Księgowość » Wiadomości » Zostały godziny na poprawienie e-PIT przygotowanego przez Skarbówkę. Oto dlaczego może być niekorzystny dla podatnika i zawierać błędy

29 kwietnia 2026, 18:36
e-file sp. z o.o.
Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami
Twój e-PIT 2026
Zostały godziny na poprawienie e-PITa. Dlaczego przygotowany przez Skarbówkę PIT może zawierać błędy?
Ministerstwo Finansów

Jutro, 30 kwietnia 2026 r. o północy mija termin dla większości podatników PIT na samodzielną weryfikację rocznego zeznania za 2025 rok - w szczególności chodzi tu o PIT-37 i PIT-38. Co prawda system Twój e-PIT automatycznie zaakceptuje przygotowane i wypełnione przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) formularze, to jednak brak osobistej kontroli grozi utratą znacznych kwot zwrotów oraz powieleniem błędów płatników. Z danych e-pity wynika, że najsprawniejszym użytkownikom rzetelne sprawdzenie deklaracji i wysyłka PIT-37 zajmuje zaledwie 2 minuty i 36 sekund.

Termin 30 kwietnia

30 kwietnia to data graniczna. Jeśli do końca tego dnia nie wyślemy zeznania samodzielnie, system uzna je za złożone w wersji przygotowanej przez urzędników. To ryzykowne rozwiązanie, ponieważ automatyczny mechanizm nie uwzględnia większości ulg, które wymagają aktywności podatnika. Dodatkowo, system zaciąga dane od pracodawców bez ich weryfikacji – ewentualne błędy kadrowe stają się błędami podatnika.

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026

Warto poświęcić klika minut by zyskać zwrot nadpłaty podatku

Wiele osób odkłada PIT na ostatnią chwilę, kojarząc to z żmudnym procesem. Statystyki firmy e-file pokazują zupełnie inny obraz. Średni czas wypełniania najpopularniejszego formularza PIT-37 w e-pity wynosi niecałe 9 minut. Z kolei grupa 10% najsprawniejszych użytkowników przechodzi przez cały proces – od weryfikacji danych po wysyłkę – w zaledwie 2 minuty i 36 sekund.

Musimy pamiętać, że automatyczny system nie zna naszej aktualnej sytuacji życiowej – nie wie o uldze na internet, termomodernizacji czy oddanej krwi. To my musimy wskazać te odliczenia. Samodzielna weryfikacja jest kluczowa także dlatego, że pozwala skorygować błędy w kwotach przychodów czy składek, które mogły pojawić się na etapie wystawiania PIT-11 przez pracodawcę. Poświęcenie tych niespełna trzech minut to często inwestycja w zwrot rzędu kilku tysięcy złotych – mówi Monika Piątkowska, doradca podatkowy e-pity.

Checklista „last minute” – co sprawdzić do jutra?

Aby zmaksymalizować zwrot podatku w finałowym sprincie, należy zweryfikować:
1) Poprawność danych: porównaj kwoty z Twoich PIT-11 z danymi w systemie – pomyłki w kadrach się zdarzają.
2) Ulgi rodzinne: upewnij się, że system uwzględnił dzieci i sprawdź, czy wspólne rozliczenie z małżonkiem nie jest korzystniejsze.
3) Wydatki własne: samodzielnie dopisz ulgę na internet, darowizny, krwiodawstwo czy ulgę rehabilitacyjną – fiskus nie zrobi tego za Ciebie.
4) Wsparcie OPP: wskazanie 1,5% podatku dla wybranej organizacji to ostatni krok, który realnie pomaga innym.

Aby zdążyć przed upływem terminu i mieć pewność, że odliczenia zostały naliczone poprawnie, warto sprawdzić swój PIT w e-pity – system pozwala na błyskawiczną wysyłkę deklaracji bezpośrednio do serwerów Ministerstwa Finansów.

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Autopromocja

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Księgowość
Zostały godziny na poprawienie e-PIT przygotowanego przez Skarbówkę. Oto dlaczego może być niekorzystny dla podatnika i zawierać błędy
29 kwi 2026

Zwrot akcyzy w transporcie drogowym (108-191 euro za każde 1000 l paliwa) - jakie warunki trzeba spełnić i jak długo to trwa?
29 kwi 2026

Procedura odzyskiwania zwrotu akcyzy od paliwa w transporcie drogowym jest skomplikowany i czasochłonny ze względu na złożoność przepisów i konieczność dopełnienia wielu formalności. Nie pomagają również występujące różnice administracyjne między krajami UE. Wiążą się one z wymogiem znajomości prawa lokalnego, które nieustannie się zmienia. To sprawia, że część firm transportowych decyzję o rozliczeniu podatku może odkładać na później, tymczasem na tym finansowo tracąc. Zwrot zwiększa rentowność przedsiębiorstwa transportowego. Dzięki działaniom w tym zakresie przewoźnicy mogą odzyskać nawet do ok. 800 zł (ok. 200 euro) za każde 1000 litrów paliwa. Gdzie można ubiegać się o rekompensatę i jakie obowiązują stawki? Jakie warunki trzeba spełnić i na co trzeba uważać w procesie składania wniosku?
Polskie PKB rośnie szybciej niż w strefie euro. Dlaczego wielu przedsiębiorców tego nie odczuwa? Muszą sprawdzić: koszty, strukturę sprzedaży i cash flow
29 kwi 2026

Polska gospodarka przyspiesza, ale nie każda firma realnie na tym korzysta. Choć prognozy makroekonomiczne dla Polski na 2026 rok wyglądają bardzo dobrze, wielu przedsiębiorców nadal nie widzi poprawy tam, gdzie liczy się ona najbardziej: w marży, gotówce i przewidywalności biznesu.
Roczne rozliczenie składki zdrowotnej. Co przedsiębiorcy i biuro rachunkowe muszą zrobić do 20 maja 2026 r.
29 kwi 2026

Do 20 maja 2026 r. przedsiębiorcy rozliczający składkę zdrowotną od dochodu albo przychodu muszą rozliczyć z ZUS składkę za 2025 r. – wraz z dokumentami za kwiecień 2026 r. To pierwsze roczne rozliczenie, w którym trzeba uwzględnić zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2025 r.: m.in wyłączenie sprzedaży środków trwałych z podstawy składki. W publikacji przedstawiamy – terminy, przykłady liczbowe i to na zwraca uwagę ZUS.

Prof. Modzelewski: Wystawienie faktury w KSeF nie rozpoczyna biegu terminu płatności, a adresat nie ma obowiązku płacić. A co w przypadku przesłania wizualizacji faktury?
29 kwi 2026

Podatnicy, którzy rozpoczęli „pierwsze starcie” z KSeF (ring wolny), bardzo często zadają dwa fundamentalne pytania: (1) czy adresat faktury ustrukturyzowanej, który ją nawet odebrał (albo nie odebrał) z KSeF, może zostać skutecznie przymuszony do jej zapłaty, gdy upłynie termin płatności określony przez wystawcę na tej fakturze,(2) czy pracownik, który ma dostęp do KSeF i fizycznie wystawia te faktury, będzie musiał zapłacić VAT z tej faktury, jeżeli przez pomyłkę wyśle ją do innego niż kontrahent podmiotu (pomylił NIP).
Zwrot PIT jak pułapka. Oszuści polują na podatników
28 kwi 2026

Obietnica szybkiego zwrotu podatku coraz częściej okazuje się przynętą. W ubiegłym roku zgłoszono setki tysięcy zagrożeń w sieci, a liczba incydentów cyberbezpieczeństwa gwałtownie wzrosła. Phishing, fałszywe SMS-y i podszywanie się pod urzędy to dziś codzienność sezonu PIT. Sprawdź, jak nie dać się oszukać i ochronić swoje pieniądze.
Podatek cyfrowy i kryptowaluty zasilą budżet UE? Parlament Europejski stawia warunki nowej „siedmiolatki”
28 kwi 2026

Unia Europejska szuka nowych źródeł dochodów na lata 2028–2034. Wśród propozycji pojawiają się podatek cyfrowy, wpływy z transakcji kryptowalutowych oraz sektor gier i zakładów online. Europosłowie przekonują, że bez tych rozwiązań trudno będzie uniknąć cięć i jednocześnie spłacić wspólne zadłużenie.
Wdrażasz AI w firmie? Sprawdź, kiedy odliczysz koszty w ramach ulgi B+R, a kiedy fiskus zakwestionuje wydatek
28 kwi 2026

Tysiące polskich firm wdrażają dziś narzędzia oparte na sztucznej inteligencji – od chatbotów obsługujących klientów po systemy predykcji awarii. Część z nich liczy przy tym na ulgę badawczo-rozwojową, która pozwala odliczyć koszty kwalifikowane od podstawy opodatkowania nawet w wysokości 200 proc. wynagrodzeń. Problem w tym, że dla fiskusa „AI” nie jest synonimem działalności twórczej i z zastosowaniem ulgi mogą być problemy.

Automatyczne złożenie PIT w 2026 r. od A do Z. Zmieniłem wypełnione przez Skarbówkę zeznanie ale go nie wysłałem – czy zostanie złożone przez system z upływem 30 kwietnia?
29 kwi 2026

W usłudze Twój e-PIT zostały w 2026 roku (tak jak w poprzednich kilku latach) przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) wypełnione zeznania podatkowe PIT rozliczające dochody (przychody) uzyskane w 2025 roku. Ale tylko PIT 37, PIT 38 i PIT OP zostaną złożone automatycznie z upływem 30 kwietnia 2026 r. jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań. PIT DZ, PIT 28, PIT 36 i PIT 36L nie zostaną automatycznie zaakceptowane – wymagają akceptacji i złożenia przez podatnika. Ale uwaga - nawet w przypadku wstępnie wypełnionych przez Skarbówkę PIT 37, PIT 38 i PIT OP – jeżeli podatnik wprowadził w nich jakieś zmiany przed 30 kwietnia – nie zostaną automatycznie złożone i wymagają akceptacji i wysłania przez podatnika.
Operacja oczu nie ma związku z uzyskiwaniem przychodów przez kierowcę. Tak w wydanej interpretacji wskazał Dyrektor KIS
25 kwi 2026

Choć dobre zdrowie jest kluczem do efektywnego prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, nie oznacza to, że koszty jego odzyskania można kwalifikować jako koszty uzyskania przychodów. Zdrowie to nadal sprawa osobista.
