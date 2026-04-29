Zostały godziny na poprawienie e-PIT przygotowanego przez Skarbówkę. Oto dlaczego może być niekorzystny dla podatnika i zawierać błędy

Jutro, 30 kwietnia 2026 r. o północy mija termin dla większości podatników PIT na samodzielną weryfikację rocznego zeznania za 2025 rok - w szczególności chodzi tu o PIT-37 i PIT-38. Co prawda system Twój e-PIT automatycznie zaakceptuje przygotowane i wypełnione przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) formularze, to jednak brak osobistej kontroli grozi utratą znacznych kwot zwrotów oraz powieleniem błędów płatników. Z danych e-pity wynika, że najsprawniejszym użytkownikom rzetelne sprawdzenie deklaracji i wysyłka PIT-37 zajmuje zaledwie 2 minuty i 36 sekund.

Termin 30 kwietnia

30 kwietnia to data graniczna. Jeśli do końca tego dnia nie wyślemy zeznania samodzielnie, system uzna je za złożone w wersji przygotowanej przez urzędników. To ryzykowne rozwiązanie, ponieważ automatyczny mechanizm nie uwzględnia większości ulg, które wymagają aktywności podatnika. Dodatkowo, system zaciąga dane od pracodawców bez ich weryfikacji – ewentualne błędy kadrowe stają się błędami podatnika.

Autopromocja

Warto poświęcić klika minut by zyskać zwrot nadpłaty podatku

Wiele osób odkłada PIT na ostatnią chwilę, kojarząc to z żmudnym procesem. Statystyki firmy e-file pokazują zupełnie inny obraz. Średni czas wypełniania najpopularniejszego formularza PIT-37 w e-pity wynosi niecałe 9 minut. Z kolei grupa 10% najsprawniejszych użytkowników przechodzi przez cały proces – od weryfikacji danych po wysyłkę – w zaledwie 2 minuty i 36 sekund.



– Musimy pamiętać, że automatyczny system nie zna naszej aktualnej sytuacji życiowej – nie wie o uldze na internet, termomodernizacji czy oddanej krwi. To my musimy wskazać te odliczenia. Samodzielna weryfikacja jest kluczowa także dlatego, że pozwala skorygować błędy w kwotach przychodów czy składek, które mogły pojawić się na etapie wystawiania PIT-11 przez pracodawcę. Poświęcenie tych niespełna trzech minut to często inwestycja w zwrot rzędu kilku tysięcy złotych – mówi Monika Piątkowska, doradca podatkowy e-pity.

Checklista „last minute” – co sprawdzić do jutra?

Aby zmaksymalizować zwrot podatku w finałowym sprincie, należy zweryfikować:

1) Poprawność danych: porównaj kwoty z Twoich PIT-11 z danymi w systemie – pomyłki w kadrach się zdarzają.

2) Ulgi rodzinne: upewnij się, że system uwzględnił dzieci i sprawdź, czy wspólne rozliczenie z małżonkiem nie jest korzystniejsze.

3) Wydatki własne: samodzielnie dopisz ulgę na internet, darowizny, krwiodawstwo czy ulgę rehabilitacyjną – fiskus nie zrobi tego za Ciebie.

4) Wsparcie OPP: wskazanie 1,5% podatku dla wybranej organizacji to ostatni krok, który realnie pomaga innym.



Aby zdążyć przed upływem terminu i mieć pewność, że odliczenia zostały naliczone poprawnie, warto sprawdzić swój PIT w e-pity – system pozwala na błyskawiczną wysyłkę deklaracji bezpośrednio do serwerów Ministerstwa Finansów.