Rozliczenie PIT 2024. Nie każdej organizacji charytatywnej można przekazać 1,5 proc. podatku [Wykaz OPP]

Każdy polski podatnik, który płaci podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), może przekazać 1,5 proc. swojego podatku na wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego (OPP). Ale uwaga! Nie każdej organizacji charytatywnej można przekazać 1,5% podatku. A tylko takiej, która widnieje w oficjalnym wykazie. Warto mieć świadomość, że w skali całej Polski te półtora procent podatku ma ogromną moc. Tym bardziej trzeba wiedzieć, czym kierować się przy wyborze organizacji pożytku publicznego, w jaki sposób obliczane jest 1,5 proc. podatku i czy wiąże się to z jakimikolwiek dodatkowymi kosztami, jak również ile środków trafia realnie na konta organizacji. Co warto wiedzieć o 1,5% podatku przed rozliczeniem się z urzędem skarbowym?

Wykaz OPP – 1,5% - Narodowy Instytut Wolności

Organizacja pożytku publicznego musi widnieć w wykazie, by można jej było przekazać 1,5 proc. podatku

W Polsce rozliczenie 1,5 proc. podatku od osób fizycznych jest możliwe w ramach tzw. "rozliczenia PIT za pomocą formularza PFR" (PFR-16). 1,5 proc. swojego podatku dochodowego można przekazać na organizacje pożytku publicznego (OPP). Są to organizacje, które działają na rzecz dobra społecznego, charytatywnego, kulturalnego, naukowego, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, edukacji, sportu, itp.



Lista (wykaz) organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1,5 proc. podatku jest publikowana na stronie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Jak czytamy na stronie tego Instytutu, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) opublikował 8 grudnia 2023 roku wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok w 2024 roku. Wykaz ten został przygotowany na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości oraz informacji z bazy sprawozdań organizacji pożytku publicznego na temat terminowego wywiązania się przez organizacje z obowiązku sprawozdawczego za 2022 rok. Wykaz ten zawiera 9 274 organizacje pożytku publicznego:

- które mają status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2023 roku,

- w stosunku do których nie wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości,

- które w terminie zamieściły sprawozdania za 2022 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego,

- które po terminie zamieściły sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego, ale wykazały, że to spóźnienie nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.



Ważne! Organizacje, które otrzymały status OPP w grudniu danego roku, nie będą uwzględnione w wykazie za ten rok podatkowy, nawet po aktualizacji wykazu. Będą mogły znaleźć się w wykazie za kolejny rok, jeśli w terminie zamieszczą swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Przykładowo jeśli organizacja otrzymała status OPP w dniu 8 grudnia 2023 roku, to po raz pierwszy będzie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego za 2024 rok w 2025 roku pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2023 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.



Na stronie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego znajduje się też wyszukiwarka OPP, którym można przekazać 1,5% podatku PIT.

Czy każdy podatnik może przekazać 1,5 proc. podatku?

W Polsce każdy podatnik, który płaci podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), może przekazać 1,5 proc. swojego podatku na wybraną przez siebie OPP. Opcja przekazania 1,5 proc. podatku jest dostępna dla wszystkich osób fizycznych, które rozliczają się z urzędem skarbowym w Polsce, niezależnie od tego, czy są to pracownicy etatowi, przedsiębiorcy czy emeryci.



- Aby przekazać 1,5 proc. podatku, należy wypełnić odpowiednią rubrykę w zeznaniu podatkowym (PIT) lub formularzu PFR-16. W rubryce tej podajemy numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego oraz kwotę, którą chcemy przekazać. Wielkość ta nie może przekraczać 1,5 proc. podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Zostanie ona następnie odjęta od należnego podatku i przekazana wybranej organizacji - mówi Maciej Wawrzyniak, współtwórca aplikacji Pitbot, która jest partnerem akcji Procentujesz.pl, organizowanej przez stowarzyszenie Sursum Corda.

Jak obliczyć 1,5 proc. podatku?

1,5 proc. podatku jest wyliczane na podstawie kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), który należy zapłacić za dany rok podatkowy. Ta wielkość jest obliczana na podstawie dochodu osiągniętego przez podatnika w ciągu roku oraz stosownych odliczeń i ulg podatkowych.

Podatnik sam decyduje, ile chce przekazać z tej kwoty na organizacje pożytku publicznego. Wypełniając odpowiednią rubrykę w zeznaniu podatkowym (PIT) lub formularzu PFR-16, podaje numer KRS wybranej organizacji oraz kwotę, którą chce przekazać (nie może ona przekroczyć 1,5 proc. swojego podatku).

Należy zauważyć, że 1,5 proc. podatku nie jest obniżane od kwoty dochodu podatnika, lecz od kwoty podatku, który jest obliczany na podstawie dochodu. Dlatego też wartość 1,5 proc. podatku różni się w zależności od wysokości dochodu oraz wysokości zobowiązań podatkowych danego podatnika.

Czy środki trafiają w całości na konta organizacji?

Po złożeniu zeznania podatkowego, organ podatkowy przekazuje przekazaną przez podatnika kwotę 1,5% podatku do właściwych organizacji pożytku publicznego. Proces ten może zająć kilka miesięcy, ponieważ organy podatkowe muszą przetworzyć wszystkie zeznania i przekazać odpowiednie środki do organizacji.

Należy podkreślić, że organizacje pożytku publicznego otrzymują środki z 1,5 proc. podatku w pełnej wysokości przekazanej przez podatnika, bez potrącenia kosztów administracyjnych czy innych opłat. Dzięki temu cała kwota trafia bezpośrednio do organizacji, aby wspierać ich działalność na rzecz społeczności.

Wybór organizacji - co warto wiedzieć?

Wybierając organizację, na którą chcemy przekazać 1,5 proc. swojego podatku, warto kierować się kilkoma kryteriami. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że nasza darowizna będzie wykorzystana w sposób, który odpowiada naszym wartościom i preferencjom.

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, czy organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego nadany przez odpowiednie władze oraz czy spełnia wszystkie wymagane prawem kryteria. Istotna jest też misja i cele danej organizacji, jak również jej transparentność i rzetelność. Godna zaufania organizacja pożytku publicznego powinna regularnie publikować raporty finansowe i informacje na temat swojej działalności i sposobu wydatkowania otrzymanych środków. Ponadto istotna jest tutaj skuteczność działań - warto wiedzieć, jakie konkretnie projekty realizuje organizacja i czy robi to efektywnie, osiągając dobre wyniki. Dobrym doradcą przy wyborze takiej organizacji będzie również jej reputacja - dodaje Maciej Wawrzyniak, współtwórca aplikacji Pitbot, która jest partnerem akcji Procentujesz.pl, organizowanej przez stowarzyszenie Sursum Corda.

Dlaczego warto przekazać 1,5 proc. podatku?

Rozliczenie 1,5 proc. podatku nie wiąże się z dodatkowymi kosztami dla podatnika. To prosta i bezpłatna procedura, która pozwala wykorzystać część swojego podatku na wsparcie działań organizacji charytatywnych i społecznych. Przekazując 1,5 proc. podatku na wybraną organizację, podatnicy mają bezpośredni wpływ na realizację konkretnych projektów i inicjatyw, które odpowiadają ich wartościom i celom społecznym. Rozliczenie 1,5 proc. podatku jest łatwe i dostępne dla każdego podatnika, a jednocześnie stanowi skuteczne narzędzie wsparcia organizacji pożytku publicznego i ich działań.