Nie więcej niż 178,26 zł opłaty od każdego psa w 2025 roku. Kto jest zwolniony?

Potocznie zwany „podatek od psa”, to tak naprawdę opłata lokalna: "opłata od posiadania psów" pobierana przez gminy (na szczęście nie wszystkie się na to decydują). A opłata tym się różni od podatku, że może ale nie musi być wprowadzona na terenie danej gminy. Ile wynosi opłata od psa w 2024 roku? Ile wyniesie w 2025 roku? Kto musi ją płacić a kto jest zwolniony? Do kiedy trzeba wnosić tę opłatę do gminy? Wyjaśniamy.