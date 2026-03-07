REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » Podatki osobiste » PIT » Ulga na dziecko 2026. Sprawdź, ile możesz zyskać i kto może z niej skorzystać

Ulga na dziecko 2026. Sprawdź, ile możesz zyskać i kto może z niej skorzystać

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 marca 2026, 09:24
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Ta ulga pozwala znacząco obniżyć podatek. Sprawdź, ile możesz zyskać w PIT
Ta ulga pozwala znacząco obniżyć podatek. Sprawdź, ile możesz zyskać w PIT
INFOR

REKLAMA

REKLAMA

Ulga prorodzinna pozwala znacząco obniżyć podatek dochodowy. Wiele rodzin może odzyskać nawet kilka tysięcy złotych rocznie. Sprawdź zasady, limity dochodów oraz warunki, które trzeba spełnić, aby skorzystać z ulgi na dziecko.

rozwiń >

Wychowujesz dziecko i rozliczasz podatek dochodowy? Warto sprawdzić, czy przysługuje ci ulga na dzieci, dzięki której możesz realnie obniżyć kwotę należnego podatku i otrzymać zwrot. Ulga prorodzinna to jedno z najczęściej wykorzystywanych odliczeń w PIT, ale jej zastosowanie zależy od spełnienia określonych warunków. Znaczenie ma m.in. liczba dzieci, ich wiek, sytuacja dochodowa rodziców oraz faktyczne sprawowanie opieki. Z ulgi mogą skorzystać nie tylko rodzice biologiczni, lecz także opiekunowie prawni i rodzice zastępczy. Sprawdź, komu przysługuje ulga, na jakie dzieci oraz jak prawidłowo ją rozliczyć w zeznaniu podatkowym.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026

Kto może skorzystać z ulgi na dziecko?

Z ulgi n dziecko mogą skorzystać:

  • rodzice,
  • opiekunowie,
  • rodzice zastępczy.

Aby skorzystać z ulgi, konieczne jest faktyczne wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem. Polega to na sprawowaniu pieczy nad dzieckiem (jego majątkiem) oraz wychowywaniu dziecka.

Ważne

Aby skorzystać z ulgi, konieczne jest faktyczne wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem.

Posiadanie władzy rodzicielskiej (bez jej faktycznego wykonywania), utrzymywanie sporadycznych kontaktów z dzieckiem, czy płacenie alimentów nie wystarcza do zastosowania ulgi.

REKLAMA

Szkolenie: CIT w 2026 r.
Autopromocja

Szkolenie:
CIT w 2026 r.

Sprawdź

Na które dzieci przysługuje ulga podatkowa?

Na każde dziecko:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • które nie ukończyło 18 lat,
  • które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • do 25 roku życia, jeśli:
    • ciągle się uczy i
    • suma jego dochodów (z wyjątkiem renty rodzinnej) i przychodów z ulgi dla młodych i ulgi na powrót nie przekracza dwunastokrotności kwoty renty socjalnej w wysokości, która obowiązuje w grudniu roku podatkowego.
Zobacz również:

Limity dochodów – kiedy możesz stracić prawo do ulgi?

Jeśli:

  • masz więcej niż jedno dziecko – nie ma ograniczeń dochodów. Bez względu na to ile zarabiasz, możesz uzyskać ulgę;
  • masz jedno dziecko z niepełnosprawnością - nie ma ograniczeń dochodów. Bez względu na to ile zarabiasz, możesz uzyskać ulgę;
  • masz jedno dziecko i wychowujesz je samotnie – nie możesz zarabiać rocznie więcej niż 112 000 zł;
  • macie jedno dziecko i jesteście małżeństwem przez cały rok – łącznie nie możecie zarabiać rocznie więcej niż 112 000 zł;
  • masz jedno dziecko i nie jesteś w związku małżeńskim – nie możesz zarabiać rocznie więcej niż 56 000 zł.

Polecamy: Jak prawidłowo rozliczyć PIT za 2025 r. i skorzystać z ulg podatkowych

Aby ustalić, czy spełniasz limit dochodowy, pomniejsz swój dochód (przychód minus koszty uzyskania przychodów) o składki zapłacone na ubezpieczenia społeczne.

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

Przykład

Mam dwoje dzieci - starsze 4-letnie i młodsze, które urodziło się w kwietniu 2025 r. Dochody moje i żony przekroczyły 112 000 zł. Czy mogę rozliczyć ulgę na starsze dziecko za cały rok podatkowy?
Tak. W 2025 roku przysługuje Ci ulga na dwoje dzieci. Na starsze za cały rok, a na młodsze za miesiące począwszy od miesiąca urodzenia, czyli od kwietnia. Łączna wysokość Waszych dochodów nie ma wpływu na możliwość korzystania z ulgi.

Ile wynosi ulga na dziecko? Konkretne kwoty

W ramach rozliczenia PIT ulgi na dziecko możesz otrzymać:

  • na pierwsze dziecko otrzymasz 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
  • na drugie dziecko otrzymasz 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
  • na trzecie dziecko otrzymasz 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 000,04 zł),
  • na czwarte i każde kolejne dziecko otrzymasz 225 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 700 zł).

Co to oznacza w praktyce? Na przykład jeśli masz troje dzieci, otrzymasz:

  • 1 112,04 zł na pierwsze dziecko,
  • 1 112,04 zł na drugie dziecko,
  • 2 000,04 zł na trzecie dziecko,

czyli łącznie uzyskasz 4 224,12 zł.

Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę zatem możesz odliczyć od podatku w dowolnej proporcji przez was ustalonej. W przypadku braku porozumienia między wami:

KOMPLET PODATKI 2026
Autopromocja

KOMPLET PODATKI 2026

Sprawdź

  • jeżeli zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie wykonujecie władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji (piecza naprzemienna), lub
  • gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak wasze miejsce zamieszkania - kwotę tę odliczacie w częściach równych,
  • w pozostałych przypadkach odliczenie w wysokości 100% stosuje ta osoba, u której dziecko ma miejsce zamieszkania w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Jeżeli dziecko spod opieki rodziców zostaje przekazane w tym samym roku podatkowym do rodziny zastępczej albo do opiekuna prawnego i następuje to w trakcie miesiąca, każdemu z podatników opiekujących się dzieckiem przysługuje w tym miesiącu odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 miesięcznej kwoty odliczenia za każdy dzień sprawowania nad nim pieczy.

Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia ulgi prorodzinnej?

Musisz przygotować:

  • PIT-37 albo PIT-36,
  • PIT/O.

Odliczenia dokonasz w składanym zeznaniu podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych jesteś obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

  • odpisu aktu urodzenia dziecka;
  • zaświadczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
  • odpisu orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;
  • zaświadczeniu o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Jak odliczyć ulgę na dziecko?

Ulgę odliczysz w corocznym zeznaniu podatkowym. Jeśli twój podatek nie umożliwia odliczenia ulgi, która ci przysługuje – możesz dostać kwotę ulgi, której nie możesz wykorzystać. Kwota, jaką możesz otrzymać, jest ograniczona – nie może przekroczyć zapłaconych przez ciebie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jeśli jesteś w związku małżeńskim – dostaniesz z małżonkiem jedną ulgę.

Jeśli:

  • składacie wspólne zeznanie podatkowe – wpiszcie ulgę na każde dziecko;
  • składacie oddzielne zeznania podatkowe – ustalcie, w jakich proporcjach wpiszecie ulgę (na przykład jedno z was wpisze 20%, a drugie 80% ulgi);
  • nie możecie się porozumieć, a dziecko zamieszkuje z wami (macie to samo miejsce zamieszkania) każde z was wpisuje 50% ulgi. Jeżeli dziecko zamieszkuje tylko z jednym z was, to tylko tej osobie przysługuje 100% ulgi.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych

Zobacz również:

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Kto może skorzystać z ulgi na dziecko?

Z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać rodzice biologiczni, opiekunowie prawni oraz rodziny zastępcze. Warunkiem jest faktyczne wykonywanie władzy rodzicielskiej, czyli realna opieka nad dzieckiem, jego wychowywanie oraz dbanie o jego potrzeby życiowe.

Czy płacenie alimentów wystarczy, aby skorzystać z ulgi?

Nie. Samo płacenie alimentów lub sporadyczne kontakty z dzieckiem nie dają prawa do ulgi. Konieczne jest faktyczne sprawowanie opieki i wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Na jakie dzieci przysługuje ulga prorodzinna?

Ulga przysługuje na:

  • dzieci do ukończenia 18. roku życia,
  • dzieci, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną – bez względu na wiek,
  • dzieci do 25. roku życia, które kontynuują naukę i nie przekroczyły ustawowego limitu dochodów.

Jaki jest limit dochodów dziecka uczącego się?

Dochody dziecka nie mogą przekroczyć dwunastokrotności renty socjalnej obowiązującej w grudniu danego roku podatkowego. Do limitu nie wlicza się renty rodzinnej.

Czy dochody rodziców mają wpływ na ulgę na dziecko?

Zależy to od liczby dzieci:

  • przy co najmniej dwojgu dzieci – nie obowiązuje limit dochodów rodziców,
  • przy jednym dziecku – obowiązują limity dochodowe (112 000 zł dla małżeństw i samotnych rodziców, 56 000 zł dla osoby niepozostającej w małżeństwie),
  • przy jednym dziecku z niepełnosprawnością – limit dochodów nie obowiązuje.

Czy można skorzystać z ulgi, jeśli drugie dziecko urodziło się w trakcie roku?

Tak. Ulga przysługuje za każdy miesiąc, w którym dziecko pozostawało pod opieką. W przypadku narodzin w trakcie roku ulga przysługuje od miesiąca urodzenia dziecka.

Ile wynosi ulga prorodzinna?

Wysokość ulgi zależy od liczby dzieci:

  • 1 112,04 zł rocznie na pierwsze dziecko,
  • 1 112,04 zł rocznie na drugie dziecko,
  • 2 000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,
  • 2 700 zł rocznie na czwarte i każde kolejne dziecko.

Jak podzielić ulgę między rodziców?

Rodzice mogą podzielić ulgę w dowolnej proporcji. Jeśli nie mogą się porozumieć:

  • przy pieczy naprzemiennej lub wspólnym miejscu zamieszkania dziecka – ulga dzielona jest po połowie,
  • gdy dziecko mieszka tylko z jednym rodzicem – całość ulgi przysługuje temu rodzicowi.

Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia ulgi?

Do rozliczenia ulgi potrzebne są:

  • formularz PIT-36 lub PIT-37,
  • załącznik PIT/O,
  • dane dziecka (PESEL lub data urodzenia i dane osobowe).
    Na żądanie urzędu skarbowego mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, np. akt urodzenia dziecka lub zaświadczenie o nauce.

Czy można otrzymać zwrot niewykorzystanej ulgi?

Tak. Jeśli podatek jest zbyt niski, aby odliczyć całą ulgę, można otrzymać jej zwrot. Zwrot jest jednak ograniczony wysokością zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Powiązane
Każdy rolnik z gospodarstwem powyżej 1 ha musi mieć OC. Co grozi za jego brak?
Każdy rolnik z gospodarstwem powyżej 1 ha musi mieć OC. Co grozi za jego brak?
KSeF wywróci rynek księgowości? Nadchodzi moment prawdy dla tysięcy firm w Polsce
KSeF wywróci rynek księgowości? Nadchodzi moment prawdy dla tysięcy firm w Polsce
Waloryzacja emerytur i rent od marca 2026 r. Jak ZUS podwyższył świadczenia? Nowe kwoty
Waloryzacja emerytur i rent od marca 2026 r. Jak ZUS podwyższył świadczenia? Nowe kwoty
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Polacy nie przestają pomagać. Kogo najczęściej wspierają PIT-em?
06 mar 2026

Podobnie jak przed rokiem, także obecnie niemal trzy czwarte podatników chce przekazać 1,5 proc. PIT na organizacje pożytku publicznego - czytamy „Pb".
NIS2 wchodzi do Polski. Nawrocki podpisał ustawę, firmy muszą działać natychmiast – kary sięgną 10 mln euro
05 mar 2026

Polska wchodzi w nową erę cyberbezpieczeństwa. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wdrażającą dyrektywę NIS2, która radykalnie zaostrza odpowiedzialność firm i instytucji za ochronę systemów IT. Nowe przepisy oznaczają surowe obowiązki dla zarządów oraz kary finansowe sięgające nawet 10 mln euro lub 2 proc. rocznych przychodów. Część regulacji dotyczących dostawców wysokiego ryzyka trafi jeszcze do kontroli następczej w Trybunale Konstytucyjnym, ale sama ustawa wchodzi w życie.
Nowa baza interpretacji podatkowych. Rząd chce ułatwić życie podatnikom - w zakresie podatków i opłat lokalnych
05 mar 2026

Rząd przyjął projekt zmian w Ordynacji podatkowej, który ma zwiększyć przejrzystość w podatkach lokalnych. Kluczową zmianą będzie publikowanie interpretacji samorządowych w jednej ogólnopolskiej bazie – EUREKA. Dzięki temu podatnicy będą mogli szybciej sprawdzić, jak gminy interpretują przepisy i łatwiej powoływać się na wcześniejsze rozstrzygnięcia.
5 sygnałów, że Twojej firmie jest potrzebny outsourcing BPO
05 mar 2026

Outsourcing procesów biznesowych przestał być narzędziem jedynie dużych korporacji. Coraz częściej sięgają po niego firmy średnie i rosnące, które widzą w nim sposób na skalowanie działalności, uporządkowanie obszarów back office i ograniczenie ryzyk operacyjnych. W Polsce ten trend widać bardzo wyraźnie – sektor nowoczesnych usług biznesowych (w tym centrów BPO) należy dziś do najszybciej rosnących gałęzi gospodarki i zatrudnia już kilkaset tysięcy specjalistów, obsługujących procesy dla firm z całego świata. Coraz większa część tych usług to nie proste zadania administracyjne, ale pełne przejęcie złożonych procesów back office od średnich i rosnących firm, które chcą skalować się szybciej i bezpieczniej. Nie każda organizacja jest jednak gotowa na taki krok. Jest kilka sygnałów, które pojawiają się zanim jeszcze zapadnie decyzja o outsourcingu, i to one najczęściej wskazują, że firma jest na odpowiednim etapie do zmiany

REKLAMA

Awantura o KSeF: prezerwatywy na NIP rządu, spory polityczne, oszustwa i awaria.
05 mar 2026

Zakup prezerwatyw na NIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stał się symbolem szerszego sporu o Krajowy System e-Faktur. Za anegdotycznym incydentem kryją się poważne pytania o bezpieczeństwo danych, podatność systemu na nadużycia i polityczne konsekwencje cyfryzacji obrotu gospodarczego.
Mit miliardów z VAT pęka. Nowy raport: budżet nie zarobi fortuny na domykaniu luki
05 mar 2026

Rząd nie powinien liczyć na spektakularne miliardy z uszczelniania VAT – wynika z raportu, do którego dotarła „Rzeczpospolita”. Eksperci wskazują, że luka podatkowa jest dziś znacznie mniejsza niż się powszechnie uważa, a jej dalsze ograniczanie może przynieść zaledwie symboliczne wpływy do budżetu.
Pułapka w e-PIT w 2026 roku. Skarbówka zmienia zdanie - klimatyzacja już nie do odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Można stracić tysiące złotych
05 mar 2026

Dla Polaków, którzy w ostatnich latach zainwestowali w klimatyzatory z funkcją grzania, marzec 2026 roku przyniósł fatalne wieści. Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) niespodziewanie zmienił interpretację przepisów dotyczących ulgi termomodernizacyjnej. To, co jeszcze niedawno było promowane jako ekologiczna inwestycja, dziś staje się powodem do kontroli i konieczności zwrotu podatku.
KSeF wywróci rynek księgowości? Nadchodzi moment prawdy dla tysięcy firm w Polsce
06 mar 2026

Obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF) może stać się początkiem największej transformacji rynku usług księgowych od lat. Eksperci ostrzegają: to nie jest tylko zwykła zmiana technologiczna. To prawdziwy test dojrzałości operacyjnej, który dla wielu firm może oznaczać konieczność kosztownych inwestycji albo marginalizację.

REKLAMA

Przegapiłeś termin na skargę do sądu? To orzeczenie może uratować Twoją firmę! Przełomowy sygnał od NSA
04 mar 2026

Przegapiłeś termin na złożenie skargi do sądu administracyjnego? To jeszcze nie musi oznaczać końca walki z fiskusem. Najnowsze postanowienie Naczelny Sąd Administracyjny pokazuje, że nawet zwykłe pismo, z którego wynika sprzeciw wobec decyzji urzędu, może zostać uznane za skuteczną skargę. Dla przedsiębiorców i podatników to jasny sygnał: w sporze z organami skarbowymi liczy się treść i intencja, a nie sam tytuł dokumentu.
KSeF dobrowolny dla MŚP? Konfederacja składa projekt ustawy i krytykuje obowiązkowy system e-faktur
03 mar 2026

Burza wokół Krajowego Systemu e-Faktur narasta. Konfederacja chce rewolucji i zapowiada projekt ustawy, który może całkowicie zmienić zasady gry dla milionów firm. Padają mocne słowa o „maksymalnej inwigilacji” i groźbie masowych bankructw.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA