna interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej tłumaczy jak skorzystać z tej możliwości.
