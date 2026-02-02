Jaką stawkę ryczałtu trzeba stosować do usług marketingowych? Podatnicy klasyfikują je korzystnie, a co na to organy podatkowe?

Zastosowanie prawidłowej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależy m.in. od prawidłowej klasyfikacji świadczonej usługi do odpowiedniego grupowania PKD. Jak wiele swobody ma w tym zakresie podatnik?

Wybór odpowiedniej stawki zryczałtowanego podatku dochodowego przysparza podatnikom trudności. Aby dokonać go prawidłowo, niezbędne jest przede wszystkim prawidłowe dokonanie klasyfikacji usługi do grupowania PKD. To niestety nie zawsze jest proste, bo wiele usług nie ma jednolitego charakteru i w praktyce można im przyporządkować więcej niż jeden symbol. Taki problem dotyczy m.in. usług doradztwa marketingowego.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Jaką stawkę ryczałtu trzeba stosować do usług marketingowych?

Działalność agencji reklamowych to działalność sklasyfikowana w PKD pod symbolem 73.11.Z. Podklasa ta obejmuje:

kompleksowe projektowanie i realizowanie kampanii reklamowych poprzez:

projektowanie, planowanie i umieszczanie reklam w mediach drukowanych, radiu, telewizji, Internecie oraz innych mediach,

projektowanie, planowanie i umieszczanie reklam zewnętrznych, w formie billbordów, paneli, gablot, balonów i sterowców reklamowych, wystawach okiennych, reklam na samochodach i autobusach itp.,

dystrybucję i doręczanie prospektów i próbek reklamowych,

tworzenie stoisk oraz innych konstrukcji i miejsc wystawowych,

prowadzenie kampanii reklamowych i pozostałe usługi reklamowe mające na celu przyciągnięcie lub zatrzymanie klientów, np. poprzez:

promocję wyrobów,

marketing bezpośredni,

doręczanie i zamieszczanie prospektów i próbek reklamowych oraz bezpośrednią reklamę korespondencyjną,

doradztwo marketingowe.

Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla tego rodzaju działalności to 15%.

Polecamy: Komplet: VAT 2026 + PIT, CIT i Ryczałt ewidencjonowany 2026 + Ordynacja podatkowa, NIP 2026

REKLAMA

Podatnicy dokonują korzystnej dla siebie klasyfikacji

Podatnicy szukają jednak sposobu na to, by zmniejszyć obciążenia podatkowe i kwalifikują świadczone przez siebie usługi doradztwa marketingowego do grupowania 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana i stosują do nich stawkę ryczałtu w wysokości 8,5%. Prawidłowość zastosowania takiej stawki potwierdza w wydawanych interpretacjach indywidualnych Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Dla przykładu, w interpretacji z 11 października 2024 r. (nr 0112-KDSL1-2.4011.425.2024.3.PS) podatnik wskazał, że świadczy usługę marketingową związaną z doradztwem, tworzeniem treści, optymalizacją oraz badaniami rynkowymi, sklasyfikowaną pod symbolem PKWiU 74.90, na którą składają się następujące czynności:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

wyznaczanie kierunku działań w celu budowania widoczności firmy w Internecie,

pisanie i publikowanie postów na blogach, artykułów, studiów przypadku i treści w mediach społecznościowych,

tworzenie angażujących treści marketingowych dla odbiorców (...) w branży rozwoju oprogramowania.

optymalizacja treści pod kątem (...),

pomoc w opracowywaniu strategii treści dostosowanych do celów biznesowych,

redagowanie i korekta treści pod kątem dokładności i przejrzystości,

prowadzenie badań rynkowych i analiza konkurencji,

bycie na bieżąco z trendami branżowymi i najlepszymi praktykami,

współpraca z ekspertami merytorycznymi w zakresie tworzenia treści,

ustalanie harmonogramów publikacji,

usługi lokalizacyjne i tłumaczeniowe,

copywriting i kreatywny copywriting.

A co na to Dyrektor KIS?

Zdaniem podatnika, świadczone przez niego usługi z uwagi na to, że należą do grupowania 74.90.Z mogą korzystać z opodatkowania ryczałtem wg stawki w wysokości 8,5%. W wydanej interpretacji Dyrektor KIS wskazał, że dla przychodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia usług sklasyfikowanych w grupowaniu 74.90, właściwą stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych faktycznie jest stawka 8,5%. Ustawodawca nie przewidział bowiem dla tego typu usług innej stawki ryczałtu. Jednocześnie jednak zastrzegł, że zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych usług będzie prawidłowe wyłącznie, jeżeli faktycznie podatnik nie będzie uzyskiwał przychodów ze świadczenia innych usług, do których to usług przypisana jest inna stawka ryczałtu. Takich samych argumentów użyto w interpretacjach z 9 kwietnia 2025 r. (nr 0115-KDST2-2.4011.82.2025.3.BM) i 24 czerwca 2024 r. (nr 0114-KDIP3-1.4011.403.2024.2.MZ).



Co to oznacza dla podatników? Choć przytoczone interpretacje mogą wydawać się korzystne dla podatników, to muszą oni pamiętać, że za prawidłową klasyfikację świadczonych przez siebie usług odpowiada podatnik. Dyrektor KIS w wydawanych interpretacjach nie odnosił się do poprawności dokonanej klasyfikacji, a jedynie potwierdzał prawidłowość zastosowania stawki dla wskazanego przez podatnika grupowania, którym było w tych przypadkach 74.90.Z. Jeśli podatnik świadczy usługi sklasyfikowane w grupowaniu 73.11.Z, to ta stawka nie będzie w jego przypadku stawką prawidłową.