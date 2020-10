Podatki 2021 - stawki maksymalne i minimalne podatku od środków transportowych

Stawki maksymalne podatku od środków transportowych na 2021 rok

Prezes GUS w komunikacie z 15 lipca 2020 r. (M.P. z 2020 r., poz. 625) podał, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2020 r. wzrosły o 3,9% w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy roku 2019. Ten wskaźnik cen ma wpływ (zgodnie z art. 20 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych) na corocznie ustalane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (aktualnie Minister Finansów) górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (tzw. stawki maksymalne), w tym także stawek podatku od środków transportowych.



Zatem ww. stawki maksymalne (także podatku od środków transportowych) wzrosną o ok. 3,9% w 2021 roku w porównaniu do 2020 roku. Biorąc pod uwagę zasadę zaokrąglania tych stawek (w górę do pełnych groszy) wzrost poszczególnych stawek nie musi wynieść dokładnie 3,9%.

Trzeba pamiętać, że o faktycznej wysokości stawek podatków i opłat lokalnych w danym roku decyduje każda gmina w odpowiedniej uchwale swojej rady, podjętej w roku poprzednim. Co istotne, faktyczne stawki określone przez radę gminy nie mogą być wyższe od tych ustalonych przez Ministra Finansów.



W wypadku, gdy gmina nie zdąży z uchwaleniem nowych stawek podatków i opłat lokalnych przed końcem bieżącego roku, w roku przyszłym obowiązywać będą stawki dotychczasowe.





Według obwieszczenia Ministra Finansów z 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021, opublikowanego w Monitorze Polskim z 30 lipca 2020 r., poz. 673 (wydanego na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) w roku 2021 stawki podatku od środków transportowych ustalone przez gminy (do końca 2020 roku) nie mogą przekroczyć podanych poniżej stawek maksymalnych:

Podatek od środków transportowych w 2021 r. – stawki maksymalne

Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton: powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 880,77 zł, powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1469,31 zł, powyżej 9 ton, ale poniżej 12 ton – 1763,16 zł. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – 3364,56 zł Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 2056,99 zł. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: do 36 ton włącznie – 2600,58 zł, powyżej 36 ton – 3364,56 zł. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1763,16 zł. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: do 36 ton włącznie – 2056,99 zł, powyżej 36 ton – 2600,58 zł. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: mniejszej niż 22 miejsca – 2081,96 zł, równej lub większej niż 22 miejsca – 2632,17 zł.

Podatnicy powinni wiedzieć, że przy określaniu stawek podatku od środków transportowych, o których mowa w pkt 1, 3, 5 i 7, rada gminy może różnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności wpływ środka transportowego na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia (art. 10 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Stawki minimalne w podatku od środków transportowych

Oprócz stawek maksymalnych podatku od środków transportowych ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych określa również wysokość i zasady aktualizacji minimalnych stawek tego podatku dla niektórych środków transportowych.



Chodzi o stawki określone w załącznikach nr 1–3 do ww. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Stawki te minister właściwy do spraw finansów publicznych (aktualnie Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ) ma obowiązek:

- przeliczyć na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy;

- ogłosić przeliczone wg ww. zasad stawki minimalne (zaokrąglone w górę do pełnych groszy), nie później niż do 31 października każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Monitorze Polskim.

Czasem może zaistnieć sytuacja, że stawka maksymalna, o której mowa w:

art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy ( samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton) ,

, art. 10 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy ( ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton ) lub

) lub art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy ( przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: ),

jest niższa od odpowiedniej stawki minimalnej. Wtedy rada gminy ma obowiązek uchwalić stawkę podatku od środków transportowych dla poszczególnych rodzajów pojazdów w wysokości odpowiedniej stawki minimalnej.

Wynika to z art. 10 ust 3 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którym: Jeżeli górna granica stawki podatku, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 4 lub 6, jest niższa od odpowiedniej stawki minimalnej, określonej w załącznikach nr 1–3 do ustawy, górnej granicy stawki nie uwzględnia się. W tym przypadku rada gminy przyjmuje stawkę podatku od środków transportowych dla poszczególnych rodzajów pojazdów w wysokości odpowiedniej stawki, określonej w załącznikach nr 1–3 do ustawy.

Minimalne stawki podatku od środków transportowych w 2021 roku

Wykonując obowiązek określony w art. 12b ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosił następujące stawki minimalne podatku od środków transportowych na rok 2021, określone w załącznikach nr 1-3 do obwieszczenia z 8 października 2020 r.

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 2 USTAWY Z DNIA 12 STYCZNIA 1991 R. O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka minimalna podatku (w złotych) nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych 1 2 3 4 Dwie osie 12 13 0 138,95 13 14 138,95 383,99 14 15 383,99 540,96 15 540,96 1224,18 Trzy osie 12 17 138,95 241,69 17 19 241,69 495,77 19 21 495,77 643,73 21 23 643,73 991,52 23 25 991,52 1541,49 25 991,52 1541,49 Cztery osie i więcej 12 25 643,73 652,76 25 27 652,76 1018,62 27 29 1018,62 1617,14 29 31 1617,14 2398,61 31 1617,14 2398,61

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 4 USTAWY Z DNIA 12 STYCZNIA 1991 R. O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) Stawka minimalna podatku (w złotych) nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych 1 2 3 4 Dwie osie 12 18 0 37,29 18 25 259,78 469,81 25 31 547,73 898,94 31 1381,13 1894,94 Trzy osie i więcej 12 40 1218,53 1684,91 40 1684,91 2492,33

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 6 USTAWY Z DNIA 12 STYCZNIA 1991 R. O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH