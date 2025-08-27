Dobra wiadomość dla rolników! Prezydent podpisał ustawę o przechowywaniu nawozów naturalnych – zmiany wejdą w życie błyskawicznie

Prezydent RP podpisał ustawę przygotowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która wprowadza istotne zmiany dla rolników w zakresie przechowywania nawozów naturalnych. Nowe przepisy wydłużają terminy dostosowania gospodarstw, upraszczają procedury budowlane i zapewniają dodatkowe wsparcie administracyjne.

rozwiń >

Podpis prezydenta i ważna ustawa dla rolników

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało o ważnym wydarzeniu dla polskiej wsi. Prezydent RP podpisał ustawę przygotowaną przez resort, która wprowadza szczególne rozwiązania dotyczące przechowywania nawozów naturalnych. Dzięki temu rolnicy zyskują nowe możliwości i więcej czasu na dostosowanie gospodarstw do wymogów prawa.

REKLAMA

Autopromocja

Podpis prezydenta oznacza, że dokument wchodzi w życie i już wkrótce zacznie obowiązywać na terenie całego kraju. Jest to efekt wielomiesięcznej pracy legislacyjnej, a także sygnał, że głos środowisk rolniczych został wysłuchany.

Kogo obejmują nowe przepisy?

REKLAMA

Nowa ustawa obejmuje rolników prowadzących chów i hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie do 210 dużych jednostek przeliczeniowych (DJP). To właśnie ta grupa gospodarstw najczęściej spotykała się z trudnościami w spełnianiu rygorystycznych norm.

Resort wskazuje, że nowe przepisy mają charakter praktyczny. Mają pomóc tym rolnikom, którzy inwestują w rozwój swoich gospodarstw, ale potrzebują więcej czasu i prostszych rozwiązań administracyjnych, aby sprostać nowym wymogom.

Wydłużone terminy dla gospodarstw rolnych

Najważniejszą zmianą jest wydłużenie terminów na dostosowanie miejsc do przechowywania nawozów naturalnych. Rząd przychylił się do postulatów rolników, którzy wskazywali na zbyt krótki czas na inwestycje w infrastrukturę.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Terminy prezentują się następująco:

dla gospodarstw do 20 DJP – czas wydłużony do końca 2027 roku,

– czas wydłużony do końca 2027 roku, dla gospodarstw od 21 do 210 DJP – czas wydłużony do końca 2025 roku.

Dzięki temu wielu właścicieli gospodarstw uniknie presji czasowej i będzie mogło spokojnie przygotować się na zmiany, planując inwestycje w sposób bardziej rozsądny i dostosowany do możliwości finansowych.

Ułatwienia w procedurach budowlanych dla rolników

Drugim filarem zmian są uproszczenia administracyjne. Do tej pory rolnicy musieli uzyskiwać decyzje o warunkach zabudowy, co znacząco wydłużało proces inwestycyjny. Nowa ustawa znosi ten obowiązek w przypadku budowy płyt do składowania obornika, a także zbiorników na gnojówkę i gnojowicę.

W praktyce oznacza to, że rolnicy zyskają nie tylko czas, ale i mniej biurokratycznych przeszkód. Skrócenie procedur pozwoli szybciej rozpocząć budowę i tym samym szybciej dostosować gospodarstwo do nowych wymagań.

Nowe przepisy już wkrótce

Zgodnie z treścią ustawy, przepisy wejdą w życie już następnego dnia po jej ogłoszeniu. Oznacza to, że zmiany zaczną obowiązywać praktycznie natychmiast, co jest rzadkością w procesach legislacyjnych.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiedziało również udostępnienie specjalnego formularza oraz instrukcji jego wypełniania. Przez trzy miesiące rolnicy będą mogli korzystać z dodatkowego wsparcia, także w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, gdzie uzyskają pomoc przy wypełnianiu dokumentów.

Pomoc dla rolników poszkodowanych przez powódź

Ważnym elementem jest także przypomnienie, że rolnicy poszkodowani przez wrześniową powódź w 2024 roku mają dodatkowe prawa. Zgodnie z ustawą z 1 października 2024 roku, przysługują im wydłużone terminy niezależnie od liczby posiadanych zwierząt.

To rozwiązanie jest szczególnie istotne, ponieważ wielu rolników dotkniętych klęską żywiołową zmaga się z odbudową gospodarstw. Nowe przepisy dają im czas i wsparcie, którego potrzebują, aby wrócić do pełnej produkcji.

Kolejna ustawa w drodze

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie zatrzymuje się na tej jednej ustawie. W przygotowaniu jest kolejne rozwiązanie, które ma wprowadzić uproszczenia administracyjne dla rolników stosujących środki ochrony roślin.

Druga ustawa czeka obecnie na podpis prezydenta Karola Nawrockiego. Jeśli wejdzie w życie, pozwoli jeszcze bardziej odciążyć rolników i ułatwić im prowadzenie gospodarstw w zgodzie z obowiązującymi przepisami.