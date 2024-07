Będą zmiany w podatku od nieruchomości. Ale przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji

Co mogłoby ułatwić życie księgowym? Odpowiedź jest prosta: lepszy dostęp do wiedzy i szkoleń oraz większa automatyzacja procesów

Jakie są marzenia i wyzwania kobiet w zawodzie księgowej? Wyliczenia, dokumenty, dane, powtarzalność zadań – to pierwsze skojarzenia z pracą księgowych. Czy słuszne? Jakie emocje i pasje czają się za słupkami liczb i za rzędami cyferek? To, jak postrzegają swoją pracę same zainteresowane, pokazuje raport z badań „Ewolucja sukcesu w księgowości: perspektywy, aspiracje, ambicje".