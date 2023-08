Programy twinningowe a obowiązki płatnika PIT – objaśnienia podatkowe MF

MF wydał objaśnienia podatkowe dotyczące zasad obliczania, pobierania oraz wpłacenia podatku przez płatników PIT, którzy udzielają osobom fizycznym świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych z tytułu realizacji programów twinningowych.

Twinning to program współpracy rozwojowej UE skierowany do administracji publicznej. Istotą twinningu jest współpraca między administracjami publicznymi. W ramach twinningu instytucje publiczne krajów członkowskich UE udzielają pomocy eksperckiej w reformowaniu i rozwijaniu nowoczesnej administracji państw niebędących członkami UE oraz państw nowo przyjętych do UE. Do obowiązków polskiej administracji publicznej – jako partnera pomocy – należy m. in. angażowanie osób fizycznych – długoterminowych doradców, krótkoterminowych ekspertów oraz udzielanie należnych im świadczeń. W objaśnieniach wskazano w jaki sposób płatnicy PIT, którzy udzielają takich świadczeń powinni z tego tytułu obliczać, pobierać i odprowadzać PIT do urzędu skarbowego.

oprac. Katarzyna Wojciechowska