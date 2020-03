Ulga termomodernizacyjna w pytaniach i odpowiedziach

Zasady wydają się dość proste. Pomimo, iż przepisy obowiązują już od 1 stycznia 2019 roku, wciąż jednak pojawiają się nowe przypadki, nowe stany faktyczne, a także sami podatnicy często mają wątpliwości jak prawidłowo rozliczyć ulgę termomodernizacyjną. Na szczęście coraz częściej sytuacje te zaczynają się powtarzać, więc podatnicy mogą korzystać wzajemnie ze swoich doświadczeń – tak powstają opracowania mini-kazusów.

Ulga termomodernizacyjna – podstawy prawne

Przed przejściem do omawiania konkretnych historii podatników, warto zwrócić uwagę na podstawowe zasady ulgi termomodernizacyjnej określone w przepisach, a dokładniej w dwóch ustawach:

reklama reklama



Do najważniejszych przepisów regulujących warunki jej działania należy zaliczyć: art. 26h Ustawy o PIT oraz art. 11 Ustawy o ryczałcie, które stanowią:

Wyciąg z przepisów:

Ustawa o PIT

Art. 26h. [Ulga termomodernizacyjna]

1. Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

2. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

3. Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

4. Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

5. Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

1) sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;

2) zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

6. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki.

7. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

8. Podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

9. W przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie, o którym mowa w ust. 1, podatnik dolicza kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął ten termin.

10. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu, ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, o których mowa w ust. 1, mając na uwadze zapewnienie poprawy efektywności energetycznej przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz ich wpływ na poprawę jakości powietrza.

Ustawa o ryczałcie

Art. 11. [Odliczenia od przychodów]

1. Podatnik uzyskujący przychody wymienione w art. 6 ust. 1, 1a i 1d, opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, może odliczyć od przychodów stratę, o której mowa w art. 9 ust. 3-3b ustawy o podatku dochodowym, oraz wydatki określone w art. 26 ust. 1 i art. 26h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym.

2. W przypadku dokonywania odliczeń od przychodów, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 9 ust. 3-3b, art. 26 ust. 5-7h, 13b, 13c i 15 oraz art. 26h ust. 2-9 ustawy o podatku dochodowym, a także przepisy wydane na podstawie art. 26h ust. 10 tej ustawy. […]

Polecamy: PIT 2020. Komentarz

Mini-kazusy dot. ulgi termomodernizacyjnej

Poniższe mini – kazusy zostały opracowane na podstawie wyżej wymienionych: ustawy o PIT, ustawy o ryczałcie oraz objaśnień podatkowych z dnia 16 września 2019 roku - Nowe Preferencje w podatku dochodowym od osób fizycznych wspierające przedsięwzięcia termomodernizacyjne, wydane przez Ministerstwo Finansów. Przedstawione stany faktyczne wymagały niezbędnego uproszczenia – tak, aby przedstawiały każdy po jednym problemie – pytaniu, w praktyce jednak należy pamiętać o możliwej złożoności indywidualnych spraw.

1. RODZINA I SPADKI

Pani Aleksandra razem z siostrami odziedziczyła po rodzicach dom. Siostry posiadają prawomocne orzeczenie sądu, stwierdzające nabycie spadku w częściach równych. Obecnie próbują porozumieć się co do spłat i podziału spadku, w tym domu oraz pozostawionych przez rodziców rzeczy. Pani Aleksandra będzie starała się zostać w domu rodzinnym i spłacić siostry. Żeby jego utrzymanie było tańsze, chce przeprowadzić remont. Czy będzie mogła skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Odpowiedź: TAK, Pani Aleksandra może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, o ile spełni jej pozostałe warunki.

2. TURYSTYKA I KWATERY

Pan Marian jest właścicielem domu w miejscowości Zakopane. Zaprasza turystów do wynajmowania kwater (pokoje z łazienkami) u szczytu Tatr. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie najmu i turystyki oraz jest przewodnikiem. Pan Marian chciałby wyremontować starszą część domu - czy może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Odpowiedź: TAK, Pan Marian może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, jeżeli spełni jej pozostałe warunki.

3. NIERUCHOMOŚCI POŁĄCZONE

Państwo Kowalscy planują zakup starego przedwojennego dworku pod Poznaniem. Budynek jest zabytkowy, jednak w złym stanie. Wymaga generalnego remontu, w ramach niego Państwo Kowalscy planują montaż kolektorów słonecznych. Niestety, stara konstrukcja dachu nie utrzyma takiego obciążenia. Dlatego planowane jest zamontowanie ich obok, na budynku gospodarczym – instalacja będzie ogrzewać mieszkalny budynek dworku. Czy na taką inwestycje przysługuje możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej?

Odpowiedź: Tak, Państwo Kowalscy mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej jeżeli spełnią jej pozostałe warunki.

4. BUDOWA

Państwo Wierzbiccy budują dom pod Warszawą. Chcą skorzystać z nowoczesnych rozwiązań ekologicznego ogrzewania domu. Czy mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, po zakupie materiałów budowlanych?

Odpowiedź: Nie, ulga termomodernizacyjna nie dotyczy budynków w budowie - odliczenie można stosować tylko do budynków już wybudowanych.

5. WYMIANA OKIEN

Pan Grzegorz ma nieszczelne okna w domu. Jedna z firm przedstawiła mu ofertę na wymianę stolarki okiennej w cenie 50 000 zł. Druga z firm zaproponowała możliwość wymiany szyb, w cenie 30 000 zł. Wymiana ma zmniejszyć zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie budynku jednorodzinnego. Pan Grzegorz zastanawia się z której opcji skorzystać i czy będzie mógł wykorzystać potem możliwości ulgi termomodernizacyjnej.

Odpowiedź: Podatnik, może wykorzystać ulgę termomodernizacyjną na wydatki na wymianę okien. Nie może jednak skorzystać z odliczenia na wymianę elementów okien (czyli szyb). Możliwe więc, że lepszym rozwiązaniem dla Pana Grzegorza będzie skorzystanie z droższej oferty wymiany okien, ponieważ po wymianie będzie mógł odzyskać wydane środki w ramach ulgi termomodernizacyjnej – pod warunkiem, że spełni pozostałe warunki.