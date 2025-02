Samotny rodzic, ulga podatkowa i 800+. Komu skarbówka pozwoli skorzystać, a kto zostanie z niczym?

Ulga prorodzinna to temat, który każdego roku podczas rozliczeń PIT budzi wiele emocji, zwłaszcza wśród rozwiedzionych lub żyjących w separacji rodziców. Czy opieka naprzemienna oznacza równe prawa do ulgi? Czy ten rodzaj opieki daje możliwość rozliczenia PIT jako samotny rodzic? Ministerstwo Finansów rozwiewa wątpliwości.

W rozliczeniu PIT każdy detal ma znaczenie – zwłaszcza dla rodziców, którzy sprawują opiekę naprzemienną. Czy mogą oni skorzystać z ulgi prorodzinnej? A jeśli tak, to na jakich zasadach? Czy mają prawo do rozliczenia jako samotny rodzic? Te pytania nurtują wielu podatników, a odpowiedź Ministerstwa Finansów z 6 lutego 2025 roku rzuca więcej światła na zasady rozliczania podatku w takich przypadkach. Okazuje się, że choć przepisy dają pewne możliwości, to nie zawsze można je wykorzystać w pełni.

Pytanie o prawo do ulgi prorodzinnej w sytuacji sprawowania opieki naprzemiennej

Pytanie dziennikarza portalu Bankier.pl z 5 lutego 2025 r., dotyczące warunków skorzystania z ulgi prorodzinnej w sytuacji sprawowania opieki naprzemiennej: W nawiązaniu do wielu pytań dotyczących rozliczenia PIT za 2024 rok proszę o informacje kiedy i w jakich sytuacjach rodzice mogą korzystać z ulgi prorodzinnej w przypadku opieki naprzemiennej. Czy ten rodzaj opieki daje możliwość rozliczenia PIT jako samotny rodzic?

Odpowiedź MF w sprawie warunków skorzystania z ulgi prorodzinnej w sytuacji sprawowania opieki naprzemiennej

Rodzice sprawujący naprzemienną opiekę nad dzieckiem mają możliwość korzystania z ulg podatkowych - tłumaczy Ministerstwo Finansów. Z ulgi na dzieci (polegającej na odliczeniu od podatku) korzystają na takich samych zasadach jak pozostali podatnicy (rodzice), którzy wykonują władzę rodzicielską w stosunku do małoletniego dziecka. Zasady te określa art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, każdy z rodziców może zastosować ulgę, pamiętając w szczególności o tym, że odliczenie (na wspólne dziecko) dotyczy łącznie obojga rodziców. Kwotę tę rodzice mogą odliczyć od podatku w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Jedynie w przypadku braku porozumienia między rodzicami – którzy zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji (piecza naprzemienna), lub gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo, jak miejsce zamieszkania obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim – kwotę tę rodzice odliczają w częściach równych. W pozostałych przypadkach odliczenie w wysokości 100% stosuje podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania w rozumieniu ustawy - Kodeks cywilny.

MF w sprawie opieki naprzemiennej, ulgi podatkowej dla samotnie wychowujących dzieci i 800+. Jeden rodzic zyska, drugi straci

Ministerstwo Finansów, odnosząc się natomiast do preferencyjnego opodatkowania dochodów przewidzianego dla rodziców samotnie wychowujących dzieci, wyjaśniło, że to zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów administracyjnych rodzice sprawujący naprzemienną opiekę mogą być rodzicami samotnie wychowującymi dzieci. Przy czym zgodnie z przepisami ustawy PIT, jeżeli za ten sam rok podatkowy każdy rodzic (będący rodzicem samotnie wychowującym dzieci) spełnia przesłanki do określenia podatku od swoich dochodów w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy uzyskanych dochodów, prawo to może zrealizować tylko jeden rodzic i to pod warunkiem, że nie zostało mu ustalone świadczenie 800+ na zasadach przewidzianych dla rodziców sprawujących naprzemienną opiekę, czyli każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

Poradnik „PIT-y i ulgi podatkowe 2024”

