Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Pieniądze zebrane przez fundację Cancer Fighters zwolnione z podatku. Darowiznę można odliczyć w PIT lub CIT ale trzeba mieć dowód wpłaty

Pieniądze zebrane przez fundację Cancer Fighters zwolnione z podatku. Darowiznę można odliczyć w PIT lub CIT ale trzeba mieć dowód wpłaty

06 maja 2026, 07:49
Pieniądze zebrane przez fundację Cancer Fighters zwolnione z podatku. Darowiznę można odliczyć w PIT lub CIT ale trzeba mieć dowód wpłaty
Pieniądze zebrane przez fundację Cancer Fighters zwolnione z podatku. Darowiznę można odliczyć w PIT lub CIT ale trzeba mieć dowód wpłaty
Zbiórka pieniędzy dla fundacji Cancer Fighters jest zwolniona z podatku – tak odpowiedziało Ministerstwa Finansów na pytania PAP. Darowizny pieniężne wpłacone na fundację mogą zostać odliczone od podatku dochodowego - zarówno PIT jak i CIT za 2026 rok.

280 mln zł na fundację Cancer Fighters

Podczas zorganizowanego pod koniec kwietnia streamu prowadzonego przez Łatwoganga, czyli polskiego influencera Piotra Garkowskiego, zebrano ponad 280 mln zł na fundację Cancer Fighters.

Ministerstwo Finansów: organizacje pożytku publicznego zwolnione z CIT

PAP zapytała Ministerstwo Finansów o rozliczenie podatkowe tej zbiórki. MF w odpowiedzi zwróciło uwagę, że według przepisów ustawy o podatku od osób prawnych, dochody uzyskiwane przez organizacje pozarządowe, w tym te będące organizacją pożytku publicznego, mogą „podlegać co do zasady zwolnieniu z opodatkowania podatkiem CIT”.

„Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT wolne od podatku (…) są dochody podmiotów, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrywania wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele” – czytamy w odpowiedzi MF.

Resort podkreślił, że z tego zwolnienia podatkowego może korzystać każda organizacja pozarządowa, w tym fundacja, której działalność wpisuje się w taki zakres przedmiotowy. Kluczowe jest przy tym jednoznaczne określenie w statucie celów organizacji. MF zastrzegło, że cele statutowe uprawniające do zwolnienia podatkowego nie zawsze muszą być głównymi celami działalności danej organizacji.

MF podkreśliło także, że podmioty mające status organizacji pożytku publicznego – a fundacja Cancer Fighters posiada ten status – mogą skorzystać z dedykowanego zwolnienia podatkowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy CIT.

„W myśl powołanego przepisu wolne od podatku są dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej” – napisano w odpowiedzi MF. – „Podsumowując, podatnik będący fundacją, której celem statutowym jest m.in. ochrona zdrowia, może skorzystać (spełnieniu określonych w przepisach warunków) ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 lub pkt 6c (jeżeli posiada status OPP) ustawy CIT” – wskazano.

Można odliczyć darowiznę w PIT lub CIT

Ministerstwo wyjaśniło także, że istnieje możliwość odliczenia od podatku darowizn wpłaconych na konto fundacji Cancer Fighters. Jest to możliwe na podstawie przepisów ustaw o PIT oraz o CIT, dotyczących darowizn przekazanych organizacjom pozarządowym. Przy czym MF podkreśliło, że darowizny przekazane w roku 2026 podlegają odliczeniu w zeznaniu podatkowym za rok 2026.

„Odliczeniu podlega kwota faktycznie przekazanej darowizny, przy czym łączna kwota odliczenia z tytułu wszystkich darowizn nie może przekroczyć w roku podatkowym: w podatku PIT - kwoty stanowiącej odpowiednio 6 proc. dochodu lub przychodu oraz w podatku CIT – 10 proc. uzyskanego za ten rok dochodu, wyliczonego przed ewentualnym pomniejszeniem jego wysokości o straty poniesione w poprzednich latach” – przekazał resort w odpowiedzi.

Trzeba zachować dowód wpłaty

Resort dodał, że odliczeniu podlegają wyłącznie darowizny udokumentowane. Potrzebnym dokumentem jest dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku.

„Podatnik (darczyńca), który korzysta z omawianego odliczenia, w składanym zeznaniu, podaje kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego” – poinformował resort finansów. (PAP) ms/ pad/

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Księgowość
Pieniądze zebrane przez fundację Cancer Fighters zwolnione z podatku. Darowiznę można odliczyć w PIT lub CIT ale trzeba mieć dowód wpłaty
06 maja 2026

Zbiórka pieniędzy dla fundacji Cancer Fighters jest zwolniona z podatku – tak odpowiedziało Ministerstwa Finansów na pytania PAP. Darowizny pieniężne wpłacone na fundację mogą zostać odliczone od podatku dochodowego - zarówno PIT jak i CIT za 2026 rok.
Składka zdrowotna 2026: uwaga na zmiany w rozliczeniu rocznym przedsiębiorców (ryczałt, skala podatkowa, podatek liniowy). Rok składkowy nie zawsze pokrywa się z kalendarzowym
05 maja 2026

Maj dla wielu przedsiębiorców wygląda podobnie: dużo spraw bieżących, terminy się piętrzą, a gdzieś pomiędzy fakturami, podatkami i codziennym prowadzeniem firmy wraca temat, który co roku budzi ten sam niepokój: roczne rozliczenie składki zdrowotnej. W 2026 roku to rozliczenie wygląda trochę inaczej niż rok wcześniej. Co ważne, część zmian można odczuć jako ulgę. Choć sam obowiązek nie zniknął, zmieniły się niektóre zasady, które dla przedsiębiorców są teraz korzystniejsze.
KSeF 2026: unikamy katastrofy, bo fakturujemy po staremu. Nie będzie kar za niewystawianie faktur ustrukturyzowanych także w 2027 roku?
06 maja 2026

Minął pierwszy miesiąc obowiązkowego KSeF. Podatnicy zachowali się w pełni racjonalnie, bo w przytłaczającej większości wystawiają po staremu faktury papierowe i elektroniczne, a niewielka ich część robi to podwójnie: po staremu i po nowemu (do KSeF). Zgodnie z przewidywaniami jedynym sposobem uniknięcia katastrofy rozliczeniowej, którą niesie za sobą nakaz powszechnego wystawiania faktur ustrukturyzowanych, było przysłowiowe „olanie” tego obowiązku – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Rewolucja w sporach z fiskusem: ugoda zamiast kontroli. Podatnik zapłaci o połowę mniej
05 maja 2026

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano projekt nowelizacji ordynacji podatkowej (UDER110), który przewiduje wprowadzenie tzw. ugody podatkowej. Jeżeli projektowane przepisy wejdą w życie, podatnik i organ będą mogli polubownie zamknąć sprawę zaległości podatkowej, a wnioskodawca będzie mógł uzyskać obniżenie odsetek, ochronę przed odpowiedzialnością karnoskarbową w zakresie objętym ugodą oraz odroczenie albo rozłożenie spłaty na raty.

Nowe przepisy o AI w 2026 roku: co sprawdzi regulator, a na co musi przygotować się biznes?
05 maja 2026

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1689 (dalej „AI Act” lub „Rozporządzenie”) obowiązuje w Unii Europejskiej od 1 sierpnia 2024 r., przy czym start stosowania poszczególnych przepisów został podzielony na fazy rozłożone w czasie. W sierpniu 2026 rozpocznie się stosowanie regulacji w części dotyczącej systemów AI wysokiego ryzyka, obowiązków dotyczących przejrzystości, a także egzekwowanie AI Act na szczeblu krajowym. Z tym ostatnim związany jest projekt ustawy o systemach sztucznej inteligencji, który obecnie jest na etapie prac sejmowych.
Kiedy umowa zlecenia z własnym pracownikiem może być uznana za umowę o pracę?
05 maja 2026

Zawieranie umów cywilnoprawnych z osobami już zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę nadal jest w wielu firmach częstą praktyką. Coraz częściej jednak budzi to poważne wątpliwości prawne, zwłaszcza gdy dodatkowe umowy w rzeczywistości pokrywają się z obowiązkami pracowników etatowych. W takich sytuacjach rośnie ryzyko uznania, że mamy do czynienia z obchodzeniem przepisów prawa pracy.
Pracownicy nie dostaną automatycznie PIT-11? Sprawdź, jakie zmiany szykuje rząd
04 maja 2026

Pracodawcy nie będą musieli przekazywać pracownikom PIT-11, a także innych podobnych formularzy – wynika z opublikowanego projektu ustawy. Formularze takie podatnik będzie mógł uzyskać z urzędu skarbowego.
Rozliczenie z dotacji oświatowej składek ZUS, zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich
04 maja 2026

Zasady wydatkowania dotacji oświatowej budzą wiele pytań, szczególnie w kontekście kosztów pracowniczych. Choć środki te mają charakter podmiotowo-celowy, ich wykorzystanie jest ściśle limitowane ustawą. Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych rzuca światło na możliwość finansowania składek ZUS oraz zasiłków wypłacanych pracownikom, wskazując na konkretne mechanizmy rozliczeń, które pozwalają uniknąć zarzutu podwójnego finansowania.

Co ma zrobić podatnik VAT, gdy na jego koncie w KSeF pojawią się obce, omyłkowe lub fikcyjne faktury?
06 maja 2026

Pojawienie się w KSeF faktur, które nie dokumentują rzeczywistych zakupów podatnika, to zjawisko, na które firmy muszą być przygotowane. W nowym modelu fakturowania ustrukturyzowanego niechciane dokumenty – w tym faktury prywatne pracowników, omyłkowe czy scamowe – są widoczne zarówno dla podatnika, jak i dla organów podatkowych. Sam fakt ich otrzymania nie powoduje jednak obowiązku zapłaty ani szczególnych obowiązków informacyjnych. Kluczowe jest właściwe rozpoznanie sytuacji oraz wdrożenie wewnętrznej procedury, aby takie faktury nie zostały zaewidencjonowane i rozliczone w księgach oraz w ewidencji VAT podatnika.
Koniec faktur „scamowych"? KSeF 2.0 ma nowe narzędzie do walki z oszustami
05 maja 2026

Ministerstwo Finansów wdrożyło w Aplikacji Podatnika KSeF 2.0 nową funkcjonalność, która pozwala na natychmiastowe zgłaszanie do administracji skarbowej faktur budzących podejrzenie oszustwa lub nadużycia. Rozwiązanie to stanowi bezpośrednią odpowiedź na problem tzw. „scamowych faktur”, które automatycznie trafiają do systemów przedsiębiorców.
