REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » Podatki osobiste » Podatek od spadków i darowizn » Podatek od darowizn: kiedy zapłacisz, a kiedy unikniesz fiskusa

Podatek od darowizn: kiedy zapłacisz, a kiedy unikniesz fiskusa

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 października 2025, 13:36
Julia Szostek
Julia Szostek
Doradca sukcesyjny
pieniądze, darowizna, emeryt, senior
Podatek od darowizn: kiedy zapłacisz, a kiedy unikniesz fiskusa
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wiele osób jest przekonanych, że darowizny w rodzinie są zawsze wolne od podatku. To nieprawda. Zwolnienie istnieje, ale tylko pod warunkiem, że obdarowany zgłosi darowiznę w terminie i udokumentuje przekazanie pieniędzy.

W ostatnich latach Polacy coraz częściej przekazują swoim bliskim pieniądze lub nieruchomości – czy to w formie wsparcia dla dzieci, czy pomocy finansowej w trudnych czasach. Warto jednak wiedzieć, że każda taka darowizna może wiązać się z obowiązkiem podatkowym.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
VAT 2026. Komentarz
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
Szkolenie: KSeF 2.0 – obowiązkowy Krajowy System e-Faktur od 1 lutego 2026 roku

Czym właściwie jest podatek od darowizn?

To danina, którą musi zapłacić osoba otrzymująca coś za darmo – czy to gotówkę, mieszkanie, samochód, czy biżuterię. Podatek od darowizn pobierany jest od osób fizycznych, a jego zasady określa ustawa z 1983 roku o podatku od spadków i darowizn.

Ważne

W skrócie: jeśli ktoś przekazuje majątek bez żadnej zapłaty, urząd skarbowy może się tym zainteresować.

Trzy grupy podatkowe, trzy różne limity

To, czy i ile zapłacimy, zależy od tego, od kogo otrzymujemy darowiznę. Prawo dzieli obdarowanych na trzy grupy:

  • Grupa I – najbliższa rodzina: małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, pasierb, ojczym i macocha.
  • Grupa II – dalsza rodzina: np. wujostwo, szwagrowie czy bratankowie.
  • Grupa III – osoby niespokrewnione.

Dla każdej z tych grup przewidziano kwoty wolne od podatku, czyli progi, do których danina nie jest pobierana:

REKLAMA

  • Grupa I – 10 434 zł,
  • Grupa II – 7 878 zł,
  • Grupa III – 5 308 zł.

Uwaga – te limity dotyczą sumy darowizn z ostatnich pięciu lat od jednej osoby. Jeśli przekroczymy próg, podatek trzeba zapłacić od nadwyżki.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polecamy: Darowizny, testamenty, spadki. Prawidłowe zapisy. Przykładowe wzory oraz Kalendarz 2026

Zwolnienie dla najbliższych, ale z formalnościami

Największy przywilej dotyczy tzw. grupy „zero”, czyli najbliższej rodziny.

Jeśli pieniądze lub majątek trafiają np. od rodziców do dzieci, można całkowicie uniknąć podatku – wystarczy zgłosić darowiznę do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od jej otrzymania. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu SD-Z2, który można złożyć przez internet.

Konferencja: Kongres KSeF. Cyfrowa rewolucja w fakturowaniu
Autopromocja

Konferencja: Kongres KSeF. Cyfrowa rewolucja w fakturowaniu

Sprawdź

W przypadku darowizny pieniężnej warunkiem zwolnienia jest również to, że środki muszą trafić na konto bankowe obdarowanego, a nie „do ręki”.

A jeśli zapomnimy zgłosić?

Tu fiskus nie ma litości. Brak zgłoszenia darowizny w terminie oznacza utratę prawa do zwolnienia – i konieczność zapłaty podatku według obowiązującej skali. W skrajnych przypadkach, gdy urzędnicy uznają, że darowizna była próbą ukrycia dochodu, mogą nałożyć dodatkowe sankcje finansowe.

Formalności proste, a korzyści duże

Zgłoszenie darowizny jest szybkie i bezpłatne – można to zrobić przez platformę e-Urząd Skarbowy. Dzięki temu nawet wysokie kwoty przekazywane w rodzinie nie muszą być obciążone podatkiem.

– „Wielu podatników nie zdaje sobie sprawy, że zgłoszenie darowizny to nie problem, a realna oszczędność. Wystarczy zachować dowód przelewu i złożyć prosty formularz” – podkreślają doradcy podatkowi.

Webinar: KSeF w małym biurze rachunkowym
Autopromocja

Webinar:
KSeF w małym biurze rachunkowym

Sprawdź

Podatek od darowizn to temat, o którym nie pamiętamy, ale dotyczy tysięcy Polaków rocznie. Na szczęście prawo pozwala uniknąć fiskusa, jeśli działamy zgodnie z przepisami. Wystarczy pamiętać o zgłoszeniu, pilnować terminów i... nie chować koperty do szuflady.

oprac. Iga Leszczyńska
Powiązane
Darowizna samochodu żonie po wycofaniu z firmy. Czy to na pewno bezpieczne podatkowo? Skarbówka rozwiewa wątpliwości
Darowizna samochodu żonie po wycofaniu z firmy. Czy to na pewno bezpieczne podatkowo? Skarbówka rozwiewa wątpliwości
Dwie ważne nowości w podatku od spadków i darowizn. Przywrócenie terminu do zwolnienia i zmiana przepisów dot. obowiązku podatkowego i złożenia zeznania
Dwie ważne nowości w podatku od spadków i darowizn. Przywrócenie terminu do zwolnienia i zmiana przepisów dot. obowiązku podatkowego i złożenia zeznania
Koszty uzyskania przychodu w praktyce – co fiskus akceptuje, a co odrzuca?
Koszty uzyskania przychodu w praktyce – co fiskus akceptuje, a co odrzuca?
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: Źródło zewnętrzne
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
KSeF 2.0: księgowi (biura rachunkowe) będą nakłaniani do wystawiania faktur? Uwaga na odpowiedzialność karno-skarbową
20 paź 2025

Wraz z obowiązkowym wdrożeniem Krajowego Systemu e-Faktur wielu przedsiębiorców może próbować przerzucić na księgowych nie tylko nowe obowiązki, ale i odpowiedzialność. Eksperci ostrzegają: wystawienie faktury w imieniu klienta to nie tylko pomoc w formalnościach, lecz także osobiste ryzyko karno-skarbowe. Zanim biura rachunkowe zgodzą się na taką współpracę, powinny dokładnie rozważyć, gdzie kończy się ich rola, a zaczyna odpowiedzialność za cudzy biznes.
MCU rusza 1 listopada 2025 – jak uzyskać certyfikat KSeF?
20 paź 2025

1 listopada 2025 r. Ministerstwo Finansów uruchomi Moduł Certyfikatów i Uprawnień (MCU) – nową funkcjonalność, która umożliwi nadawanie uprawnień użytkownikom i wydawanie certyfikatów KSeF. Certyfikaty te staną się podstawowym narzędziem uwierzytelnienia w systemie KSeF 2.0.
KSeF za 3 miesiące wejdzie w życie. Czego księgowi boją się najbardziej?
20 paź 2025

KSeF to wciąż głęboka niepewność. Za 3 miesiące wchodzi w życie. Czego księgowi boją się najbardziej? Przedstawiamy wyniki badania przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie fillup k24.
W KSeF 2.0 NIP jest kluczowy
20 paź 2025

Od 1 lutego 2026 r. każdy przedsiębiorca będzie odbierał e-faktury w KSeF. Tego samego dnia obowiązek wystawiania obejmie największe firmy, czyli te z obrotem powyżej 200 mln zł za 2024 r. Od 1 kwietnia 2026 r. dołączają pozostali, niezależnie od formy prawnej. Do końca 2026 r. działa okres przejściowy – można wystawiać poza KSeF, o ile w danym miesiącu łączna sprzedaż na takich fakturach nie przekroczy 10 tys. zł brutto. Po przekroczeniu limitu dokumenty wystawia się już w KSeF.

REKLAMA

Paradoks: Rentowność obligacji skarbowych spadała w minionym tygodniu, a ich ceny rosły. Co będzie dalej?
17 paź 2025

Rentowność obligacji skarbowych spadała w minionym tygodniu, a ich ceny rosły, na przekór narracji płynącej z rynku złota i innych metali szlachetnych, których rajd miałby być wyrazem spadającego zaufania do dolara, obligacji i całego systemu fiducjarnego. Czy można pogodzić dwa trendy o przeciwnym charakterze? Na to pytanie, w cotygodniowym komentarzu Catalyst odpowiada Emil Szweda (Obligacje.pl).
Skarbówka wchodzi na nasze konta i sprawdza transakcje bez nakazu jak się fiskusowi tylko podoba: STIR, DAC7 – warto wiedzieć, co to jest i jak działa
17 paź 2025

Fiskus ma prawo do prowadzenia kontroli kont bankowych. Dotyczy to osób prywatnych oraz przedsiębiorców i firm. Dla sprawdzenia historii transakcji na koncie bankowym nie musi być prowadzone przeciwko nam żadne postępowanie ani wszczęta kontrola. Skarbówce wystarczy samo podejrzenie popełnienia wykroczenia lub przestępstwa skarbowego, aby sięgnąć do banku po informacje o dokonywanych przez nas transakcjach. Poza tym zautomatyzowane systemy same badają na bieżąco historię bankową naszych kont i wyłapują transakcje podejrzane.
Firmowe to firmowe. Dlaczego warto oddzielić finanse prywatne od firmowych. Cztery konta, które dają przedsiębiorcy spokój
17 paź 2025

Właściciele małych firm często powtarzają: „to przecież wszystko moje pieniądze”. I rzeczywiście – formalnie tak jest. Ale kiedy pieniądze są wspólne, problemy finansowe też robią się wspólne. Dopóki na koncie jest płynność, granica między finansami firmowymi a prywatnymi wydaje się niewidoczna. Ale wystarczy większy wydatek, spadek sprzedaży albo poślizg w płatnościach od klientów – i zaczyna się chaos. Nie w dokumentach – w codziennym zarządzaniu.
Dwie ważne nowości w podatku od spadków i darowizn. Przywrócenie terminu do zwolnienia i zmiana przepisów dot. obowiązku podatkowego i złożenia zeznania
16 paź 2025

W dniu 14 października 2025 r. Rada Ministrów przyjęła i przesłała do Sejmu RP projekt nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn, który przewiduje w szczególności ochronę spadkobierców przed utratą zwolnień podatkowych. Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, nowe przepisy przewidują możliwość przywrócenia terminu, który będzie miał zastosowanie do wszystkich tytułów nabycia majątku podlegającego podatkowi od spadków i darowizn. Ponadto przywrócenie terminu dotyczyć będzie poza zwolnieniem dla najbliższej rodziny, także zwolnienia nabycia przedsiębiorstw zmarłej osoby fizycznej, gdzie warunkiem zwolnienia jest również konieczność terminowego złożenia zgłoszenia. Dodatkowo nowe przepisy doprecyzują moment powstania obowiązku podatkowego przy nabyciu spadku i obowiązku złożenia zeznania podatkowego. Jest możliwe, że zmiany przepisów wejdą w życie jeszcze w 2025 roku.

REKLAMA

API KSeF 2.0 - Ministerstwo Finansów udostępniło demo interfejsu programistycznego
16 paź 2025

W dniu 15 października 2025 r. Ministerstwo Finansów udostępniło środowisko przedprodukcyjne (Demo) interfejsu programistycznego API KSeF 2.0.Środowisko daje możliwość sprawdzenia systemów finansowo-księgowych z wykorzystaniem rzeczywistych metod uwierzytelniania. Resort finansów zapewnia wsparcie techniczne dla użytkowników środowiska przedprodukcyjnego (Demo) pod adresem: podatki.gov.pl/formularz. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że integracja ze środowiskiem API KSeF 2.0 jest konieczna, aby zapewnić kompatybilność systemów finansowo-księgowych z obligatoryjną wersją systemu KSeF 2.0.
Od 2026 r. zmiany w księgowości podatników PIT. Nowe pliki JPK i rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki
16 paź 2025

Ministerstwo Finansów poinformowało w komunikacie z 16 października 2025 r., że od 2026 r. wchodzą w życie nowe obowiązki dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się w ramach podatku PIT. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą podlegające podatkowi PIT, które co miesiąc przekazują ewidencję JPK_V7M, będą zobowiązane do prowadzenia przy użyciu programów komputerowych ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów. Ministerstwo Finansów udostępni bezpłatne narzędzia pozwalające na realizację obowiązków w zakresie przesyłania nowych obligatoryjnych plików JPK.

REKLAMA