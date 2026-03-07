Ta ulga pozwala znacząco obniżyć podatek. Sprawdź, ile możesz zyskać w PIT

Ulga na dziecko 2026. Sprawdź, ile możesz zyskać i kto może z niej skorzystać
Ulga prorodzinna pozwala znacząco obniżyć podatek dochodowy. Wiele rodzin może odzyskać nawet kilka tysięcy złotych rocznie. Sprawdź zasady, limity dochodów oraz warunki, które trzeba spełnić, aby skorzystać z ulgi na dziecko.
- Kto może skorzystać z ulgi na dziecko?
- Na które dzieci przysługuje ulga podatkowa?
- Limity dochodów – kiedy możesz stracić prawo do ulgi?
- Ile wynosi ulga na dziecko? Konkretne kwoty
- Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia ulgi prorodzinnej?
- Jak odliczyć ulgę na dziecko?
- FAQ – najczęściej zadawane pytania
Wychowujesz dziecko i rozliczasz podatek dochodowy? Warto sprawdzić, czy przysługuje ci ulga na dzieci, dzięki której możesz realnie obniżyć kwotę należnego podatku i otrzymać zwrot. Ulga prorodzinna to jedno z najczęściej wykorzystywanych odliczeń w PIT, ale jej zastosowanie zależy od spełnienia określonych warunków. Znaczenie ma m.in. liczba dzieci, ich wiek, sytuacja dochodowa rodziców oraz faktyczne sprawowanie opieki. Z ulgi mogą skorzystać nie tylko rodzice biologiczni, lecz także opiekunowie prawni i rodzice zastępczy. Sprawdź, komu przysługuje ulga, na jakie dzieci oraz jak prawidłowo ją rozliczyć w zeznaniu podatkowym.
Kto może skorzystać z ulgi na dziecko?
Z ulgi n dziecko mogą skorzystać:
- rodzice,
- opiekunowie,
- rodzice zastępczy.
Aby skorzystać z ulgi, konieczne jest faktyczne wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem. Polega to na sprawowaniu pieczy nad dzieckiem (jego majątkiem) oraz wychowywaniu dziecka.
Posiadanie władzy rodzicielskiej (bez jej faktycznego wykonywania), utrzymywanie sporadycznych kontaktów z dzieckiem, czy płacenie alimentów nie wystarcza do zastosowania ulgi.
Na które dzieci przysługuje ulga podatkowa?
Na każde dziecko:
- które nie ukończyło 18 lat,
- które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
- do 25 roku życia, jeśli:
- ciągle się uczy i
- suma jego dochodów (z wyjątkiem renty rodzinnej) i przychodów z ulgi dla młodych i ulgi na powrót nie przekracza dwunastokrotności kwoty renty socjalnej w wysokości, która obowiązuje w grudniu roku podatkowego.
Limity dochodów – kiedy możesz stracić prawo do ulgi?
Jeśli:
- masz więcej niż jedno dziecko – nie ma ograniczeń dochodów. Bez względu na to ile zarabiasz, możesz uzyskać ulgę;
- masz jedno dziecko z niepełnosprawnością - nie ma ograniczeń dochodów. Bez względu na to ile zarabiasz, możesz uzyskać ulgę;
- masz jedno dziecko i wychowujesz je samotnie – nie możesz zarabiać rocznie więcej niż 112 000 zł;
- macie jedno dziecko i jesteście małżeństwem przez cały rok – łącznie nie możecie zarabiać rocznie więcej niż 112 000 zł;
- masz jedno dziecko i nie jesteś w związku małżeńskim – nie możesz zarabiać rocznie więcej niż 56 000 zł.
Aby ustalić, czy spełniasz limit dochodowy, pomniejsz swój dochód (przychód minus koszty uzyskania przychodów) o składki zapłacone na ubezpieczenia społeczne.
Mam dwoje dzieci - starsze 4-letnie i młodsze, które urodziło się w kwietniu 2025 r. Dochody moje i żony przekroczyły 112 000 zł. Czy mogę rozliczyć ulgę na starsze dziecko za cały rok podatkowy?
Tak. W 2025 roku przysługuje Ci ulga na dwoje dzieci. Na starsze za cały rok, a na młodsze za miesiące począwszy od miesiąca urodzenia, czyli od kwietnia. Łączna wysokość Waszych dochodów nie ma wpływu na możliwość korzystania z ulgi.
Ile wynosi ulga na dziecko? Konkretne kwoty
W ramach rozliczenia PIT ulgi na dziecko możesz otrzymać:
- na pierwsze dziecko otrzymasz 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
- na drugie dziecko otrzymasz 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
- na trzecie dziecko otrzymasz 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 000,04 zł),
- na czwarte i każde kolejne dziecko otrzymasz 225 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 700 zł).
Co to oznacza w praktyce? Na przykład jeśli masz troje dzieci, otrzymasz:
- 1 112,04 zł na pierwsze dziecko,
- 1 112,04 zł na drugie dziecko,
- 2 000,04 zł na trzecie dziecko,
czyli łącznie uzyskasz 4 224,12 zł.
Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę zatem możesz odliczyć od podatku w dowolnej proporcji przez was ustalonej. W przypadku braku porozumienia między wami:
- jeżeli zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie wykonujecie władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji (piecza naprzemienna), lub
- gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak wasze miejsce zamieszkania - kwotę tę odliczacie w częściach równych,
- w pozostałych przypadkach odliczenie w wysokości 100% stosuje ta osoba, u której dziecko ma miejsce zamieszkania w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
Jeżeli dziecko spod opieki rodziców zostaje przekazane w tym samym roku podatkowym do rodziny zastępczej albo do opiekuna prawnego i następuje to w trakcie miesiąca, każdemu z podatników opiekujących się dzieckiem przysługuje w tym miesiącu odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 miesięcznej kwoty odliczenia za każdy dzień sprawowania nad nim pieczy.
Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia ulgi prorodzinnej?
Musisz przygotować:
- PIT-37 albo PIT-36,
- PIT/O.
Odliczenia dokonasz w składanym zeznaniu podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych jesteś obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:
- odpisu aktu urodzenia dziecka;
- zaświadczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
- odpisu orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;
- zaświadczeniu o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.
Jak odliczyć ulgę na dziecko?
Ulgę odliczysz w corocznym zeznaniu podatkowym. Jeśli twój podatek nie umożliwia odliczenia ulgi, która ci przysługuje – możesz dostać kwotę ulgi, której nie możesz wykorzystać. Kwota, jaką możesz otrzymać, jest ograniczona – nie może przekroczyć zapłaconych przez ciebie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jeśli jesteś w związku małżeńskim – dostaniesz z małżonkiem jedną ulgę.
Jeśli:
- składacie wspólne zeznanie podatkowe – wpiszcie ulgę na każde dziecko;
- składacie oddzielne zeznania podatkowe – ustalcie, w jakich proporcjach wpiszecie ulgę (na przykład jedno z was wpisze 20%, a drugie 80% ulgi);
- nie możecie się porozumieć, a dziecko zamieszkuje z wami (macie to samo miejsce zamieszkania) każde z was wpisuje 50% ulgi. Jeżeli dziecko zamieszkuje tylko z jednym z was, to tylko tej osobie przysługuje 100% ulgi.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych
FAQ – najczęściej zadawane pytania
Kto może skorzystać z ulgi na dziecko?
Z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać rodzice biologiczni, opiekunowie prawni oraz rodziny zastępcze. Warunkiem jest faktyczne wykonywanie władzy rodzicielskiej, czyli realna opieka nad dzieckiem, jego wychowywanie oraz dbanie o jego potrzeby życiowe.
Czy płacenie alimentów wystarczy, aby skorzystać z ulgi?
Nie. Samo płacenie alimentów lub sporadyczne kontakty z dzieckiem nie dają prawa do ulgi. Konieczne jest faktyczne sprawowanie opieki i wykonywanie władzy rodzicielskiej.
Na jakie dzieci przysługuje ulga prorodzinna?
Ulga przysługuje na:
- dzieci do ukończenia 18. roku życia,
- dzieci, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną – bez względu na wiek,
- dzieci do 25. roku życia, które kontynuują naukę i nie przekroczyły ustawowego limitu dochodów.
Jaki jest limit dochodów dziecka uczącego się?
Dochody dziecka nie mogą przekroczyć dwunastokrotności renty socjalnej obowiązującej w grudniu danego roku podatkowego. Do limitu nie wlicza się renty rodzinnej.
Czy dochody rodziców mają wpływ na ulgę na dziecko?
Zależy to od liczby dzieci:
- przy co najmniej dwojgu dzieci – nie obowiązuje limit dochodów rodziców,
- przy jednym dziecku – obowiązują limity dochodowe (112 000 zł dla małżeństw i samotnych rodziców, 56 000 zł dla osoby niepozostającej w małżeństwie),
- przy jednym dziecku z niepełnosprawnością – limit dochodów nie obowiązuje.
Czy można skorzystać z ulgi, jeśli drugie dziecko urodziło się w trakcie roku?
Tak. Ulga przysługuje za każdy miesiąc, w którym dziecko pozostawało pod opieką. W przypadku narodzin w trakcie roku ulga przysługuje od miesiąca urodzenia dziecka.
Ile wynosi ulga prorodzinna?
Wysokość ulgi zależy od liczby dzieci:
- 1 112,04 zł rocznie na pierwsze dziecko,
- 1 112,04 zł rocznie na drugie dziecko,
- 2 000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,
- 2 700 zł rocznie na czwarte i każde kolejne dziecko.
Jak podzielić ulgę między rodziców?
Rodzice mogą podzielić ulgę w dowolnej proporcji. Jeśli nie mogą się porozumieć:
- przy pieczy naprzemiennej lub wspólnym miejscu zamieszkania dziecka – ulga dzielona jest po połowie,
- gdy dziecko mieszka tylko z jednym rodzicem – całość ulgi przysługuje temu rodzicowi.
Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia ulgi?
Do rozliczenia ulgi potrzebne są:
- formularz PIT-36 lub PIT-37,
- załącznik PIT/O,
- dane dziecka (PESEL lub data urodzenia i dane osobowe).
Na żądanie urzędu skarbowego mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, np. akt urodzenia dziecka lub zaświadczenie o nauce.
Czy można otrzymać zwrot niewykorzystanej ulgi?
Tak. Jeśli podatek jest zbyt niski, aby odliczyć całą ulgę, można otrzymać jej zwrot. Zwrot jest jednak ograniczony wysokością zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
