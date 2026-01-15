REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » Podatki osobiste » Podatek od spadków i darowizn » Darowizna dla dziecka w 2026 roku: Ile razy można dać bez podatku? Jest jeden ważny warunek

Darowizna dla dziecka w 2026 roku: Ile razy można dać bez podatku? Jest jeden ważny warunek

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
15 stycznia 2026, 06:49
Adam Kuchta
Adam Kuchta
darowizna bez podatku dziecko 2026
Darowizna dla dziecka: Ile razy można dać bez podatku w 2026 roku? Jest jeden kluczowy warunek
fot.Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Darowiznę dziecku bez podatku można przekazać wielokrotnie, gdyż nie jest istotne ile razy, ale trzeba jednak uważać, aby po przekroczeniu limitu kwoty wolnej od podatku dopełnić niezbędnych formalności urzędowych. Sprawdź, jakie kwoty wolne od podatku obowiązują aktualnie, czyli w 2026 roku.

Kwestia opodatkowania darowizn przekazywanych dla dziecka została uregulowana przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zawarte w niej przepisy przewidują możliwość zwolnienia z podatku darowizny przekazanej dziecku, pod warunkiem spełnienia określonych wymagań. Przyjrzyjmy się, jakie to warunki.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
Szkolenie: Zmiany podatkowe 2026: VAT, CIT, PIT oraz nowe obowiązki w zakresie JPK i KSeF

Ile razy można przekazać dziecku darowiznę bez żadnego podatku w 2026 roku? Czy jest jakiś limit?

Otóż podatek od spadków i darowizn jest ustalany w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Grupy te są określone na podstawie stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa obdarowanego wobec darczyńcy, tj.:

  • I grupa podatkowa to małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa;
  • II grupa podatkowa to zstępni rodzeństwa (np. dzieci siostry, wnuki brata), rodzeństwo rodziców (np. ciotki, wujowie), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych (np. mąż wnuczki);
  • III grupa podatkowa obejmuje pozostałych nabywców.

Przy czym za zstępnych uważa się również przysposobionych i ich zstępnych oraz osoby, które przebywają lub przebywały w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej. A za wstępnych uważa się także odpowiednio osoby tworzące rodzinę zastępczą, prowadzące rodzinny dom dziecka lub pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, a za rodziców uważa się również przysposabiających.

Poza tym, istnieje też "zerowa" grupa podatkowa, która obejmuje członków najbliższej rodziny, takich jak małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha. Przynależność do tej grupy oznacza możliwość skorzystania z pełnego zwolnienia z podatku, przy spełnieniu określonych wymogów, o których poniżej.

REKLAMA

Szkolenie: KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem
Autopromocja

Szkolenie:
KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem

Sprawdź

Zobacz również:

Aktualnie obowiązujące kwoty wolne od podatku od darowizn zostały ustalone na następujących poziomach:

  • 36 120 zł - w przypadku I grupy podatkowej,
  • 27 090 zł - w przypadku II grupy podatkowej,
  • 5 733 zł - w przypadku III grupy podatkowej.
Ważne

Co istotne, do limitu kwoty wolnej od podatku zalicza się wszystkie otrzymane darowizny od tej samej osoby na przestrzeni ostatnich pięciu lat.

Powyższe oznacza, że w "zerowej" grupie podatkowej, do której należą rodzice i dzieci, darowizny mogą być zwolnione z opodatkowania bez względu na ich wartość. A zatem darowiznę pieniężną dla dziecka można przekazać w 2025 roku wielokrotnie bez podatku, ale gdy suma darowizn przekroczy kwotę wolną od podatku, która obecnie wynosi 36 120 zł, należy dokonać jej zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Ważne

Przy obliczaniu kwoty wolnej od podatku, sumuje się wartość otrzymanej darowizny z wartością rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej samej osoby (np. tytułem darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności) w okresie pięciu lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło nabycie ostatniej darowizny.

Darowizna dziecku a stawki podatku od darowizny, które obowiązują w 2026 roku [skale podatkowe w podatku od spadków i darowizn]

Po przekroczeniu limitu kwoty wolnej pojawia się podatek. Poniższa tabela zawiera aktualnie obowiązujące skale podatkowe w podatku od spadków i darowizn, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek.

Kwoty nadwyżki w zł

Podatek wynosi

ponad

do

1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej

 

11 833

3%

11 833

23 665

355 zł i 5% od nadwyżki ponad 11 833 zł

23 665

 

946 zł 60 gr i 7% od nadwyżki ponad 23 665 zł

2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej

 

11 833

7%

11 833

23 665

828 zł 40 gr i 9% od nadwyżki ponad 11 833 zł

23 665

 

1893 zł 30 gr i 12% od nadwyżki ponad 23 665 zł

3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej

 

11 833

12%

11 833

23 665

1420 zł i 16% od nadwyżki ponad 11 833 zł

23 655

 

3313 zł 20 gr i 20% od nadwyżki ponad 23 665 zł

Należy też mieć na uwadze, że obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn powstaje w różnych momentach, w zależności od formy nabycia majątku. W przypadku darowizny, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia.

Darowizny, testamenty, spadki. Prawidłowe zapisy. Przykładowe wzory

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

Kiedy należy zgłosić darowiznę przekazaną dla dziecka, żeby nie zapłacić żadnego podatku w 2026 roku?

W momencie przekroczenia kwot wolnych od podatku, o których mowa powyżej, darowiznę należy zgłosić do urzędu skarbowego. Dokumentem właściwym będzie formularz SD-Z2 (zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych). Na zgłoszenie darowizny podatnik ma sześć miesięcy od dnia powstawia obowiązku podatkowego. W przypadku darowizny pieniężnej należy dodatkowo dostarczyć fiskusowi dokument otrzymania wpłaty, którym może być np. dowód przekazania pieniędzy na rachunek bankowy.

Obowiązek zgłoszenia darowizny w przypadku "zerowej" grupy podatkowej, a więc m.in. darowizny dla dzieci, powstaje po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku, która aktualnie wynosi 36 120 zł. Brak zgłoszenia darowizny przekraczającej kwotę wolną od podatku może skutkować karą. Warto więc pamiętać, że gdy suma pojedynczej darowizny lub kilku darowizn od rodziców dla dziecka przekroczy kwotę wolną, należy dokonać zgłoszenia w urzędzie skarbowym.

Podstawa prawna dla podatku od darowizn:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek - Dz.U. 2023 poz. 1226.

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn - Dz.U. 2024 poz. 1837.

Zobacz również:
Powiązane
Przelew między małżonkami bez podatku? Skarbówka potwierdza ważną zasadę
Przelew między małżonkami bez podatku? Skarbówka potwierdza ważną zasadę
Nowe świadczenie od 2026 roku: bon senioralny 2150 zł miesięcznie. Decyduje średni miesięczny dochód
Nowe świadczenie od 2026 roku: bon senioralny 2150 zł miesięcznie. Decyduje średni miesięczny dochód
Odroczenie KSeF? Kolejne interpelacje poselskie pokazują słabości systemu e-faktur
Odroczenie KSeF? Kolejne interpelacje poselskie pokazują słabości systemu e-faktur
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
PIT-11 za 2025 rok do urzędu skarbowego najpóźniej 2 lutego 2026 r.
15 sty 2026

Krajowa Administracja Skarbowa przypomina płatnikom podatku PIT i innym zobowiązanym do tego podmiotom, że muszą do 2 lutego 2026 r. przesłać do urzędów skarbowych informacje PIT-11, PIT-R, PIT-8C i PIT-40A/11A oraz deklaracje PIT-4R, PIT-8AR za 2025 rok. Skarbówka uczula, by w tych formularzach wpisywać prawidłowe dane, w tym dane identyfikacyjne i adres zamieszkania podatnika. Bo nie ma możliwości przesłania tych informacji z nieprawidłowym identyfikatorem podatkowym PESEL albo NIP. KAS informuje ponadto, że płatnicy powinni uwzględnić w tych PIT-ach informacje o zastosowanych zwolnieniach z podatku, w tym wynikających z oświadczeń podatników, dotyczących np. uprawnienia do skorzystania z ulgi dla rodzin 4+. Dokumenty należy wysłać drogą elektroniczną na aktualnych wersjach formularzy. Można to łatwo zrobić w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) bez konieczności podpisywania dokumentów.
Obniżki stóp NBP tylko odłożone. Ekonomiści wskazują możliwy termin powrotu cięć
15 sty 2026

Oczekiwania dotyczące kontynuacji obniżek stóp procentowych pozostają w mocy, jak ocenili analitycy PKO BP w komentarzu do decyzji RPP. Według nich, Rada Polityki Pieniężnej prawdopodobnie obniży stopy procentowe w marcu 2026 roku.
Nowość w podatkach: odliczysz nawet 36000 zł rocznie - nie spóźnij się w 2026 roku, ulga obowiązuje pierwszy raz i liczy się za 2025
15 sty 2026

W 2025 roku ta obszerna grupa zyskała nową ulgę do wykorzystania w optymalizacji podatkowej. Do systemu podatkowego weszła nowa zasada pomniejszenia podstawy opodatkowania w związku z zatrudnianiem konkretnej grupy pracowników - i nie chodzi tu o niepełnosprawnych. Mamy kompleksowe omówienie tej ulgi wraz ze szczegółowymi zasadami jej rozliczania. Z ulgi pierwszy raz skorzystasz teraz w 2026 roku.
Komunikat ZUS: od 26 stycznia 2026 r. nowy certyfikat w programie Płatnik. Jest opcja automatycznego pobrania
15 sty 2026

W komunikacie z 12 stycznia 2026 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że od 26 stycznia 2026r. w komunikacji z ZUS należy korzystać z nowego certyfikatu ZUS w programie Płatnik oraz oprogramowaniu interfejsowym.

REKLAMA

Faktura wystawiona poza KSeF od lutego 2026 r. a koszty podatkowe. Skarbówka rozwiewa wątpliwości
15 sty 2026

Czy faktura wystawiona poza Krajowym Systemem e-Faktur może pozbawić firmę prawa do kosztów podatkowych? Wraz ze zbliżającym się obowiązkiem stosowania KSeF od 1 lutego 2026 r. to pytanie staje się jednym z najczęściej zadawanych przez przedsiębiorców. Najnowsza interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej przynosi jasną odpowiedź, na którą czeka wielu podatników CIT.
Stopy procentowe NBP bez zmian w styczniu 2026 r.
14 sty 2026

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 13-14 stycznia 2026 r. postanowiła pozostawić wszystkie stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Najważniejsza stopa referencyjna wynosi nadal 4,0 proc. - podał w komunikacie Narodowy Bank Polski. Taka decyzja RPP była zgodna z przewidywaniami większości analityków finansowych i ekonomistów.
Zaległe płatności blokują rozwój firm. Jak odzyskać należności bez psucia relacji biznesowych?
14 sty 2026

Opóźnione płatności coraz częściej hamują rozwój przedsiębiorstw – już 26% firm rezygnuje z inwestycji z powodu braku terminowych wpływów. Jak skutecznie odzyskiwać należności, nie eskalując konfliktów z kontrahentami? Kluczem okazuje się windykacja polubowna, która pozwala chronić płynność finansową i relacje biznesowe jednocześnie.
Import i eksport towarów stałymi instalacjami. Jak prawo celne UE traktuje gaz i energię przesyłaną rurociągami?
14 sty 2026

Towary takie jak gaz ziemny, energia elektryczna, ciepło czy woda przemieszczają się nie w kontenerach, lecz w rurociągach i sieciach przesyłowych. Mimo zupełnie innej fizycznej formuły transportu, w świetle unijnych regulacji celnych traktowane są jak każdy inny towar. To jednak nie oznacza, że formalności są proste. Przepisy przewidują szczególne zasady przedstawiania, zgłaszania oraz potwierdzania ich wyprowadzenia z UE. Brak danych operatora, zgłoszenia wywozowego czy potwierdzenia CC599C może sprawić, że legalny przepływ zostanie uznany za wyprowadzenie poza dozorem celnym.

REKLAMA

TSUE: brak zapłaty VAT to nie oszustwo. Opinia Rzecznik Kokott może zmienić zasady odpowiedzialności solidarnej
14 sty 2026

Opinia Rzecznik Generalnej TSUE Juliane Kokott w sprawie C-121/24 może wywrócić dotychczasową praktykę organów podatkowych w całej UE, w tym w Polsce. Rzecznik jednoznacznie odróżnia oszustwo podatkowe od zwykłego braku zapłaty VAT i wskazuje, że automatyczne obciążanie nabywcy odpowiedzialnością solidarną za długi kontrahenta jest niezgodne z prawem unijnym. Jeśli Trybunał podzieli to stanowisko, konieczna będzie zmiana podejścia do art. 105a ustawy o VAT.
Szef skarbówki: do końca 2026 r. nie będziemy karać za nieprzystąpienie do KSeF i błędy popełniane w tym systemie
15 sty 2026

W 2026 roku podatnicy przedsiębiorcy nie będą karani za nieprzystąpienie do Krajowego Systemu e-Faktur ani za błędy, które są związane z KSeF-em - powiedział 12 stycznia 2026 r. w Studiu Polskiej Agencji Prasowej Marcin Łoboda - wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA