Okulary lub telewizor w kosztach podatkowych?

Zakup okularów mógłby być uznany za koszt uzyskania przychodu ze względu na konieczność ich użycia w pracy. Jak to zagadnienie postrzegają organy podatkowe?

Działalność gospodarcza: czy zakup okularów zaliczymy do kosztów?

Doradca podatkowy prowadzący własną działalność, wystąpił z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

W związku z pogorszeniem się stanu wzroku oraz zaleceniem lekarza, planował on zakup okularów korekcyjnych. Dlatego we wniosku zapytał, czy będzie mógł zaliczyć do KUP zakup okularów korekcyjnych wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Doradca podatkowy wskazał na to, że jego działalność wiąże się z wielogodzinną pracą przy komputerze, zapoznawaniem się z aktami spraw, orzecznictwem czy też przepisami prawa. Zakup okularów korekcyjnych miał pozwolić mu na wydajniejszą pracę, przez większą ilość godzin w ciągu dnia, co miało przełożyć się na osiąganie przychodów z działalności gospodarczej. Ponadto podkreślał, że wspomniane okulary korekcyjne miały służyć tylko do wykonywania pracy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zakup okularów w kosztach podatkowych – co orzekł dyrektor KIS?

Dyrektor KIS nie przychylił się do stanowiska doradcy podatkowego i wydał nieprawidłową interpretację. Organ wskazał, że zakup okularów korekcyjnych ma na celu przede wszystkim ochronę zdrowia. Podkreślone zostało, że osoba fizyczna zmuszona jest do zakupów okularów korekcyjnych, niezależnie od tego czy prowadzona jest działalność gospodarcza czy też nie. Dlatego uznał, że wydatek na zakup okularów korekcyjnych ma charakter wydatku osobistego, który jest niezależny od prowadzenia działalności gospodarczej. W rezultacie wydatek poniesiony na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, nie mógł zostać zakwalifikowany przez doradcę podatkowego jako KUP.

Czy słusznie odmówiono zaliczenia zakupu okularów do kosztów podatkowych?

W kontekście wspomnianych wcześniej pozytywnych rozstrzygnięć dla podatników odnośnie zaliczenia wydatków do KUP na zegarek dla adwokata czy telewizor dla prawnika, zdaje się, że stanowisko organu nie jest słuszne.

Przykładowo, Dyrektor KIS w interpretacji dotyczącej zakupu telewizora jako kosztu podatkowego wskazał, że aby móc uznać dane wydatki za koszty podatkowe, to na podatniku spoczywa obowiązek wykazania w oparciu o zgromadzone dowody, związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu. Przenosząc powyższe rozumowanie na grunt omawianej sprawy, na pierwszy plan rzuca się pewna niekonsekwencja w argumentacji organu. Jeżeli wnioskodawca – doradca podatkowy – wykazał związek przyczynowo skutkowy pomiędzy poniesionymi wydatkami na okulary korekcyjne a osiągnięciem przychodów z działalności, fiskus powinien przychylić się do stanowiska wnioskodawcy.

Rozstrzygnięcie: interpretacja indywidualna z dnia 18 stycznia 2023 r., sygn.: 0115-KDIT3.4011.920.2022.1.AD

Autor: Natalia Borkowska, Kancelaria Mentzen