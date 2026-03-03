KSeF dobrowolny dla MŚP? Konfederacja składa projekt ustawy i krytykuje obowiązkowy system e-faktur

Burza wokół Krajowego Systemu e-Faktur narasta. Konfederacja chce rewolucji i zapowiada projekt ustawy, który może całkowicie zmienić zasady gry dla milionów firm. Padają mocne słowa o „maksymalnej inwigilacji” i groźbie masowych bankructw.

Konfederacja chce dobrowolnego KSeF dla MŚP

Konfederacja proponuje, by korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur było dobrowolne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. KSeF okazał się problemem dla polskich przedsiębiorców - ocenił poseł ugrupowania Bartłomiej Pejo zapowiadając projekt zmian dotyczących KSeF.

Krajowy System e-Faktur ruszył 1 lutego. Służy on do wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur wystawianych przez przedsiębiorców na rzecz innych przedsiębiorców.

„System KSeF pogrąża polskich przedsiębiorców”

„System KSeF pogrąża polskich przedsiębiorców. Do biur przychodzą osoby, firmy, reprezentanci większych nawet firm z uwagami, delikatnie mówiąc, i z informacjami, że będą musiały zamykać swoje biznesy, często prowadzone przez kilkadziesiąt lat, tylko dlatego, że ktoś sobie w rządzie wymyślił, że wprowadzi taki KSeF” - powiedział Pejo na konferencji prasowej w ubiegłym tygodniu.

Według niego, KSeF prowadzi do „maksymalnej inwigilacji” przedsiębiorców, nie wpisuje się w postulowaną politykę suwerenności cyfrowej państwa i nie wiadomo do końca dlaczego jest prowadzony.

Projekt ustawy: 3 miliony firm z wyborem?

Dlatego też - zapowiedział Pejo - Konfederacja złoży projekt ustawy wprowadzającej dobrowolność korzystania z KSeF dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

„Przedsiębiorcy: mikro, mali i średni, a więc ci zatrudniający do 249 osób - jest ich około 3 milionów - to przedsiębiorcy, którzy powinni korzystać z KSeF-u jeśli chcą, ale nie wtedy, kiedy będą do tego zmuszani” - powiedział Pejo, który jest też przewodniczącym parlamentarnego zespołu ds. wsparcia i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie zainicjowano prace nad propozycją Konfederacji.

„Nie ma prawa być wydolnym”. Ostrzeżenie o wycieku danych

Dyrektor biura prasowego Konfederacji Michał Urbaniak ocenił, że Krajowy System e-Faktur „nie ma prawa być wydolnym”, ponieważ został wadliwie zaprojektowany i zagraża zarówno przedsiębiorcom, jak i konsumentom. Uzasadniając mówił m.in., że „system jest bardzo mocno scentralizowany - nie ma nawet regionalizacji baz danych, które w tym systemie funkcjonują, co może powodować, że przy wycieku to będzie wyciek hurtowy”.

„Jeśli KSeF miałby działać w Polsce, to tylko i wyłącznie w sposób dobrowolny. Jeśli okaże się systemem dobrym, to ludzie naturalnie będą przenosić się do KSeF-u ze swoimi fakturami (...), ale nie możemy pozwalać na to, żeby zmuszać Polaków, zmuszać polskie firmy, polskich przedsiębiorców do wchodzenia do systemu, który będzie dla nich potencjalnie niebezpieczny” - powiedział Urbaniak.

Kogo już objął obowiązek? Terminy są kluczowe

W pierwszym etapie funkcjonowania systemu obowiązkiem wystawiania faktur za pośrednictwem KSeF zostały objęte największe firmy, których przychody w 2024 r. przekraczały 200 mln zł.

Dopiero w kolejnym etapie – który rozpocznie się 1 kwietnia br. – systemem mają zostać objęci inni przedsiębiorcy, w tym mikroprzedsiębiorcy, poza najmniejszymi firmami, które wystawiają faktury na rzecz innych firm o wartości poniżej 10 tys. zł miesięcznie. Dla tych podmiotów KSeF stanie się obowiązkowy od początku przyszłego roku.

W 2026 r. nie będzie kar za błędne stosowanie KSeF.

Ministerstwo Finansów odpowiada

Ministerstwo Finansów zapewniło, że systemy bezpieczeństwa KSeF są zbudowane w taki sposób, aby w żadnym momencie operator usług bezpieczeństwa nie miał wglądu w treść przesyłanych do KSeF danych, a każdy dostęp do danych jest rejestrowany w systemie i podlega ścisłej kontroli.

Konfederacja chce „odwrócenia mechanizmu”

Na początku lutego Konfederacja postulowała, aby Krajowy System e-Faktur (KSeF) został wprowadzony także do instytucji publicznych. Jak mówił 5 lutego na konferencji prasowej członek Rady Liderów Konfederacji Bartosz Bocheńczak, mechanizm działania KSeF powinien zostać „odwrócony”.

„Jeżeli Urząd Skarbowy ma dostęp do danych w czasie rzeczywistym, my postulujemy odwrócić teraz ten mechanizm i postulujemy, żeby wprowadzić KSeF, ale również w instytucjach publicznych - w urzędach miejskich, w instytucjach publicznych” - mówił.