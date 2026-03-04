KSeF wywróci rynek księgowości? Nadchodzi moment prawdy dla tysięcy firm w Polsce
Obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF) może stać się początkiem największej transformacji rynku usług księgowych od lat. Eksperci ostrzegają: to nie jest zwykła zmiana technologiczna. To test dojrzałości operacyjnej, który dla wielu firm może oznaczać konieczność kosztownych inwestycji albo marginalizację.
- KSeF to nie aktualizacja systemu. To test dojrzałości firm
- Presja technologii i skali. Archaiczne modele mogą nie przetrwać
- Rynek usług księgowych w punkcie zwrotnym
- KSeF zmienia rolę outsourcingu i CFO
KSeF to nie aktualizacja systemu. To test dojrzałości firm
Obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF) może stać się jednym z kluczowych czynników zmieniających strukturę rynku usług księgowych w Polsce. Rosnąca presja regulacyjna i technologiczna zwiększa znaczenie skali działania, automatyzacji oraz standaryzacji procesów. Zdaniem Aider Polska (dawniej MDDP Outsourcing), sektor wchodzi w etap strategicznych decyzji, które mogą przyspieszyć konsolidację rynku.
KSeF nie jest wyłącznie projektem technologicznym ani kolejnym obowiązkiem administracyjnym. To zmiana, która w praktyce weryfikuje dojrzałość operacyjną i technologiczną firm – zarówno po stronie przedsiębiorstw, jak i podmiotów świadczących usługi outsourcingowe.
„KSeF w czasie rzeczywistym pokaże jakość procesów, integracji systemów i odpowiedzialności za dane. Dla wielu organizacji będzie to moment prawdy w zakresie ich modelu operacyjnego” – mówi Rafał Michniewicz, Prezes Zarządu Aider Polska. „To projekt organizacyjny, a nie wyłącznie księgowy czy IT.”
Presja technologii i skali. Archaiczne modele mogą nie przetrwać
Wprowadzenie obowiązkowego e-fakturowania oznacza fundamentalny wzrost znaczenia pełnej integracji systemów sprzedażowych z księgowością, bieżącej walidacji danych oraz skrócenia czasu reakcji na błędy operacyjne, ale także daje możliwość na jeszcze sprawniejsze i szybsze dostarczanie danych finansowych do podejmowania decyzji. W praktyce może zmienić to sposób funkcjonowania całych organizacji, w szczególności tych których procesy księgowe wyglądały bardziej tradycyjnie, lub korzystały z tak działających dostawców usług księgowych.
Firmy będą musiały odpowiedzieć sobie na pytanie czy w starych procesach wystarczy „dobudować” integrację z KSeF, czy jednak należy inwestować w automatyzację, ujednolicenie procesów oraz nowe kompetencje zespołów. Jednocześnie kluczowa stanie się zdolność do zarządzania dużą skalą operacji w sposób powtarzalny i kontrolowany.
Wiele firm księgowych będzie pod rosnącą presją. Oczekiwanie, że firma księgowa najpierw pobierze dane z KSeF, a następnie wyśle do klienta księgowania do zatwierdzenia w mailu – to kurczowe trzymanie się archaicznych modeli które przegrywają z dzisiejszą rzeczywistością zarówno w kontekście oczekiwań co do czasu procesowania danych, jak i ryzyk związanych z takim podejściem. Te podmioty które do tej pory nie inwestowały w elektroniczne obiegi dokumentów oraz automatyzacje – będą stały przed wyborem inwestycja albo marginalizacja. „Widzimy wyraźnie, że przyszłość należy do podmiotów łączących kompetencje księgowe z technologią i skalą działania” – podkreśla Michniewicz.
Rynek usług księgowych w punkcie zwrotnym
Rynek usług księgowych w Polsce pozostaje silnie rozdrobniony, a jednocześnie obciążony rosnącymi wymogami regulacyjnymi, kosztami technologii i oczekiwaniami klientów dotyczącymi raportowania oraz transparentności danych. Zdaniem ekspertów Aider Polska właśnie te czynniki będą przyspieszać procesy konsolidacyjne w sektorze. Część podmiotów zdecyduje się na inwestycje i budowę większej skali działania, inne mogą rozważać połączenia z większymi organizacjami.
„Widzimy rosnącą gotowość rynku do zmian strukturalnych. Jako część międzynarodowej grupy realizujemy długofalową strategię wzrostu – zarówno organicznego, jak i poprzez akwizycje – odpowiadając na nowe wyzwania regulacyjne i operacyjne” – wskazuje prezes Michniewicz. Konsolidacja może znacząco przyspieszyć.
KSeF zmienia rolę outsourcingu i CFO
KSeF zmienia także perspektywę zarządczą. Dane sprzedażowe trafiają do administracji niemal w czasie rzeczywistym, co oznacza, że odpowiedzialność za ich poprawność wykracza poza dział księgowości i obejmuje sprzedaż, IT oraz zarząd. System skraca dystans między operacją a konsekwencją. Błędy, opóźnienia i niespójności będą szybciej identyfikowane, a organizacje zmuszone do większej dyscypliny procesowej.
„KSeF to punkt zwrotny dla całego sektora. W dłuższej perspektywie zyskają podmioty, które łączą technologię, skalę i jednolite standardy operacyjne. To kolejny ważny krok do redefinicji modeli biznesowych w usługach księgowych” – podsumowuje Rafał Michniewicz. Jedno jest pewne: dla rynku księgowości w Polsce zaczyna się nowa era.
