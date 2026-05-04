Strona główna » Księgowość » ZUS i kadry » Rozliczenie z dotacji oświatowej składek ZUS, zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich

Rozliczenie z dotacji oświatowej składek ZUS, zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich

Robert Gałęski
Robert Gałęski
Radca prawny i Partner w kancelarii LEXBRIDGE Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. we Wrocławiu.
Shutterstock

Zasady wydatkowania dotacji oświatowej budzą wiele pytań, szczególnie w kontekście kosztów pracowniczych. Choć środki te mają charakter podmiotowo-celowy, ich wykorzystanie jest ściśle limitowane ustawą. Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych rzuca światło na możliwość finansowania składek ZUS oraz zasiłków wypłacanych pracownikom, wskazując na konkretne mechanizmy rozliczeń, które pozwalają uniknąć zarzutu podwójnego finansowania.

Celowy charakter dotacji i ograniczenia ustawowe

Organ prowadzący placówkę oświatową, gdy otrzymuje dotację oświatową, nie może jej wykorzystywać w sposób dowolny. Wprawdzie jest to dotacja podmiotowa, ale jednocześnie celowa (podmiotowo – celowa). Oznacza to, iż zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie stanowiskiem, środki te mają „znaczony charakter”, a w konsekwencji sposób ich wykorzystania, wydatkowania jest limitowany ustawą lub umową (m.in. wyrok NSA z dnia 18.04.2023 r. I GSK 244/19; z dnia 02.04.2014 r. II GSK 159/13).

Beneficjent nie ma tutaj swobody i nie każdy wydatek, nawet w ramach dotowanej działalności, może być pokryty dotacją. W przypadku dotacji oświatowych sposób wykorzystania dotacji reguluje art. 35 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (dalej: ufzo). Dotacje mogą służyć wyłącznie dofinansowaniu realizacji zadań placówek oświatowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane w ww. granicach wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących placówki oraz wymienionych enumeratywnie w tym przepisie wydatków na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Sposób wykorzystania dotacji przekazanej na uczniów i wychowanków, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz na uczniów oddziałów integracyjnych w szkołach, uregulowany został odrębnie w art. 35 ust. 4 i 5 u.f.z.o. (lex specialis).

Składki ZUS jako koszt zatrudnienia pracownika

Zasadniczo nie budzi już kontrowersji teza, że z dotacji możliwe jest rozliczenie wynagrodzeń pracowników placówki oświatowej oraz pochodnych od tych wynagrodzeń. Natomiast osoba fizyczna prowadząca placówkę jako działalność gospodarczą (tak ujmowana jest ta działalność w płaszczyźnie prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych, bo w świetle Prawa oświatowego i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, działalnością gospodarczą nie jest) nie może pokrywać własnych składek z dotacji. To koszt prowadzenia działalności, a nie wynagrodzenie pracownicze. Bardzo interesujące rozważania na temat rozliczenia składek do ZUS oraz zasiłku chorobowego, opiekuńczego i macierzyńskiego zawarł w uzasadnieniu wyroku z dnia 12 lutego 2025 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (III SA/Wr 236/23). Sąd potwierdził, że wydatki ponoszone na pracownika placówki oświatowej oraz składek ZUS zawierają się rodzajowo w katalogu tych wydatków, które co do zasady mogą być rozliczone z dotacji oświatowej. O ile oczywiście dotyczą (tj. w takim zakresie) zatrudnienia pracownika w tej placówce oświatowej, a nie innej (np. żłobku). Jak wskazał Sąd, istnieje możliwość rozliczenia z dotacji składek ZUS w części finansowanej przez pracowników, o ile kwoty te nie zostały jednocześnie rozliczone jako składowa wynagrodzenia pracownika. Jakkolwiek finalnie składka obciąża pracownika w tym znaczeniu, że pomniejsza jego wynagrodzenie, to jednocześnie dla pracodawcy będącego płatnikiem tej składki stanowi element tzw. całkowitego kosztu zatrudnienia. Pracodawca musi zatem ponieść koszt składki, wypłacając zarówno wynagrodzenie pracownikowi oraz płacić jednocześnie (w imieniu pracownika) należną od niego składkę do ZUS.

Mechanizm pomniejszania składek o wypłacone zasiłki

Przedmiotem rozważań w ww. wyroku była też kwestia rozliczenia z dotacji wydatków na opłacenie zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich, o które dotowany pomniejszył wysokość odprowadzonych do ZUS składek. Chodziło o możliwość rozliczenia z dotacji zasiłków, które dotowany wypłacał, ale rozliczał je w ciężar składek na ubezpieczenie społeczne tj. pomniejszał kwoty składek odprowadzanych do ZUS. Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, płatnik składek wypłaca zasiłki w terminach przyjętych dla wypłaty wynagrodzeń lub dochodów, a ZUS na bieżąco po stwierdzeniu uprawnień. Dotowany wypłacał zasiłki, a następnie dokonał ich rozliczenia w płatności składek do ZUS (art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych). Innymi słowy umniejszał płacone składki o kwoty wypłaconych zasiłków. Na pierwszy rzut oka zatem dotowany wypłacając zasiłki chorobowy, opiekuńczy i macierzyński nie płacił swoich zobowiązań, lecz zobowiązania ZUS. Nie stanowi to jednak samo w sobie przeszkody do rozliczenia z dotacji wypłaconych przez pracodawcę zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich. Istotnie wypłacone zasiłki zmniejszają należne do zapłaty przez niego na rzecz ZUS kwoty tytułem składek, ale samo jego zobowiązanie (nominalne) wobec ZUS nie ulega pomniejszeniu. Jedynie spełnia je częściowo bezpośrednio na rzecz ZUS, a częściowo w imieniu ZUS na rzecz osób trzecich. Jak zauważył Sąd, w tej sytuacji w ramach dotacji rozliczeniu w istocie podlega kwota zobowiązania wobec ZUS, a nie kwota zasiłków. Przy czym celem rozliczenia dotacji dotowany nie może wówczas wykazać pełnej kwoty składek należnych ZUS, lecz kwotę zmniejszoną o kwotę wypłaconych zasiłków. Wówczas możliwe jest także rozliczenie z dotacji wypłaconych zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich.

Unikanie podwójnego finansowania

Reasumując, albo rozliczamy z dotacji tylko kwotę pełnych, należnych składek ZUS, a nie rozliczamy wypłaconych i rozliczonych ze składką zasiłków, albo rozliczamy wypłacone zasiłki i pozostałą do zapłaty do ZUS (po rozliczeniu wypłaconych zasiłków) składkę. Nie można natomiast rozliczyć równocześnie i pełnej należnej składki ZUS (sprzed potrącenia) i wypłaconych przez pracodawcę zasiłków (zakaz podwójnego finansowania).

Jeśli zatem dotowany rozlicza z dotacji kwoty wypłaconych przez siebie zasiłków oraz pozostałą (po potraceniu) składkę ZUS, to brak podstaw do kwestionowania tego przez organ kontrolujący. Nie dokonuje wszak podwójnego rozliczenia tych samych wartości. Nie można bowiem uzależniać możliwości rozliczenia wydatków z dotacji wyłącznie od sposobu wypłacania zasiłków.

Podsumowując, co do zasady nie ma przeszkód, by z dotacji rozliczać składkę ZUS pracowników i wypłacone zasiłki chorobowy, opiekuńczy i macierzyński. Ważne, by uwzględniać powyższe zasady celem uniknięcia podwójnego finansowania z dotacji w istocie tego samego wydatku.

Księgowość
Umowa zlecenia z własnym pracownikiem – składki ZUS i ryzyko uznania za umowę o pracę
04 maja 2026

Zawieranie umów cywilnoprawnych z osobami już zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę nadal jest w wielu firmach częstą praktyką. Coraz częściej jednak budzi to poważne wątpliwości prawne, zwłaszcza gdy dodatkowe umowy w rzeczywistości pokrywają się z obowiązkami pracowników etatowych. W takich sytuacjach rośnie ryzyko uznania, że mamy do czynienia z obchodzeniem przepisów prawa pracy.
Pracownicy nie dostaną automatycznie PIT-11? Sprawdź, jakie zmiany szykuje rząd
04 maja 2026

Pracodawcy nie będą musieli przekazywać pracownikom PIT-11, a także innych podobnych formularzy – wynika z opublikowanego projektu ustawy. Formularze takie podatnik będzie mógł uzyskać z urzędu skarbowego.
Co powinien zrobić podatnik VAT, gdy na jego koncie KSeF pojawią się obce, omyłkowe lub fikcyjne faktury?
30 kwi 2026

Pojawienie się w KSeF faktur, które nie dokumentują rzeczywistych zakupów podatnika, to zjawisko, na które firmy muszą być przygotowane. W nowym modelu fakturowania ustrukturyzowanego niechciane dokumenty – w tym faktury prywatne pracowników, omyłkowe czy scamowe – są widoczne zarówno dla podatnika, jak i dla organów podatkowych. Sam fakt ich otrzymania nie powoduje jednak obowiązku zapłaty ani szczególnych obowiązków informacyjnych. Kluczowe jest właściwe rozpoznanie sytuacji oraz wdrożenie wewnętrznej procedury, aby takie faktury nie zostały zaewidencjonowane i rozliczone w księgach oraz w ewidencji VAT podatnika.

Koniec „scamowych" faktur? KSeF 2.0 ma nowe narzędzie do walki z oszustami
30 kwi 2026

Ministerstwo Finansów wdrożyło w Aplikacji Podatnika KSeF 2.0 nową funkcjonalność, która pozwala na natychmiastowe zgłaszanie do administracji skarbowej faktur budzących podejrzenie oszustwa lub nadużycia. Rozwiązanie to stanowi bezpośrednią odpowiedź na problem tzw. „scamowych faktur”, które automatycznie trafiają do systemów przedsiębiorców.
Rekordowe wpłaty powitalne PPK: 30,9 mln zł dla 123 tys. osób. Kto dostanie 250 zł od państwa?
30 kwi 2026

Wpłaty powitalne dla uczestników pracowniczych planów kapitałowych (PPK) wyniosą rekordowe 30,9 mln zł w I kwartale br. - poinformował w środę PFR Portal PPK.
JPK_CIT 2026: do 31 lipca pierwsza wysyłka. Kogo dotyczy i co trzeba zrobić w maju
30 kwi 2026

Najwięksi podatnicy CIT i podatkowe grupy kapitałowe z rokiem kalendarzowym mają czas do 31 lipca 2026 r. na wysłanie pierwszego pliku JPK_KR_PD w ramach JPK_CIT. Przy przesuniętym roku podatkowym albo obrotowym termin trzeba liczyć indywidualnie – zasadą jest koniec siódmego miesiąca po zakończeniu roku. Maj jest więc ostatnim momentem na spokojne przygotowania: uporządkowanie danych, sprawdzenie systemów i zaplanowanie testowej wysyłki bez presji końcówki terminu.
Podatek od nadmiarowych zysków coraz bliżej. Minister wskazuje Orlen i miliardowe wpływy
30 kwi 2026

Rząd przyspiesza prace nad nową daniną dla firm korzystających na globalnych kryzysach. W grze są miliardy złotych, a na liście potencjalnych objętych podatkiem pojawia się Orlen.

Państwowa ziemia pod ochroną do 2036 r. Rolnicy zyskają łatwiejszy dostęp do gruntów
30 kwi 2026

Nowe przepisy wydłużają wstrzymanie sprzedaży państwowej ziemi rolnej i upraszczają procedury dla rolników. Dzierżawa pozostaje kluczową formą gospodarowania, a zakup mniejszych działek stanie się szybszy i łatwiejszy.
Czy przekroczenie limitu 10 000 zł w jednym miesiącu skutkuje stałym obowiązkiem wystawiania faktur w KSeF?
30 kwi 2026

Wartość dokumentowanej fakturami sprzedaży oscyluje u podatnika w okolicach 10 000 zł. Czy jeżeli po 31 marca 2026 r. w jednym z miesięcy wartość takiej sprzedaży przekroczy tę kwotę, to podatnik będzie mógł nie wystawiać faktur ustrukturyzowanych w kolejnych miesiącach, w których wartość sprzedaży będzie niższa niż 10 000 zł?
