Ministerstwo Finansów: podwyższenie progu PIT do 120 tys. zł? „Byłoby nierozważne”

Nie będzie obniżki podatku dla najbogatszych. Ministerstwo Finansów wyraźnie odcina się od pomysłu podwyższenia progu dochodowego PIT, od którego obowiązuje stawka 32 proc. Resort tłumaczy, że takie działanie mogłoby zagrozić stabilności finansów publicznych i utrudnić realizację planu naprawczego Polski wobec procedury nadmiernego deficytu UE.

„Obecne zasady respektują orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego”

„Obecne zasady, dotyczące ustalania wysokości podatku, respektują orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Uwzględniają również stan finansów publicznych. Nie można bowiem zapominać, że podatek PIT stanowi źródło dochodów publicznych oraz, że Polska znajduje się w procedurze nadmiernego deficytu uruchomionej przez Radę UE w lipcu 2024 r.” – napisało Ministerstwo Finansów.

Resort przypomina, że wyjście z tej procedury wymaga realizacji planu naprawczego, którego celem jest sprowadzenie deficytu finansów publicznych poniżej 3 proc. PKB oraz stabilizacja długu publicznego.

Rada UE i długofalowy plan finansowy Polski

„Rada UE zaleciła Polsce realizację tego planu do 2028 roku. Działaniem nierozważnym byłoby zatem podejmowanie inicjatyw ustawodawczych, które nie sprzyjają realizacji tego celu. Za takie działanie w chwili obecnej należy uznać podwyższenie progu dochodów z obecnych 120.000 zł, czyli obniżenie obciążenia z tytułu podatku PIT dla osób o dochodach wyższych, niż przeciętne.”

MF nie planuje zmian w najbliższym czasie

Ministerstwo Finansów informuje, że nie prowadzi prac nad podwyższeniem progu PIT dla stawki 32 proc., ani nie planuje zainicjowania takich działań w najbliższej przyszłości.

Statystyki: coraz więcej Polaków płaci 32 proc.

Z danych statystycznych MF wynika, że w latach 2009–2024 liczba podatników objętych stawką 32 proc. wzrosła o ok. 6 punktów procentowych, z 1,59 proc. do 7,6 proc. podatników. Średnioroczny przyrost wynosił 0,4 pkt proc..

Skala podatkowa obowiązująca od 2022 r.

Od 2022 roku obowiązuje w Polsce skala podatkowa PIT z dwoma stawkami podatku: 12 i 32 proc., z progiem dochodów wynoszącym 120 tys. zł oraz roczną kwotą wolną 30 tys. zł.