JPK_VAT dostosowany do KSeF – co w praktyce oznaczają nowe oznaczenia i obowiązek korekty?

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia dostosowującego przepisy w zakresie JPK_VAT do zmian wynikających z wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur. Nowe regulacje mają na celu ujednolicenie sposobu raportowania faktur, w tym tych wystawianych poza KSeF – zarówno w trybie awaryjnym, jak i offline24. Projekt określa również zasady rozliczeń VAT od pobranej i niezwróconej kaucji za opakowania objęte systemem kaucyjnym.

Nowe oznaczenia w JPK_VAT dla potrzeb KSeF

Projekt przewiduje wprowadzenie obowiązkowego elementu w strukturze JPK_VAT, gdzie podatnik wskazuje jeden z czterech oznaczeń:

NrKSeF – numer nadany przez KSeF o ile faktura została wystawiona w KSeF,

OFF – dla faktur wystawionych w trybie awarii KSeF, które na moment złożenia ewidencji nie posiadają jeszcze numeru KSeF,

BFK – dla faktur wystawionych w postaci elektronicznej lub papierowej, poza systemem KSeF,

DI – dla dokumentów innych niż faktury lub faktur wystawionych w trybie offline24, które nie zostały jeszcze przesłane do KSeF lub nie posiadają jeszcze numeru KSeF.



Zgodnie z wyjaśnieniami MF, w przypadku faktur wystawionych w trybie offline24 podatnik będzie zobowiązany wykazać je w JPK_VAT i oznaczyć symbolem DI, jeśli na dzień wysyłki pliku JPK dana faktura nie ma jeszcze nadanego numeru KSeF. Po jego uzyskaniu, konieczna będzie korekta ewidencji i przypisanie właściwego numeru KSeF.

REKLAMA

REKLAMA

Obowiązek korekty JPK_VAT

– W praktyce obowiązek korekty JPK spowodowanej nadaniem numeru KSeF fakturom wystawianych w trybie offline24 może okazać się rzadkością. Tryb offline24 zakłada bowiem przesłanie faktury do KSeF w ciągu najbliższego dnia roboczego. Ponieważ plik JPK_VAT jest przesyłany zazwyczaj do 25. dnia miesiąca/kwartału, większość faktur wystawionych w trybie offline zdąży już uzyskać numer KSeF przed złożeniem ewidencji – mówi Michał Sosnowski z Exorigo-Upos – Korekta będzie konieczna tylko w sytuacjach wyjątkowych, gdy proces techniczny lub wewnętrzna procedura przesyłania faktur do systemu się opóźni. Należy pamiętać, że zmiany w pliku JPK dotyczą zarówno faktur sprzedaży jak i zakupu. Możemy więc uzyskać od dostawcy fakturę wystawioną w trybie offline24 w postaci papierowej czy pdf, która będzie podstawą zaksięgowania, a fakturę ustrukturyzowaną będzie można pobrać dopiero jak wystawca wystawi ją w KSeF.