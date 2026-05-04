Strona główna » Księgowość » Podatki » Pracownicy nie dostaną automatycznie PIT-11? Sprawdź, jakie zmiany szykuje rząd

Pracownicy nie dostaną automatycznie PIT-11? Sprawdź, jakie zmiany szykuje rząd

04 maja 2026, 14:38
oprac. Łucja Orzeł
Shutterstock

Pracodawcy nie będą musieli przekazywać pracownikom PIT-11, a także innych podobnych formularzy – wynika z opublikowanego projektu ustawy. Formularze takie podatnik będzie mógł uzyskać z urzędu skarbowego.

W poniedziałek na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Projekt został przygotowany przez Ministerstwo Finansów.

Zmiana zasad przekazywania informacji PIT-11, PIT-R, PIT-8C, IFT-1, IFT-1R, IFT-2 i IFT-2R

Projekt ustawy zmienia zasady przekazywania imiennych informacji PIT-11, PIT-R, PIT-8C, IFT-1, IFT-1R, IFT-2 i IFT-2R podatnikom” – czytamy w uzasadnieniu do projektu. „Nowelizacja zakłada zniesienie obowiązku przekazywania, z mocy prawa, imiennych informacji podatnikom w każdym przypadku, gdy informacje te są przekazywane do urzędu skarbowego” – czytamy.

W uzasadnieniu wyjaśniono, że po wejściu w życie projektowanych przepisów podatnik otrzyma imienne informacje PIT-11, PIT-R, PIT-8C, IFT-1R lub IFT-2R wyłącznie na złożony przez siebie wniosek. Informacje te, niezależnie od terminu złożenia wniosku, będą przekazywane jedynie po zakończeniu roku, a w trakcie roku podatnik będzie mógł otrzymać jedynie imienne informacje IFT-1 i IFT-2.

Projektowana ustawa wchodzi w życie od 1 stycznia 2027 r.

Koniec „scamowych" faktur? KSeF 2.0 ma nowe narzędzie do walki z oszustami
Źródło: PAP
Księgowość
Umowa zlecenia z własnym pracownikiem – składki ZUS i ryzyko uznania za umowę o pracę
04 maja 2026

Zawieranie umów cywilnoprawnych z osobami już zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę nadal jest w wielu firmach częstą praktyką. Coraz częściej jednak budzi to poważne wątpliwości prawne, zwłaszcza gdy dodatkowe umowy w rzeczywistości pokrywają się z obowiązkami pracowników etatowych. W takich sytuacjach rośnie ryzyko uznania, że mamy do czynienia z obchodzeniem przepisów prawa pracy.
04 maja 2026

Rozliczenie z dotacji oświatowej składek ZUS, zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich
04 maja 2026

Zasady wydatkowania dotacji oświatowej budzą wiele pytań, szczególnie w kontekście kosztów pracowniczych. Choć środki te mają charakter podmiotowo-celowy, ich wykorzystanie jest ściśle limitowane ustawą. Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych rzuca światło na możliwość finansowania składek ZUS oraz zasiłków wypłacanych pracownikom, wskazując na konkretne mechanizmy rozliczeń, które pozwalają uniknąć zarzutu podwójnego finansowania.
Co powinien zrobić podatnik VAT, gdy na jego koncie KSeF pojawią się obce, omyłkowe lub fikcyjne faktury?
30 kwi 2026

Pojawienie się w KSeF faktur, które nie dokumentują rzeczywistych zakupów podatnika, to zjawisko, na które firmy muszą być przygotowane. W nowym modelu fakturowania ustrukturyzowanego niechciane dokumenty – w tym faktury prywatne pracowników, omyłkowe czy scamowe – są widoczne zarówno dla podatnika, jak i dla organów podatkowych. Sam fakt ich otrzymania nie powoduje jednak obowiązku zapłaty ani szczególnych obowiązków informacyjnych. Kluczowe jest właściwe rozpoznanie sytuacji oraz wdrożenie wewnętrznej procedury, aby takie faktury nie zostały zaewidencjonowane i rozliczone w księgach oraz w ewidencji VAT podatnika.

Koniec „scamowych" faktur? KSeF 2.0 ma nowe narzędzie do walki z oszustami
30 kwi 2026

Ministerstwo Finansów wdrożyło w Aplikacji Podatnika KSeF 2.0 nową funkcjonalność, która pozwala na natychmiastowe zgłaszanie do administracji skarbowej faktur budzących podejrzenie oszustwa lub nadużycia. Rozwiązanie to stanowi bezpośrednią odpowiedź na problem tzw. „scamowych faktur”, które automatycznie trafiają do systemów przedsiębiorców.
Rekordowe wpłaty powitalne PPK: 30,9 mln zł dla 123 tys. osób. Kto dostanie 250 zł od państwa?
30 kwi 2026

Wpłaty powitalne dla uczestników pracowniczych planów kapitałowych (PPK) wyniosą rekordowe 30,9 mln zł w I kwartale br. - poinformował w środę PFR Portal PPK.
JPK_CIT 2026: do 31 lipca pierwsza wysyłka. Kogo dotyczy i co trzeba zrobić w maju
30 kwi 2026

Najwięksi podatnicy CIT i podatkowe grupy kapitałowe z rokiem kalendarzowym mają czas do 31 lipca 2026 r. na wysłanie pierwszego pliku JPK_KR_PD w ramach JPK_CIT. Przy przesuniętym roku podatkowym albo obrotowym termin trzeba liczyć indywidualnie – zasadą jest koniec siódmego miesiąca po zakończeniu roku. Maj jest więc ostatnim momentem na spokojne przygotowania: uporządkowanie danych, sprawdzenie systemów i zaplanowanie testowej wysyłki bez presji końcówki terminu.
Podatek od nadmiarowych zysków coraz bliżej. Minister wskazuje Orlen i miliardowe wpływy
30 kwi 2026

Rząd przyspiesza prace nad nową daniną dla firm korzystających na globalnych kryzysach. W grze są miliardy złotych, a na liście potencjalnych objętych podatkiem pojawia się Orlen.

Państwowa ziemia pod ochroną do 2036 r. Rolnicy zyskają łatwiejszy dostęp do gruntów
30 kwi 2026

Nowe przepisy wydłużają wstrzymanie sprzedaży państwowej ziemi rolnej i upraszczają procedury dla rolników. Dzierżawa pozostaje kluczową formą gospodarowania, a zakup mniejszych działek stanie się szybszy i łatwiejszy.
Czy przekroczenie limitu 10 000 zł w jednym miesiącu skutkuje stałym obowiązkiem wystawiania faktur w KSeF?
30 kwi 2026

Wartość dokumentowanej fakturami sprzedaży oscyluje u podatnika w okolicach 10 000 zł. Czy jeżeli po 31 marca 2026 r. w jednym z miesięcy wartość takiej sprzedaży przekroczy tę kwotę, to podatnik będzie mógł nie wystawiać faktur ustrukturyzowanych w kolejnych miesiącach, w których wartość sprzedaży będzie niższa niż 10 000 zł?
