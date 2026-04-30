JPK_CIT 2026: do 31 lipca pierwsza wysyłka. Kogo dotyczy i co trzeba zrobić w maju

Najwięksi podatnicy CIT i podatkowe grupy kapitałowe z rokiem kalendarzowym mają czas do 31 lipca 2026 r. na wysłanie pierwszego pliku JPK_KR_PD w ramach JPK_CIT. Przy przesuniętym roku podatkowym albo obrotowym termin trzeba liczyć indywidualnie – zasadą jest koniec siódmego miesiąca po zakończeniu roku. Maj jest więc ostatnim momentem na spokojne przygotowania: uporządkowanie danych, sprawdzenie systemów i zaplanowanie testowej wysyłki bez presji końcówki terminu.

Nowy termin i pierwsza fala obowiązku

Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z 16 lutego 2026 r. (Dz.U. poz. 188) przedłużyło termin przekazania ksiąg rachunkowych w postaci pliku JPK_KR_PD do końca siódmego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego albo obrotowego. Dla podmiotów z rokiem kalendarzowym oznacza to 31 lipca 2026 r. Mechanizm obejmuje pierwszą falę wdrożenia: podatkowe grupy kapitałowe oraz podatników, których przychody w poprzednim roku podatkowym przekroczyły równowartość 50 mln euro.

Równolegle procedowany jest projekt ustawy UD350, który ma trwale wpisać siedmiomiesięczny termin do ustaw o PIT, CIT i ryczałcie oraz rozszerzyć zakres pełnomocnictwa UPL-1 na podpisywanie JPK w podatkach dochodowych. To ważne, bo obecnie problemem nie jest tylko sam termin wysyłki, lecz także formalne umocowanie osoby, która ma podpisać i przekazać plik.

Co naprawdę trzeba wysłać w lipcu

JPK_CIT to nie jeden formularz, lecz pakiet obowiązków raportowych. Dla pierwszej fali realnym przedmiotem wysyłki w 2026 r. jest plik JPK_KR_PD, czyli księgi rachunkowe wraz z dodatkowymi danymi podatkowymi. Druga struktura, JPK_ST_KR, dotycząca ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, została dla pierwszego rocznika zwolniona z obowiązku przesyłania.

Sam JPK_KR_PD jest znacznie szerszy niż dotychczasowy JPK_KR składany na żądanie. Zawiera m.in. znaczniki kont przypisujące konta księgowe do słownika Ministerstwa Finansów, identyfikatory kontrahentów, numer KSeF faktury w polach dziennika oraz blok RPD, czyli uzgodnienie wyniku rachunkowego z podstawą opodatkowania.

Ułatwienia za 2025 r., których nie wolno przenosić na 2026 r.

Dla pierwszego rocznika ustawodawca przewidział ulgi przejściowe. Księgi za rok rozpoczynający się po 31 grudnia 2024 r. i kończący się przed 1 stycznia 2026 r. mogą nie być uzupełniane m.in. o NIP kontrahenta, numer KSeF faktury, część danych o środkach trwałych oraz blok RPD. To jednak nie powinno uspokajać działów finansowych. Ulgi przejściowe nie będą działać przy raportowaniu za 2026 r., dlatego maj 2026 r. warto potraktować jako próbę generalną przed pełniejszym zakresem danych.

Co konkretnie zrobić w maju

Trzy miesiące do wysyłki to dużo i mało jednocześnie. Dużo, jeżeli prace projektowe już trwają i pozostał audyt jakościowy. Mało, jeżeli temat wraca na biurko dopiero po złożeniu CIT-8.

Po pierwsze, trzeba ustalić zakres obowiązku: czy podmiot należy do pierwszej fali wdrożenia oraz jaki ma rok podatkowy albo obrotowy. Dla typowego roku kalendarzowego termin upływa 31 lipca 2026 r. Przy roku przesuniętym termin może wypaść później, bo liczy się koniec siódmego miesiąca po zakończeniu roku.

Po drugie, plan kont i znaczniki. Mapowanie kont do znaczników według słownika Ministerstwa Finansów jest jednym z najbardziej pracochłonnych elementów projektu.

Po trzecie, kontrahenci i KSeF. Kartoteka kontrahentów musi mieć unikalne identyfikatory i spójną historię zmian z roku raportowanego, a numer KSeF powinien trafiać do właściwego pola w dzienniku księgowań.

Po czwarte, RPD i CIT-8. Blok RPD pozwala odtworzyć ścieżkę od wyniku rachunkowego do dochodu podatkowego, więc jego logika powinna być spójna z rozliczeniem rocznym. Po piąte, kanał wysyłki i podpis. Przed wysyłką trzeba sprawdzić nie tylko techniczne wygenerowanie pliku, lecz także to, kto i na jakiej podstawie będzie go podpisywał.

Ważne Środowisko testowe należy wykorzystać do próby generalnej najlepiej w czerwcu, aby lipiec był czasem korekt, a nie pisania specyfikacji dla dostawcy systemu finansowo-księgowego.

Przykład Spółka X jest dużym podatnikiem CIT objętym pierwszą falą JPK_CIT i ma rok podatkowy od 1 lutego do 31 stycznia. Za rok zakończony 31 stycznia 2026 r. termin wysyłki JPK_KR_PD nie wypada 31 lipca 2026 r., lecz na koniec siódmego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, czyli 31 sierpnia 2026 r. Różnica jednego miesiąca w stosunku do podmiotów z rokiem kalendarzowym ma znaczenie operacyjne, bo termin przypada w okresie urlopowym.

Ważne Obecnie UPL-1 jest pełnomocnictwem do podpisywania deklaracji składanych elektronicznie, a projekt UD350 ma dopiero wprowadzić zasadę, że będzie ono stosowane odpowiednio także do przesyłania JPK w podatkach dochodowych. Do czasu wejścia tych przepisów w życie trzeba więc sprawdzić, kto faktycznie może podpisać i wysłać JPK_KR_PD oraz czy system przyjmie takie umocowanie w ramach aktualnych reguł walidacji formalnej.

Współbieg z KSeF – dlaczego nie da się ich rozdzielić

Rok 2026 jest dla działów finansowych podwójnym egzaminem. Równolegle z JPK_CIT wdrażany jest etapami obowiązkowy KSeF:

od 1 lutego 2026 r. dla podatników, u których wartość sprzedaży wraz z VAT przekroczyła w 2024 r. 200 mln zł, oraz

od 1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych podatników, z wyjątkiem najmniejszych podmiotów objętych przejściowym odroczeniem wystawiania faktur w KSeF do końca 2026 r. ale odbieranie faktur w KSeF jest obowiązkowe już od 1 lutego 2026 r.

ksef 2026 dane otwarte zwrot podatku vat ksef 2026 dane otwarte zwrot podatku vat Shutterstock

Za 2026 r. nie będą nakładane sankcje za błędy związane z korzystaniem z KSeF, ale to odroczenie nie oznacza automatycznej „amnestii” w JPK_CIT. Z perspektywy ksiąg kluczowe jest to, czy numer KSeF przechodzi z dokumentu źródłowego do systemu finansowo-księgowego i dalej do pliku JPK_KR_PD. Jeżeli system FK nie przechowuje go na odpowiednim poziomie szczegółowości, późniejsze uzupełnianie danych może okazać się kosztowne i czasochłonne.

Przykład Spółka Y wystawia w lutym 2026 r. fakturę sprzedażową w KSeF. System fakturowy zapisuje numer KSeF, ale system finansowo‑księgowy importuje wyłącznie kwoty i numer dokumentu wewnętrznego. Przy generowaniu JPK_KR_PD pole przeznaczone na numer KSeF (np. D_12 w strukturze) pozostaje puste, mimo że numer istnieje w systemie źródłowym. W efekcie problem nie polega na samej fakturze, lecz na przerwanym przepływie danych między fakturowaniem a księgami. Sprawdzenie integracji w maju może zająć kilka dni pracy zespołu IT; naprawa ex post w lipcu albo – przy pełnym zakresie danych dla rocznika 2026 – może oznaczać ręczne uzupełnianie tysięcy zapisów.

Sankcje i ryzyka

Największym ryzykiem nie jest sam fakt wysyłki, lecz błędne założenie, że skoro termin przesunięto, projekt można odłożyć. Awarie końcowe zwykle mają źródło w niskiej higienie danych: nieprawidłowych formatach dat, brakujących polach w strukturze XML, niespójnych identyfikatorach kontrahentów albo niedozwolonych znakach w opisach operacji.

Resort finansów nie ogłosił osobnego miękkiego odroczenia sankcji dla JPK_CIT analogicznego do przejściowych zasad KSeF. Niespójność między plikiem JPK_KR_PD a wcześniej złożonym CIT-8 może więc prowadzić do pytań organu podatkowego albo czynności sprawdzających. W praktyce plik trzeba traktować nie jako techniczny załącznik, ale jako uporządkowany obraz ksiąg, który będzie możliwy do zestawiania z innymi danymi podatkowymi.

Co dalej po lipcu

Druga fala wdrożenia obejmie księgi za rok rozpoczynający się po 31 grudnia 2025 r. Dla typowego roku kalendarzowego będą to księgi za 2026 r., obejmujące pozostałych podatników CIT i spółki niebędące osobami prawnymi obowiązane do składania miesięcznego JPK_V7M. Trzecia fala obejmie pozostałych podatników, w tym podatników składających JPK_V7K, za lata rozpoczynające się po 31 grudnia 2026 r.

Reżim JPK_CIT obejmuje również podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek, czyli tzw. estońskim CIT. W ich przypadku szczególnego znaczenia nabiera prawidłowe przypisanie znaczników kont, przy jednoczesnym uwzględnieniu stanowiska Ministerstwa Finansów dotyczącego znaczników podatkowych i węzła RPD.

Lista kontrolna na maj 2026 r.

Najważniejsze zadania na maj można sprowadzić do praktycznej listy kontrolnej. Obejmuje ona te pozycje, które najczęściej okazują się źródłem problemów przy pierwszej wysyłce:

potwierdzenie zakresu obowiązku i dokładnej daty granicznej: 31 lipca 2026 r. albo koniec siódmego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego lub obrotowego.

dokończenie mapowania planu kont do słownika znaczników; w przypadku jednostek MSSF – śledzenie aktualnych wyjaśnień i konsultacji.

audyt kartoteki kontrahentów: unikalne identyfikatory, poprawność NIP, historia zmian w roku raportowanym.

sprawdzenie, które pola są objęte ulgami przejściowymi za 2025 r., a które będą potrzebne przy raportowaniu za 2026 r.

wpięcie numeru KSeF w ścieżkę księgową – zarówno po stronie sprzedaży, jak i zakupu.

zaprojektowanie procedury wypełniania bloku RPD i wskazanie właściciela danych manualnych.

porównanie logiki JPK_KR_PD z danymi wykazanymi w CIT-8.

test generowania pełnego pliku w środowisku testowym Ministerstwa Finansów – najlepiej najpóźniej w czerwcu.

weryfikacja umocowania osoby podpisującej i monitorowanie wejścia w życie projektu UD350.

Termin 31 lipca 2026 r. trzeba odczytywać nie jako ułatwienie pozwalające odłożyć projekt, lecz jako czas na audyt jakościowy: domknięcie mapowania kont, zaprowadzenie porządku w kartotece kontrahentów, spójność z KSeF, gotowość bloku RPD i przetestowaną ścieżkę wysyłki.

