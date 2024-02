Jak należy złożyć wniosek o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze, gdy rolnik posiada użytki rolne w kilku gminach?

Jak należy postąpić, jeżeli rolnik posiada użytki rolne np. w trzech gminach, natomiast olej napędowy zakupił na podstawie jednej faktury?

Resort rolnictwa w odpowiedzi na to pytanie wskazał, że zgodnie z art. 6 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć m.in. faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego. Na fakturach VAT upoważniony pracownik urzędu gminy lub miasta umieszcza adnotację o treści „przyjęto w dniu .…. do zwrotu części podatku akcyzowego”.

Autopromocja

Adnotacja taka zarówno na oryginale faktury jak i na kopii może zostać uzupełniona o informację na jaką ilość paliwa producent rolny otrzyma zwrot podatku w pierwszej gminie. Podobne adnotacje na oryginale faktury oraz kopiach (lub kopii) powinny zostać zamieszczone przez upoważnionych pracowników urzędów gmin lub miast dwóch pozostałych urzędów.

Kiedy wniosek o zwrot akcyzy 2024?

Przypomnijmy, że w 2024 roku chcąc odzyskać podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych, w następujących dwóch terminach:

w pierwszym terminie, czyli od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. (wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia do 31 stycznia 2024 r.) oraz

(wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia do 31 stycznia 2024 r.) oraz w drugim terminie, czyli od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. (wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2024 r.

Natomiast zwroty kwot akcyzy w 2024 roku będą wypłacane gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:

od 1 do 30 kwietnia 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

od 1 do 31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Wniosek o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2024 - wzór

Od 30 stycznia 2024 roku obowiązuje nowe rozporządzenie określające wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Chodzi o rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 26 stycznia 2024 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W efekcie traci moc poprzednie rozporządzenie w tej sprawie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nowy wzór wniosku jest wykorzystywany w procedurze ubiegania się o zwrot akcyzy przez rolników już w lutym tego roku.

Zobacz także: Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2024 - terminy, warunki