Nowa baza interpretacji podatkowych. Rząd chce ułatwić życie podatnikom - w zakresie podatków i opłat lokalnych

Nowa baza interpretacji podatkowych. Rząd chce ułatwić życie podatnikom - w zakresie podatków i opłat lokalnych

08 marca 2026, 11:15
Adam Kuchta
Adam Kuchta
eureka interpretacje podatkowe
Nowa baza interpretacji podatkowych. Rząd chce ułatwić życie podatnikom - w zakresie podatków i opłat lokalnych
INFOR

Rząd przyjął projekt zmian w Ordynacji podatkowej, który ma zwiększyć przejrzystość w podatkach lokalnych. Kluczową zmianą będzie publikowanie interpretacji samorządowych w jednej ogólnopolskiej bazie – EUREKA. Dzięki temu podatnicy będą mogli szybciej sprawdzić, jak gminy interpretują przepisy i łatwiej powoływać się na wcześniejsze rozstrzygnięcia.

Rząd przyjął projekt zmian w Ordynacji podatkowej

Ministerstwo Finansów poinformowało na swojej stronie internetowej, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa. Projekt przewiduje, że Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej będzie publikował interpretacje samorządowe w jednej i powszechnie dostępnej bazie interpretacji podatkowych, tj. w systemie EUREKA.

Od tej pory podatnicy będą mieli ułatwiony dostęp do treści interpretacji samorządowych. Dzięki temu - jak tłumaczy MF - łatwiej będzie identyfikować oraz eliminować obszary niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatków i opłat lokalnych. Projekt ten realizuje działania deregulacyjne rządu.

Jedna ogólnopolska baza interpretacji podatkowych

Zgodnie z nowymi przepisami interpretacje podatkowe wydawane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast będą publikowane w jednej, ogólnopolskiej bazie interpretacji podatkowych, tj. w systemie Informacji Celno-Skarbowej EUREKA.

Dzięki temu rozwiązaniu podatnicy z całej Polski będą mogli łatwiej sprawdzić, jak samorządy stosują przepisy dotyczące podatków i opłat lokalnych.

Czym jest interpretacja indywidualna?

Interpretacja indywidualna to pisemne stanowisko organu podatkowego, które wyjaśnia, jak w konkretnej sytuacji należy stosować przepisy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dzięki centralnej publikacji podatnicy będą mogli w prosty sposób sprawdzić, jak podobne sprawy zostały rozstrzygnięte w innych gminach i powołać się na utrwaloną praktykę. Nowe rozwiązanie zwiększy także przejrzystość działania administracji.

Obecnie interpretacje w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego czy opłat lokalnych są publikowane oddzielnie, w Biuletynach Informacji Publicznej poszczególnych gmin.

Po zmianach wszystkie interpretacje podatkowe będą dostępne w BIP w jednej, ogólnopolskiej bazie – EUREKA. Rozbudowana wyszukiwarka pozwoli porównywać stanowiska różnych samorządów.

Interpretacje bez danych podatników

Publikowane dokumenty będą pozbawione danych pozwalających zidentyfikować wnioskodawcę oraz inne osoby wskazane w interpretacji.

W bazie EUREKA znajdą się nie tylko same interpretacje, ale również informacje o ich zmianie, uchyleniu czy wygaśnięciu.

Nowe przepisy mają wejść w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: INFOR
