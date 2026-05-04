Pracownicy nie dostaną automatycznie PIT-11? Sprawdź, jakie zmiany szykuje rząd

Pracodawcy nie będą musieli przekazywać pracownikom PIT-11, a także innych podobnych formularzy – wynika z opublikowanego projektu ustawy. Formularze takie podatnik będzie mógł uzyskać z urzędu skarbowego.

W poniedziałek na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Projekt został przygotowany przez Ministerstwo Finansów.

Zmiana zasad przekazywania informacji PIT-11, PIT-R, PIT-8C, IFT-1, IFT-1R, IFT-2 i IFT-2R

„Projekt ustawy zmienia zasady przekazywania imiennych informacji PIT-11, PIT-R, PIT-8C, IFT-1, IFT-1R, IFT-2 i IFT-2R podatnikom” – czytamy w uzasadnieniu do projektu. „Nowelizacja zakłada zniesienie obowiązku przekazywania, z mocy prawa, imiennych informacji podatnikom w każdym przypadku, gdy informacje te są przekazywane do urzędu skarbowego” – czytamy.

W uzasadnieniu wyjaśniono, że po wejściu w życie projektowanych przepisów podatnik otrzyma imienne informacje PIT-11, PIT-R, PIT-8C, IFT-1R lub IFT-2R wyłącznie na złożony przez siebie wniosek. Informacje te, niezależnie od terminu złożenia wniosku, będą przekazywane jedynie po zakończeniu roku, a w trakcie roku podatnik będzie mógł otrzymać jedynie imienne informacje IFT-1 i IFT-2.

Projektowana ustawa wchodzi w życie od 1 stycznia 2027 r.