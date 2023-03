Świadczenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych a ulgi PIT

Czym jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych może działać przy zakładach pracy i jego celem jest finansowanie przez pracodawcę pomocy socjalnej pracowników i ich rodzin. Zasady gospodarowania środkami funduszu i warunki korzystania z nich powinien określać regulamin ZFŚS. Zgodnie z przepisem art. 10 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, środkami funduszu administruje pracodawca. W kontekście świadczeń z ZFŚS istotny jest art. 8 ust. 1 wspomnianej ustawy, który wskazuje, że przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnione jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z tego rodzaju pomocy.

Które świadczenia z ZFŚS korzystają ze zwolnień na mocy ustawy o PIT?

W pierwszej kolejności wskazać należy, że wszystkie zwolnienia zostały wyodrębnione w przepisie art. 21 ust. 1 ustawy o PIT. Ze względu na to, że przepis ten zawiera wiele „rozsianych” zwolnień, w ramach tego artykułu omówione zostaną te, które dotyczą najczęściej spotykanych świadczeń. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na przepis art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT. Wskazuje on, że zwalnia się od podatku dochodowego rzeczowe świadczenia oraz otrzymywane świadczenia pieniężne, które w całości zostały sfinansowane ze środków ZFŚS, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł. Warto podkreślić, że w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, limit ten wynosi 2000 zł.

Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 67a ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w żłobkach, klubach dziecięcych lub przedszkolach.

Istotnym jest również przepis art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT, który statuuje, że zwolnione od podatku są dopłaty do wypoczynku, zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych. Zwolnieniom podlegają także dopłaty do przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu dzieci i młodzieży do lat 18.

Z ustawy wynikają 4 przesłanki możliwości skorzystania ze zwolnienia, a mianowicie:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

wypoczynek powinien być zorganizowany;

organizatorem wypoczynku musi być podmiot prowadzący działalność w tym zakresie, np. biuro podróży, pensjonat;

wypoczynek powinien mieć formę np. wczasów, kolonii, obozu;

dopłata powinna dotyczyć dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku, które nie ukończyły 18-tego roku życia.

Jakie świadczenia nie podlegają pod zwolnienie od podatku dochodowego?

Z przepisów ustawy o PIT, a dokładnie z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 67 wynika, że nie podlegają pod zwolnienie od podatku dochodowego:

bony,

talony,

inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych powodują skutki podatkowe

Konkludując, warto mieć na uwadze, że świadczenia otrzymane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych rodzą skutki na gruncie prawa podatkowego. Oznacza to, że należy zwracać uwagę na to, jakie świadczenia podlegają pod zwolnienie z podatku dochodowego, a jakie nie. Warto, również wskazać, że z omówionego powyżej zwolnienia mogą korzystać wyłącznie te świadczenia, które w całości zostały pokryte z ZFŚS. Jeżeli świadczenia zostały sfinansowane z innych środków, np. ze środków obrotowych pracodawcy, wówczas nie podlegają one zwolnieniu.

Natalia Borkowska, Kancelaria Mentzen