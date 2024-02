Czy dzierżawca może ubiegać się o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze?

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze przysługuje dzierżawcy, jako posiadaczowi zależnemu. Także w przypadku, jeżeli dzierżawi on grunty na podstawie ustnej umowy, czy też wtedy, gdy dzierżawa nie jest wykazana w ewidencji gruntów i budynków.

Kto ma prawo do zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze?

Prawo do zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługuje producentom rolnym – osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, będącym posiadaczami gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

W świetle ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza) o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Czy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze przysługuje dzierżawcy, jako posiadaczowi zależnemu?

Jak wynika z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, w tym dzierżawca (posiadacz zależny). W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu, tj. dzierżawcy, również w przypadku jeżeli dzierżawi on grunty na podstawie ustnej umowy, czy też wtedy, gdy dzierżawa nie jest wykazana w ewidencji gruntów i budynków.

Czy urząd gminy może żądać oświadczenia o dzierżawionych użytkach rolnych lub przedłożenia umowy dzierżawy?

Producent rolny ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego powinien złożyć wniosek wypełniony zgodnie ze wzorem określonym rozporządzeniem Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 26 stycznia 2024 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dziennik Ustaw rok 2024 poz. 106) oraz załączyć faktury albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego. Dokumenty te stanowią podstawę do wydania decyzji w sprawie zwrotu podatku.

Z regulacji zawartych w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej nie wynika obowiązek dołączania przez producenta rolnego do wniosku innych dokumentów. Zażądanie przez organ, na podstawie ogólnych przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, przedłożenia odrębnego oświadczenia o dzierżawionych użytkach lub umowy dzierżawy, może mieć miejsce tylko w sytuacjach budzących wątpliwości organu, kiedy te dodatkowe dokumenty mogłyby posłużyć do dokładanego wyjaśnienia stanu faktycznego i ostatecznie – właściwego załatwienia sprawy.

Ile zwrotu za paliwo rolnicze w 2024 rok?

Przypomnijmy, że w 2024 roku wysokość zwrotu podatku akcyzowego za paliwo rolnicze wynosi:

160,60 zł * ilość ha użytków rolnych oraz

oraz 5,84 zł * średnia roczna liczba świń i

i 58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni.

Kwotę zwrotu akcyzy na obecny rok ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2024 r., z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż suma:



- kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,46 zł/l), liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku,



- kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,46 zł/l), liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz



- kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,46 zł/l), liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec oraz koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Przysługujący rolnikom zwroty kwot akcyzy będą wypłacane gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:

1 - 30 kwietnia 2024 roku w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie, czyli od 1 lutego do 29 lutego 2024 roku,

1 - 31 października 2024 roku w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie, czyli od 1 sierpnia do 2 września 2024 roku.

