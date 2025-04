Dobroczynność, dzięki której zapłacisz niższy podatek. Sprawdź, jak to zrobić!

Angażujesz się w działania filantropijne? Wspierasz darowiznami fundacje i stowarzyszenia? Choć robisz to bezinteresownie, możesz na tym zyskać nie tylko w wymiarze społeczno-emocjonalnym. Darowiznę możesz odliczyć od dochodu przed opodatkowaniem podatku. Pamiętaj jednak, że to nie jest to samo co przekazanie 1,5% podatku.

rozwiń >

Komu i gdzie pomagać?

Możliwości jest bardzo dużo. Statystyki pokazują, że na przestrzeni lat przybywa organizacji pozarządowych. Edukacja, zdrowie, ochrona środowiska, sport, turystyka, kultura, pomoc społeczna, prawa zwierząt – dziedzin, w których działają NGOsy jest bardzo dużo.



- Z naszych obserwacji wynika, że wciąż potrzebna jest edukacja na temat tego, jak poprzez darowizny można na co dzień wspierać organizacje pozarządowe i co dzięki temu mogą zyskać podatnicy. Coraz więcej osób ma świadomość różnych zjawisk społecznych i rozumie, na czym polega rola trzeciego sektora, ale edukacja powinna uwzględniać także aspekty prawne i finansowe. Wszyscy dzięki temu mogą zyskać, zarówno organizacje, jak i darczyńcy – mówi Iwona Duda, prezeska Fundacji Sarigato, która realizuje ogólnopolskie projekty – Karmimy Psiaki na rzecz bezdomnych zwierząt (https://www.karmimypsiaki.pl/) oraz projekt Hakersi – na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem cyfrowo-społecznym (https://hakersi.pl/).



Czy wiesz, że jeśli angażowałeś-/aś się w działania społeczne, możesz zapłacić niższy podatek? Jak i kiedy? Podpowiadamy!

Darowizny w rozliczeniu podatkowym – czego dotyczą?

Darowizna na cele pożytku publicznego to jeden z kilku rodzajów darowizn, które możesz uwzględnić w zeznaniu podatkowym. Znajdują się wśród nich także darowizny na cele kultu religijnego, na cele krwiodawstwa, na kształcenie zawodowe, na odbudowę zabytków czy na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą.

Darowizna na cele pożytku publicznego - kto może skorzystać z ulgi?

Uzyskujesz dochody opodatkowane według skali podatkowej, czyli stawki 12% lub 32%? A może Twoja sytuacja dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt ewidencjonowany)? W obydwu tych przypadkach możesz skorzystać z ulgi z tytułu darowizny.



Możesz z niej skorzystać, jeżeli przekazałeś/-aś darowiznę na cele określone w przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Jak czytamy na stronie podatki.gov.pl, darowiznę możesz przekazać na rzecz:

- organizacji pozarządowych (np. fundacji i stowarzyszeń), które nie są jednostkami sektora finansów publicznych i nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz m.in. kościołów, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego czy spółdzielni socjalnych;

- równoważnych organizacji określonych w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, które obowiązują w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG, tj. Islandia, Liechtenstein, Norwegia), które prowadzą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych i realizują wskazane cele.

Odliczenie podatkowe z tytułu darowizny – jakie warunki trzeba spełnić?

Darowizna musi być przekazana na cele pożytku publicznego realizowane przez organizację, która prowadzi działalność zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.



Odliczenie podatkowe może dotyczyć darowizn przekazanych w tym samym roku, którego dotyczy rozliczenie. Dla przykładu: rozliczasz się w 2025 r. za rok ubiegły, możesz uwzględnić darowizny z 2024 r.



Przygotuj dokumentację! Aby móc odliczyć darowiznę od podatku dochodowego, potrzebne jest potwierdzenie przelewu lub inny dokument stanowiący dowód przekazania darowizny.



Możliwość odliczenia przysługuje Ci niezależnie od tego, czy uzupełniasz deklaracje podatkową online, czy korzystasz z tradycyjnej formy. Mowa o PIT-37, PIT-36, PIT-28.



- Darowizna to bardzo cenna forma wsparcia organizacji. Może mieć formę jednorazową, ale można też wspierać cyklicznie, na przykład ustawiając regularny przelew bankowy. To właśnie dzięki darowiznom organizacje mogą realizować swoje cele w sposób długofalowy – mówi Iwona Duda, podając jako przykład realizowany przez Fundację Sarigato projekt Hakersi, który prowadzony jest wśród dzieci i młodzieży z trudnych środowisk. – Darowizny zarówno od osób fizycznych, jak i od firm zapewniają potrzebującym dzieciom konkretne godziny nauki technologii w formie kursów, warsztatów i innych zajęć prowadzonych przez naszych wolontariuszy. Wiemy, że nauka jest skuteczna wtedy, gdy jest regularna i systematyczna. Projekt Hakersi to nie jest oferta jednorazowych warsztatów. Zależy nam, by dzieci mogły zostać z nami wręcz na lata i kontynuować swoją ścieżkę, rozwijać różne umiejętności, poznawać swoje zainteresowania, odkrywać mocne strony. Od początku trwania projektu wzięło w nim udział ponad trzy tysiące osób, a niektóre dzieci są z nami już 4-6 lat. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia darczyńców – podkreśla Iwona Duda.

Jakich darowizn nie odliczysz od dochodu?

Są sytuacje, w których odliczenie podatkowe nie jest możliwe. Kiedy nie będzie Ci przysługiwać ulga? Odliczeniu nie podlega m.in. darowizna na rzecz osób fizycznych. Według przepisów, nie obniżysz też swojego podatku w przypadku darowizn przekazanych na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą, która polega na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.



Nie są też brane pod uwagę darowizny zwrócone w jakiejkolwiek formie czy w sytuacji, jeśli zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Nie uwzględniane są również darowizny, które odliczyłeś/-aś od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie lub odliczyłeś od dochodu na podstawie ustawy PIT.

Ile można odliczyć?

Darowiznę na cele pożytku publicznego można odliczyć do wysokości 6% rocznego dochodu – to jest limit. Kwoty powyżej tego progu nie są uwzględniane.

Czy 1,5% jest darowizną?

1,5% to nie jest darowizna. Przekazanie darowizny oznacza przekazanie własnych pieniędzy na wskazany cel. Przekazanie 1,5% podatku oznacza, że całość podatku nie wpłynie do budżetu państwa, lecz odsetek trafi do wybranej przez Ciebie organizacji – co ważne, musi to być organizacja pożytku publicznego.



