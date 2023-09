Co po przekroczeniu limitu ryczałtu? Jakie skutki dla przedsiębiorcy?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, jakie są skutki przekroczenia limitu do ryczałtu w trakcie roku podatkowego. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć ten temat, bazując na interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Przekroczenie limitu do ryczałtu w trakcie roku

Fiskus odniósł się do kwestii opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych po przekroczeniu ustawowego limitu. Sytuacja przedstawiona w interpretacji dotyczy przedsiębiorcy, który w IV kwartale 2023 r. przewiduje przekroczenie ustawowego limitu uprawniającego do opodatkowania przychodów ryczałtem. Konkretnie chodzi o kwotę 9 654 400 zł.

Czy w takiej sytuacji przekroczenie limitu uprawniającego do ryczałtu spowoduje natychmiastową utratę prawa do ryczałtu, czy nastąpi to od początku następnego roku podatkowego?

Przedsiębiorca składający wniosek uznał, że przekroczenie limitu przychodów w ciągu roku podatkowego nie spowoduje utraty prawa do ryczałtu do końca tego roku. Zmiana formy opodatkowania miałaby nastąpić dopiero od 1 stycznia 2024 roku.

Kiedy wypada się z ryczałtu po przekroczeniu limitu?

Z analizy przepisów wynika, że opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw z pozarolniczej działalności gospodarczej. Istnieje jednak limit przychodów, który uprawnia do korzystania z tego rodzaju opodatkowania. Co dzieje się w przypadku przekroczenia tego limitu w trakcie roku podatkowego, czy przedsiębiorca traci prawa do opodatkowania ryczałtem od razu?

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro. Kwoty tego limitu wyrażoną w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. A zatem dla 2023 roku limit ryczałtu wynosi 9 654 400 zł.

Kiedy utrata prawa do ryczałtu? Od razu, czy od nowego roku? Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej potwierdza stanowisko wnioskodawcy. Przekroczenie limitu przychodów w ciągu roku podatkowego nie skutkuje natychmiastową utratą prawa do opodatkowania ryczałtem. Zmiana formy opodatkowania następuje dopiero od początku następnego roku podatkowego. Warto zwrócić uwagę, że interpretacja dotyczy konkretnego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę. Każdy przypadek jest indywidualny i może wymagać osobnej analizy. Jeśli przedsiębiorca znajdzie się w podobnej sytuacji, warto skonsultować się z doradcą podatkowym lub skorzystać z możliwości uzyskania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Interpretacja indywidualna z dnia 25 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.469.2023.1.HJ