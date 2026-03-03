REKLAMA

Strona główna » Księgowość » KSeF » KSeF dobrowolny dla MŚP? Konfederacja składa projekt ustawy i krytykuje obowiązkowy system e-faktur

KSeF dobrowolny dla MŚP? Konfederacja składa projekt ustawy i krytykuje obowiązkowy system e-faktur

03 marca 2026, 20:30
KSeF dobrowolny dla MŚP? Konfederacja składa projekt ustawy i krytykuje obowiązkowy system e-faktur
KSeF dobrowolny dla MŚP? Konfederacja składa projekt ustawy i krytykuje obowiązkowy system e-faktur
Materiały prasowe

Burza wokół Krajowego Systemu e-Faktur narasta. Konfederacja chce rewolucji i zapowiada projekt ustawy, który może całkowicie zmienić zasady gry dla milionów firm. Padają mocne słowa o „maksymalnej inwigilacji” i groźbie masowych bankructw.

rozwiń >

Konfederacja chce dobrowolnego KSeF dla MŚP

Konfederacja proponuje, by korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur było dobrowolne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. KSeF okazał się problemem dla polskich przedsiębiorców - ocenił poseł ugrupowania Bartłomiej Pejo zapowiadając projekt zmian dotyczących KSeF.

KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026
VAT 2026. Komentarz

Krajowy System e-Faktur ruszył 1 lutego. Służy on do wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur wystawianych przez przedsiębiorców na rzecz innych przedsiębiorców.

„System KSeF pogrąża polskich przedsiębiorców”

„System KSeF pogrąża polskich przedsiębiorców. Do biur przychodzą osoby, firmy, reprezentanci większych nawet firm z uwagami, delikatnie mówiąc, i z informacjami, że będą musiały zamykać swoje biznesy, często prowadzone przez kilkadziesiąt lat, tylko dlatego, że ktoś sobie w rządzie wymyślił, że wprowadzi taki KSeF” - powiedział Pejo na konferencji prasowej w ubiegłym tygodniu.

Według niego, KSeF prowadzi do „maksymalnej inwigilacji” przedsiębiorców, nie wpisuje się w postulowaną politykę suwerenności cyfrowej państwa i nie wiadomo do końca dlaczego jest prowadzony.

Projekt ustawy: 3 miliony firm z wyborem?

Dlatego też - zapowiedział Pejo - Konfederacja złoży projekt ustawy wprowadzającej dobrowolność korzystania z KSeF dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

„Przedsiębiorcy: mikro, mali i średni, a więc ci zatrudniający do 249 osób - jest ich około 3 milionów - to przedsiębiorcy, którzy powinni korzystać z KSeF-u jeśli chcą, ale nie wtedy, kiedy będą do tego zmuszani” - powiedział Pejo, który jest też przewodniczącym parlamentarnego zespołu ds. wsparcia i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie zainicjowano prace nad propozycją Konfederacji.

„Nie ma prawa być wydolnym”. Ostrzeżenie o wycieku danych

Dyrektor biura prasowego Konfederacji Michał Urbaniak ocenił, że Krajowy System e-Faktur „nie ma prawa być wydolnym”, ponieważ został wadliwie zaprojektowany i zagraża zarówno przedsiębiorcom, jak i konsumentom. Uzasadniając mówił m.in., że „system jest bardzo mocno scentralizowany - nie ma nawet regionalizacji baz danych, które w tym systemie funkcjonują, co może powodować, że przy wycieku to będzie wyciek hurtowy”.

„Jeśli KSeF miałby działać w Polsce, to tylko i wyłącznie w sposób dobrowolny. Jeśli okaże się systemem dobrym, to ludzie naturalnie będą przenosić się do KSeF-u ze swoimi fakturami (...), ale nie możemy pozwalać na to, żeby zmuszać Polaków, zmuszać polskie firmy, polskich przedsiębiorców do wchodzenia do systemu, który będzie dla nich potencjalnie niebezpieczny” - powiedział Urbaniak.

Kogo już objął obowiązek? Terminy są kluczowe

W pierwszym etapie funkcjonowania systemu obowiązkiem wystawiania faktur za pośrednictwem KSeF zostały objęte największe firmy, których przychody w 2024 r. przekraczały 200 mln zł.

Dopiero w kolejnym etapie – który rozpocznie się 1 kwietnia br. – systemem mają zostać objęci inni przedsiębiorcy, w tym mikroprzedsiębiorcy, poza najmniejszymi firmami, które wystawiają faktury na rzecz innych firm o wartości poniżej 10 tys. zł miesięcznie. Dla tych podmiotów KSeF stanie się obowiązkowy od początku przyszłego roku.

W 2026 r. nie będzie kar za błędne stosowanie KSeF.

Ministerstwo Finansów odpowiada

Ministerstwo Finansów zapewniło, że systemy bezpieczeństwa KSeF są zbudowane w taki sposób, aby w żadnym momencie operator usług bezpieczeństwa nie miał wglądu w treść przesyłanych do KSeF danych, a każdy dostęp do danych jest rejestrowany w systemie i podlega ścisłej kontroli.

Konfederacja chce „odwrócenia mechanizmu”

Na początku lutego Konfederacja postulowała, aby Krajowy System e-Faktur (KSeF) został wprowadzony także do instytucji publicznych. Jak mówił 5 lutego na konferencji prasowej członek Rady Liderów Konfederacji Bartosz Bocheńczak, mechanizm działania KSeF powinien zostać „odwrócony”.

„Jeżeli Urząd Skarbowy ma dostęp do danych w czasie rzeczywistym, my postulujemy odwrócić teraz ten mechanizm i postulujemy, żeby wprowadzić KSeF, ale również w instytucjach publicznych - w urzędach miejskich, w instytucjach publicznych” - mówił.

oprac. Adam Kuchta
Wpłacasz dużo na konto? Sprawdź, kiedy bank może zawiadomić skarbówkę
Wpłacasz dużo na konto? Sprawdź, kiedy bank może zawiadomić skarbówkę
Darowizna czy testament? Jak najkorzystniej przekazać majątek dzieciom i uniknąć problemów prawnych
Darowizna czy testament? Jak najkorzystniej przekazać majątek dzieciom i uniknąć problemów prawnych
Każdy rolnik z gospodarstwem powyżej 1 ha musi mieć OC. Co grozi za jego brak?
Każdy rolnik z gospodarstwem powyżej 1 ha musi mieć OC. Co grozi za jego brak?
Księgowość
KSeF dobrowolny dla MŚP? Konfederacja składa projekt ustawy i krytykuje obowiązkowy system e-faktur
03 mar 2026

Burza wokół Krajowego Systemu e-Faktur narasta. Konfederacja chce rewolucji i zapowiada projekt ustawy, który może całkowicie zmienić zasady gry dla milionów firm. Padają mocne słowa o „maksymalnej inwigilacji” i groźbie masowych bankructw.
Czym jest pochodzenie towaru i dlaczego ma kluczowe znaczenie w imporcie?
03 mar 2026

W imporcie liczy się nie tylko to, co sprowadzasz, ale również skąd to pochodzi w sensie prawnym. Pochodzenie towaru nie jest „krajem dostawcy” ani „miejscem magazynu”, lecz formalny status wynikający z reguł unijnych i międzynarodowych przypisanych do danego towaru. Co istotne – dopiero po ustaleniu pochodzenia można w ogóle rozważać preferencje taryfowe, czyli obniżone lub zerowe cło. Błąd w tym obszarze potrafi kosztować firmę znacznie więcej niż różnica w stawce celnej: może uruchomić korekty, dopłaty, odsetki, a nawet odpowiedzialność w obszarze compliance.
Rolnicy dostają nawet kilkadziesiąt tysięcy rocznie za hektar. Ale jeden zapis w umowie OZE może zablokować ziemię na 30 lat!
03 mar 2026

Oferty kuszą ogromnymi pieniędzmi, ale eksperci ostrzegają: nie podpisuj „od ręki”. Umowy pod OZE wiążą grunt nawet na trzy dekady i mogą zdecydować o przyszłości całego gospodarstwa.
Kto poniesie karę za zaksięgowanie fałszywej faktury pobranej z KSeF? MATRIX „otrzymywania” faktur w KSeF
02 mar 2026

Gdy pobraną z KSeF sfałszowaną lub tylko poświadczającą nieprawdę fakturę ktoś zaksięguje (zaliczy w koszty, odliczy podatek naliczony) popełni czyn zabroniony zagrożony karą. Nawet gdy zrobi to za niego „automatycznie” jego oprogramowanie. Kto popełni ten czyn? Na pewno ta osoba, która miała dostęp do KSeF i „ściągnęła” ten dokument – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.

Sprzedaż zwolniona od VAT jest obowiązkowo fakturowana tylko na żądanie nabywcy
02 mar 2026

To, co się dzieje wokół wystawiania faktur z tytułu sprzedaży zwolnionej od VAT, przekroczyło już granicę groteski. Przepisy na ten temat są jednoznaczne, obowiązują od ponad 20 lat i mają utrwaloną praktykę interpretacyjną – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.

Skarbówka przegrywa w sądzie spór o rozliczanie kosztów. Firmy oszczędzą miliony złotych. Klucz przychodowy a klucz przeznaczenia
02 mar 2026

Klucz przychodowy rozliczania kosztów ma fundamentalne znaczenie dla działalności firm. Odzwierciedla bowiem rzeczywistą strukturę prowadzonego biznesu. Pozwala przypisać wydatki do rzeczywistej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, a tym samym realnie zaoszczędzić tysiące, a w przypadku większych firm – nawet miliony złotych. Niedawny wyrok sądu administracyjnego powinien wpłynąć na nieprzychylne podejście organów podatkowych do tej kwestii, jednocześnie pozwolić spółkom na polepszenie płynności finansowej i wspomniane milionowe oszczędności.
Rozliczanie kryptowalut w PIT 2025/2026. Jak uniknąć sporów ze skarbówką?
02 mar 2026

Rynek kryptowalut w Polsce rośnie, a wraz z nim rośnie też liczba osób, które muszą uporządkować rozliczenia podatkowe. W praktyce najwięcej problemów nie wynika z braku zysku, tylko z błędów w dokumentacji. Przykładem będzie złe wykazanie kosztów, mieszania różnych typów transakcji albo przekonania, że obowiązek podatkowy pojawia się dopiero przy wypłacie złotówek z giełdy. W rozliczeniach za 2025 i 2026 rok warto trzymać się kilku zasad, które realnie ograniczają ryzyko sporu ze skarbówką. Dlaczego dobrze jest wykazywać koszty nawet bez wyjścia do fiatów? Co ze stablecoinami i czy nadal rozlicza się je, jak dotychczas? Więcej na ten temat dowiesz się w tym artykule.
KSeF zalewa spółdzielnie fakturami. Z 10 miesięcznie zrobiło się 170
03 mar 2026

Chaos po wdrożeniu KSeF uderza w spółdzielnie mieszkaniowe oraz samorządy. Liczba faktur za prąd wzrosła kilkunastokrotnie, księgowi pracują ręcznie na plikach, a koszty wciąż rosną. Eksperci mówią wprost: problemem jest brak jednolitych standardów wystawiania e-faktur.

Jak sprawdzić, czy kontrahent nie jest objęty sankcjami
02 mar 2026

Sprawdzenie, czy kontrahent nie figuruje na liście sankcyjnej, to dziś jeden z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy. Wystarczy chwila nieuwagi, by narazić firmę na poważne kary finansowe i odpowiedzialność prawną. Podpowiadamy, jak korzystając z oficjalnych źródeł, bezpiecznie zweryfikować partnera biznesowego.
PIT za 2025 rok. Na co zwracać uwagę przy rozliczeniach w e-Urzędzie Skarbowym?
02 mar 2026

Można już rozliczać PIT za 2025 rok w e-Urzędzie Skarbowym. Wystarczy kilka kliknięć w usłudze Twój e-PIT, by zaakceptować gotowe zeznanie. Eksperci ostrzegają jednak, że automatycznie przygotowana deklaracja to tylko punkt wyjścia – brak weryfikacji ulg, wspólnego rozliczenia czy wpłat na IKZE może oznaczać utratę pieniędzy albo późniejszą korektę ze strony fiskusa.
