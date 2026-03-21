Ceny paliwa w dół. Ten europejski kraj tnie VAT i uruchamia pakiet wart 5 mld euro

Ceny paliwa w dół. Ten europejski kraj tnie VAT i uruchamia pakiet wart 5 mld euro

21 marca 2026, 09:43
Ceny paliw
Ceny paliwa w dół. Ten europejski kraj tnie VAT i uruchamia pakiet wart 5 mld euro
REKLAMA

REKLAMA

Nagła decyzja po eskalacji napięć na Bliskim Wschodzie. Pakiet wart 5 mld euro ma natychmiast obniżyć ceny paliw i energii oraz ochronić obywateli przed skutkami szoku energetycznego.

Rząd reaguje na kryzys: szybkie cięcia podatków i miliardowe wsparcie

Rząd Hiszpanii zdecydował w piątek na nadzwyczajnym posiedzeniu o obniżeniu podatku VAT od paliw z 21 do 10 proc. oraz o innych rozwiązaniach w związku z gwałtownym wzrostem cen energii po ataku USA i Izraela na Iran oraz irańską blokadą cieśniny Ormuz.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026

Pakiet rozwiązań, przedstawiony na konferencji prasowej przez premiera Pedro Sancheza, zawiera 80 środków o łącznej wartości 5 mld euro, które mają wejść w życie w sobotę 21 marca. „Nie popieramy tej wojny (na Bliskim Wschodzie), rząd zamierza zmobilizować wszystkie niezbędne środki, aby chronić obywateli i wesprzeć hiszpański przemysł” – podkreślił szef rządu.

Prąd i paliwa taniej nawet o kilkadziesiąt eurocentów

Prócz obniżenia podatku VAT Sanchez zapowiedział obniżenie podatków od energii elektrycznej o 60 proc. Według premiera zaproponowane środki zapewnią oszczędności w wysokości 200 mln euro dla branż o intensywnym zużyciu energii.

Rząd zamierza również obniżyć podatek akcyzowy od paliw. Szacuje się, że zaproponowane rozwiązania obniżą ceny paliw o kilkadziesiąt eurocentów. W ostatnich dniach hiszpańskie media informowały, że ceny oleju napędowego na około 500 stacjach w kraju przekroczyły już 2 euro za litr, głównie na Balearach i w Andaluzji na południu kraju.

REKLAMA

Szkolenie: CIT w 2026 r.
Autopromocja

Szkolenie:
CIT w 2026 r.

Sprawdź

Energia odnawialna kluczową przewagą

W ocenie premiera Hiszpania jest lepiej przygotowana na kryzys energetyczny niż inne państwa Europy ze względu na inwestycje w energią odnawialną. Źródła odnawialne stanowią ponad 50 proc. hiszpańskiego miksu energetycznego, a Sanchez zapowiedział w piątek znaczące ulgi podatkowe dla inwestycji w tym sektorze.

Kulisy decyzji: rozmowy polityczne i presja koalicji

Jako pierwsze informacje o planowanych zmianach przekazało w piątek radio Cadena SER. Jak podała stacja, przedstawiciel rządu kontaktował się w tej sprawie ze wszystkimi partiami w parlamencie oprócz skrajnie prawicowego Vox, szukając szerokiego poparcia w kwestii ograniczenia skutków kryzysu energetycznego wywołanego konfliktem na Bliskim Wschodzie.

Cadena SER zauważyło, że obniżka VAT na paliwa stanowi zmianę podejścia w stosunku do działań rządu po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 r.; wówczas ceny paliw zostały obniżone o 20 eurocentów za litr.

Spór w rządzie i dwa dekrety zamiast jednego

Piątkowa konferencja prasowa szefa rządu rozpoczęła się z dwugodzinnym opóźnieniem. Sumar, partner koalicyjny Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE) Sancheza, domagał się, aby w rządowym dekrecie uwzględniono kwestię zamrożenia cen czynszów i ograniczenie marż przedsiębiorstw.

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

Jak argumentowała PSOE, jeśli zapisy te znajdą się w dekrecie, zostanie od odrzucony w Kongresie Deputowanych, niższej izbie hiszpańskiego parlamentu, ponieważ sprzeciwi się mu katalońska partia Junts per Catalunya, której głosów mniejszościowy rząd potrzebuje do uchwalania nowych praw w izbie.

Ostatecznie rada ministrów postanowiła przyjąć w tych sprawach dwa osobne dekrety.

