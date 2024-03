Jak przekazać 1,5% podatku na OPP w 2024 roku? Wybrany cel (np. leczenie konkretnej osoby), PIT-37 i inne formularze, Twój e-PIT, emeryci, renciści, aktualny wykaz OPP

Rozliczając PIT za 2023 rok można przekazać 1,5% podatku PIT na wybraną Organizację Pożytku Publicznego (OPP)? Wniosek o przekazanie 1,5% podatku na rzecz OPP zawarty jest w zeznaniu podatkowym PIT. Wystarczy, że podatnik wpisze numer KRS wybranej OPP (która znajduje się w oficjalnym wykazie prowadzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego) oraz kwotę, jaką chce przekazać. Ministerstwo Finansów wskazuje, że kwota ta nie może przekraczać 1,5% podatku należnego za cały 2023 rok po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Zobaczmy jak przekazać 1,5% swojego podatku PIT na OPP na przykładzie najczęściej wypełnianego formularza podatkowego PIT-37.

1,5% podatku dla OPP w PIT-37

Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego znajduje się w części L tego formularza. W tej części podatnik może poinformować (zawnioskować) urząd skarbowy, że chce, aby kwota w wysokości nieprzekraczającej 1,5% podatku należnego, wynikająca ze złożonego przez tego podatnika zeznania PIT-37 za 2023 rok albo jego korekty, została przez urząd skarbowy przekazana wskazanej organizacji pożytku publicznego.

Aby to zrobić trzeba w pozycji 147 formularza PIT-37 wpisać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego organizacji wybranej z wykazu zamieszczonego nas stronie: https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/ .

W pozycji 148 formularza PIT-37 trzeba podać kwotę podatku, która ma zasilić konto OPP. Kwota ta nie może być większa od 1,5% podatku należnego wynikającego z:

- zeznania PIT-37 za 2023 rok – pod warunkiem, że zeznanie to złożono do 30 kwietnia 2024 roku, albo - korekty zeznania złożonej do 31 maja 2024 roku – pod warunkiem, że korekta ta dotyczy zeznania PIT-37 za 2023 rok złożonego do 30 kwietnia 2024 roku.



Tak obliczoną kwotę podatnik musi zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół (np. kwotę 21,47 zł, zaokrągla- się do 21,40 zł).

W pozycji 149 formularza PIT-37 podatnik może (nie musi) wskazać cel szczegółowy, na który chciałby aby OPP przeznaczyło wyżej wskazaną kwotę 1,5% podatku tego podatnika.

Gdy podatnik zaznaczy kwadrat w poz. 150 formularza PIT-37, to wyraża zgodę na to, aby naczelnik urzędu skarbowego przekazał OPP nie tylko wskazane przez podatnika środki pieniężne, ale również dane podatnika (odpowiednio także jego małżonka) pierwsze imię, nazwisko i adres wraz z informacją o przekazanej kwocie.

Wpisanie celu szczegółowego oraz wyrażenie zgody na przekazanie wskazanych danych nie jest obowiązkowe i nie ma wpływu na realizację przez urząd skarbowy wniosku podatnika o przekazanie wybranej przez OPP 1,5% należnego podatku.

Kiedy urząd skarbowy nie przekaże do OPP 1,5% podatku?

Ministerstwo Finansów wskazuje, że o realizacji wniosku podatnika o przekazaniu OPP 1,5% podatku decydują następujące warunki. Podstawowym warunkiem jest terminowe złożenie zeznania albo dokonanie jego korekty w ciągu miesiąca od upływu terminu na złożenie zeznania (czyli w ciągu miesiąca od 30 kwietnia 2024 r.). Wnioski zawarte w zeznaniu lub jego korekcie, złożone po upływie tych terminów, nie są realizowane. W tych przypadkach urząd skarbowy nie przekaże 1,5% podatku należnego OPP.

Ministerstwo Finansów wskazuje też, że gdy urząd skarbowy przekazał OPP wskazaną przez podatnika kwotę a potem podatnik złoży korektę lub otrzyma decyzję, z której będzie wynikał mniejszy podatek należny, to nadpłata wynikająca z tej korekty lub decyzji jest pomniejszana o różnicę pomiędzy kwotą przekazaną OPP a możliwą do przekazania po zmniejszaniu podatku należnego. Wynika to z art. 77c § 1 Ordynacji podatkowej.

Urząd skarbowy nie przekaże 1,5% podatku należnego do OPP także wtedy, gdy:

- we wniosku o przekazanie 1,5% podatku podatnik poda numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, którego nie zawiera wykaz zamieszczony na stronie: https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/ ,



- do 1 lipca 2024 roku podatnik nie zapłaci podatku, od którego obliczył kwotę do przekazania dla OPP, chyba że wysokość zaległości podatkowej w tym podatku nie przekroczy trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez Pocztę Polską S.A. za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (aktualnie ta trzykrotność wynosi 8,70 zł),



- OPP nie podała, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, numeru rachunku bankowego właściwego do przekazania 1,5% podatku lub numer tego rachunku jest nieprawidłowy,



- OPP została usunięta z wykazu zamieszczonego na stronie: https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/ .

Ważne Warto też wskazać, że 1,5% podatku można zadysponować także w innych niż PIT-37 zeznaniach podatkowych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39.

W jakich terminach i którzy podatnicy mają obowiązek rozliczyć się na poszczególnych formularzach wyjaśniamy w artykule Rozliczenie PIT 2024. Terminy składania zeznań podatkowych za 2023 rok i zapłaty podatku. Kto i kiedy musi złożyć PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-38, PIT-39?

1,5% podatku na cel szczegółowy (np. na leczenie konkretnej osoby)

Tak jak już wyżej wspomniano na przykładzie PIT-37, formularze podatkowe przewidują możliwość określenia konkretnego celu szczegółowego na jaki ma trafić 1,5% podatku danego podatnika. Przykładowo na leczenie konkretnej osoby. Taka rubryka, w której można wpisać ten cel szczegółowy znajduje się tuż pod rubryką, w której wpisuje się dane organizacji pożytku publicznego i kwotę 1,5% podatku.

Ministerstwo Finansów informuje, że gdy podatnik rozlicza rocznego PIT-a korzystając z usługi Twój e-PIT, w przygotowanym dla podatnika zeznaniu automatycznie zostanie wskazana OPP, której przekazał 1,5% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1,5% podatku należnego).

Gdy w zeznaniu PIT za poprzedni rok (czyli za 2022 r.) podatnik wskazał cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie wskazany w przygotowanym dla podatnika zeznaniu w 2024 roku (w rozliczeniu za 2023 rok). Ale oczywiście podatnik może zmienić w usłudze Twój e-PIT zarówno dane dotyczące OPP (czyli wybrać np. inną OPP), a także może zmienić cel szczegółowy.

Emeryci i renciści też mogą przekazać 1,5 podatku

Ministerstwo Finansów informuje, że gdy podatnik PIT jest emerytem lub rencistą i nie ma obowiązku złożenia zeznania podatkowego oraz:

- dostał roczne rozliczenie podatku PIT-40A,

- nie korzysta z odliczeń,

a chce przekazać 1,5% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego, to taki emeryt lub rencista powinien złożyć formularz PIT-OP w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (w 2024 roku także do 30 kwietnia).

Złożenie przez emeryta lub rencistę oświadczenia PIT-OP, będzie oznaczać, że ów podatnik wyraził zgodę na przekazanie do OPP kwoty w wysokości 1,5% swojego podatku należnego.

Co ważne, gdy podatnik otrzymał od organu emerytalnego lub rentowego roczne obliczenie podatku PIT-40A i nie złożył w 2024 roku wniosku PIT-OP, to urząd skarbowy przekaże kwotę 1,5% podatku należnego na rzecz OPP wskazanej przez tego podatnika we wniosku zawartym w zeznaniu, korekcie zeznania lub w PIT-OP za 2022 rok (czyli złożonym w poprzednim 2023 roku). Jak informuje MF, w tym przypadku przekazanie kwoty 1,5% podatku należnego na rzecz OPP następuje na podstawie wniosku PIT-OP sporządzonego przez organ podatkowy za pośrednictwem portalu podatkowego o (tzw. automatyczna akceptacja PIT-OP).

Oficjalny wykaz OPP

Oczywiście każdy podatnik PIT może wybrać organizację pożytku publicznego, której naczelnik urzędu skarbowego przekaże 1,5% podatku należnego, który wynika ze złożonego przez tego podatnika zeznania rocznego PIT albo złożonej korekty tego zeznania. Ale wybór ten nie jest nieograniczony.



Organizację uprawnioną do otrzymania 1,5% podatku można wybrać tylko z oficjalnego wykazu OPP prowadzonego przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO). Wykaz OPP dostępny jest na stronie internetowej NIW-CRSO.

Ów wykaz OPP tworzony jest na 30 listopada danego roku podatkowego, a publikowany do 15 grudnia.

Jak przekazać 1,5% podatku w usłudze Twój e-PIT

1) W serwisie podatki.gov.pl wybierz e-Urząd Skarbowy, a potem Twój e-PIT.



2) Uwierzytelnij się:

a) Zaloguj się przez login.gov.pl (profil zaufany, mObywatel, e-dowód lub bankowość elektroniczną)



b) lub wpisz swoje dane:

- PESEL (albo: NIP i datę urodzenia),

- kwotę przychodu z deklaracji za rok 2022,

- kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT-11) za 2023 rok,

i potwierdź kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z deklaracji za 2022 r.



3) Na głównym ekranie zobaczysz informację o OPP.



a) Jeśli robisz to po raz pierwszy:

- wybierz z listy numer KRS tej OPP, której chcesz przekazać 1,5% podatku,

- wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz),

- zaznacz zgodę (jeśli chcesz) na przekazanie OPP informacji o 1,5% podatku.



b) Jeśli chcesz zmienić OPP:

- naciśnij przycisk „Wybierz organizację”,

- wybierz z wykazu OPP numer KRS organizacji, której chcesz przekazać 1,5%,

- wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz),

- zatwierdź tę zmianę.



c) Jeśli chcesz zmienić tylko cel szczegółowy:

- naciśnij przycisk „wybierz organizację”,

- nie zmieniając numeru KRS, edytuj informację o celu szczegółowym,

- zatwierdź tę zmianę

4) Zaakceptuj i wyślij zeznanie



Ministerstwo Finansów informuje, że usługa Twój e-PIT automatycznie wskazuje tę OPP, która w ubiegłym roku została przez danego podatnika wskazana w zeznaniu, o ile nadal znajduje się w ww. oficjalnym wykazie OPP. Ale gdy dana OPP nie znajduje się w tym wykazie, pozycja dotycząca OPP będzie pusta.

Również w wypełnionym zeznaniu dla danego podatnika w usłudze Twój e-PIT wskazany jest cel szczegółowy, jeśli w ubiegłym roku był przez tego podatnika wskazany. Ale podatnik może edytować, usunąć lub zmienić te dane. Twój e-PIT wylicza i zaokrągla automatycznie kwotę 1,5% podatku należnego.

Podstawa prawna:

- art. 45c ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. ustawa o PIT),

- art. 21b ustawy z 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tzw. ustawa o ryczałcie)