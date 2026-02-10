REKLAMA

Strona główna » Księgowość » Podatki » Ulgi » Miła niespodzianka w podatkach od skarbówki na 2026 rok: odliczysz nawet 36000 zł rocznie - najnowsza ulga działa już za 2025 rok i jest dostępna w PIT i CIT, gdy spełnisz te warunki, ale nie wolno przegapić terminów

Miła niespodzianka w podatkach od skarbówki na 2026 rok: odliczysz nawet 36000 zł rocznie - najnowsza ulga działa już za 2025 rok i jest dostępna w PIT i CIT, gdy spełnisz te warunki, ale nie wolno przegapić terminów

10 lutego 2026, 21:46
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
Do wykorzystania już w podatku dochodowym za 2025 rok czeka schowane 36 000 zł - to zupełna nowość od skarbówki, o której mało kto słyszał. Co więcej - ulga działa w PIT i CIT. O ile zbierzesz te dokumenty i nie przegapisz terminu
Niebywałe: fiskus przygotował coś korzystnego! Już weszła w życie nowa ulga podatkowa, która wciąż pozostaje mało znana. Przygotowaliśmy kompleksowe omówienie zasad tej ulgi wraz z praktycznymi przykładami. Po raz pierwszy można z niej skorzystać już teraz, składając zeznanie PIT za 2025 rok. Odliczenie wynosi od 12 000 zł do nawet 36 000 zł na osobę. Trzeba się jednak spieszyć z przygotowaniem dokumentów, bo pierwszy termin upływa już 31 marca.

12 000 zł do 36 000 zł na osobę – kto jest uprawniony i ile konkretnie można zyskać?

Zgodnie z art. 26he ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z nowej ulgi podatkowej mogą skorzystać podatnicy uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Odliczenia dokonuje się od podstawy obliczenia podatku określonej na podstawie art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2. Preferencja obejmuje zatrudnianie pracowników będących jednocześnie żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej lub żołnierzami aktywnej rezerwy.

Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
Szkolenie: Zmiany podatkowe 2026: VAT, CIT, PIT oraz nowe obowiązki w zakresie JPK i KSeF

Wysokość odliczenia zależy bezpośrednio od stażu służby żołnierza w wojsku:

okres nieprzerwanej służby:

kwota odliczenia:

co najmniej 1 rok

12000 zł

co najmniej 2 lata

15000 zł

co najmniej 3 lata

18000 zł

co najmniej 4 lata

21000 zł

co najmniej 5 lat

24000 zł

Powyższe kwoty odnoszą się do obu grup pracowników, czyli zarówno żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową, jak i żołnierzy w aktywnej rezerwie.

Ważne

Istotna informacja dotycząca wysokości ulgi: staż służby weryfikuje się według stanu na 31 grudnia danego roku podatkowego. Gdy stosunek pracy ustał przed tą datą - decydujący jest ostatni dzień zatrudnienia żołnierza w danym roku, w którym zakończył się stosunek pracy. Staż służby określa się wówczas na taki dzień.

Uwaga: te pomyłki wykluczają z ulgi - zweryfikuj przed złożeniem zeznania

Warto zaakcentować zasadniczy warunek: nowa ulga podatkowa dotyczy wyłącznie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. Osoby współpracujące z przedsiębiorcą na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowy zlecenia czy umowy o dzieło) nie uprawniają do skorzystania z tego odliczenia. Do ulgi wlicza się tylko zatrudnienie w ramach kodeksu pracy.

Szkolenie: KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem
Szkolenie:
KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem

Sprawdź

Kolejne istotne ograniczenie przy korzystaniu z ulgi podatkowej dotyczy formy opodatkowania działalności. Z ulgi mogą korzystać przedsiębiorcy rozliczający się:

  • według skali podatkowej (PIT-36),
  • podatkiem liniowym 19% (PIT-36L).

Przedsiębiorcy na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych nie mają możliwości korzystania z nowej ulgi - brak jest odesłania do art. 26he ustawy PIT w przepisach regulujących tę formę opodatkowania, poza tym w ideę samego ryczałtu wpisuje się brak odliczeń i ulg, a ryczałt nalicza się od przychodu. To forma opodatkowania dla przedsiębiorców, którzy nie ponoszą wysokich kosztów prowadzenia działalności.

Jeszcze wyższe kwoty odliczenia w nowej uldze podatkowej na 2026 rok - kto otrzymuje mnożniki kwoty ulgi? Dla nich skarbówka przygotowała największy prezent

Nowe przepisy przewidują zwiększenie podstawowych kwot odliczenia poprzez zastosowanie mnożnika. Na podstawie art. 26he ust. 3 ustawy PIT, mikroprzedsiębiorcy oraz mali przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku - Prawo przedsiębiorców) mogą uzyskać jeszcze wyższą ulgę, ponieważ mogą pomnożyć kwotę odliczenia przez współczynnik 1,5x. Omówmy to na przykładach.

Dla tych, którzy nie pamiętają definicji mikro i małego przedsiębiorcy - właśnie im przysługuje wyższa ulga podatkowa, bo liczona razy półtora - przypominamy:

Definicja mikroprzedsiębiorcy – podmiot, który w przynajmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych łącznie:

  • zatrudniał średniorocznie poniżej 10 pracowników, oraz
  • wygenerował roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości 2 mln euro, lub posiadał sumę aktywów bilansowych nieprzekraczającą tej kwoty.

Definicja małego przedsiębiorcy – podmiot niebędący mikroprzedsiębiorcą, który w przynajmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych łącznie:

  • zatrudniał średniorocznie poniżej 50 pracowników, oraz
  • wygenerował roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości 10 mln euro, lub posiadał sumę aktywów bilansowych nieprzekraczającą tej kwoty.
Przykład

Pan Jan prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną według stawki liniowej 19%. Ze względu na kryterium liczby zatrudnianych osób oraz kryterium przychodowe, spełnia warunki mikroprzedsiębiorcy. W ramach stosunku pracy zatrudnia pracownika, który od pięciu lat nieprzerwanie pełni służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej (pięć pełnych lat obliczonych na 31 grudnia). W takim przypadku Panu Janowi przysługuje ulga według poniższych obliczeń:

  • Kwota bazowa ulgi za 5 lat służby to: 24 000 zł;
  • Mnożnik dla mikroprzedsiębiorcy, którym jest pracodawca (pan Jan): 1,5x;
  • Przysługujące odliczenie to: 24 000 zł x 1,5 = 36 000 zł.

Ustawa o PIT przewiduje również mnożnik x1,2 dla pracodawców większych niż mikro i małe przedsiębiorstwa. Art. 26he ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza takie zwiększenie ulgi dla przedsiębiorców, którzy:

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

  • przez cały rok podatkowy zatrudniali minimum 5 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty), oraz
  • nie kwalifikują się jako mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca.

Oni mogą zastosować współczynnik x1,2 do podstawowych kwot ulgi podatkowej z tabelki na początku tekstu. Przykład? Proszę bardzo:

Przykład

Pani Halina prowadzi od lat rodzinne przedsiębiorstwo, nadal w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, które jednak przez lata znacznie się rozrosło. Obecnie zatrudnia już 150 osób, z czego 130 w ramach stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty. Ze względu na kryterium zatrudnienia oraz dochodowe, jest uznawana za średniego przedsiębiorcę (już nie mikro, ani nie mały). Pani Halina zatrudnia w ramach stosunku pracy 3 osoby będące też żołnierzami, z których 2 pełnią służbę od co najmniej 2 lat w WOT, a 1 jest w aktywnej rezerwie od 4 lat. To oznacza, że przysługujące Pani Halinie odliczenie w jednym roku podatkowym wynosi:

  • Kwota bazowa ulgi za 2 żołnierzy WOT za 2 lata służby oraz 1 żołnierza aktywnej rezerwy za 4 lata służby to: 2 x 15 000 zł + 1 x 21 000 zł = 51 000 zł;
  • Mnożnik dla pracodawcy: x1,2;
  • Przysługujące odliczenie to: 51 000 zł x 1,2 = 61 200 zł.
Ważne

Pamiętaj o zasadzie proporcji: odliczenie przysługuje proporcjonalnie przy niepełnym roku zatrudnienia żołnierza

Preferencja przysługuje odrębnie na każdego zatrudnionego żołnierza terytorialnej służby wojskowej lub aktywnej rezerwy. Gdy żołnierz pozostawał w stosunku pracy jedynie przez część roku podatkowego, odliczenie oblicza się proporcjonalnie: 1/12 rocznej kwoty za każdy pełny miesiąc kalendarzowy zatrudnienia.

Jakie są pozostałe kluczowe aspekty rozliczenia nowej ulgi w zeznaniu PIT za ubiegły rok i o czym jeszcze pamiętać, aby uniknąć problemów podczas kontroli skarbówki?

Zgodnie z art. 26he ust. 5 ustawy PIT, kwota odliczenia ograniczona jest wysokością dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej osiągniętego w danym roku podatkowym. Czyli rozliczając ulgę teraz w 2026 roku, korzystasz z niej za ubiegły 2025 rok, a skorzystanie z ulgi nie może powodować przejścia z progu zyskowego w stratę za ubiegły rok. Z ulgi nie skorzystasz teraz, jeżeli już bez niej wykazałeś stratę za ubiegły rok. Ale... nie tracisz jej całkiem - wyjaśnienie poniżej.

Ważne

Co dzieje się w sytuacji, gdy podatnik wykazał stratę ze źródła, lub dochód jest niższy niż przysługująca kwota odliczenia?

Na takie sytuacje ustawodawca przewidział przeniesienie niewykorzystanej części odliczenia aż na kolejne 5 lat podatkowych. W każdym z tych lat kwota odliczenia również nie może oczywiście przekroczyć wysokości osiągniętego dochodu z działalności gospodarczej, jednak możesz ją wykorzystać np. w kolejnym roku.

Jakie informacje są niezbędne do skorzystania z ulgi i gdzie je wpisać?

Rozliczenia dokonuje się w formularzu PIT-36 lub PIT-36L, wskazując:

  • numery PESEL zatrudnionych żołnierzy,
  • liczbę miesięcy oraz lat nieprzerwanej służby wojskowej,
  • status podatnika (mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, podmiot zatrudniający minimum 5 pracowników).

Organ podatkowy może zażądać przedstawienia zaświadczeń, oświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających prawo do odliczenia.

KOMPLET PODATKI 2026
Autopromocja

KOMPLET PODATKI 2026

Sprawdź

KOMPLET PODATKI 2026

Nie tylko PIT - nowa ulga podatkowa w 2026 obejmuje również podatników na CIT

Analogiczna jak wyżej omawiana ulga podatkowa funkcjonuje także dla podmiotów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób prawnych. Art. 18eg ust. 1 ustawy CIT umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania (z wyłączeniem przychodów z zysków kapitałowych) kwot obliczanych na identycznych zasadach jak w przypadku podatku PIT (z mechanizmem mnożników włącznie). Jeżeli więc Twoja firma rozlicza się na CIT, to przy spełnieniu pozostałych wyżej omawianych warunków - również korzystasz z ulgi.

Ta korzyść podatkowa już przysługuje i można ją rozliczyć teraz w zeznaniu podatkowym za 2025 rok! Nie przegap tego w 2026 – kluczowe terminy

Przepisy art. 26he ustawy PIT oraz art. 18eg ustawy CIT obowiązują już w stosunku do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2025 roku. Ponieważ przepisy nie przewidywały możliwości uwzględnienia ulgi systematycznie na etapie kalkulacji miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek, pierwsza faktyczna możliwość odliczenia przypada już teraz w 2026 roku, przy rozliczaniu podatkowym 2025 roku:

  • do 30 kwietnia 2026 roku (PIT-36, PIT-36L),
  • do 31 marca 2026 roku (CIT-8).

Jak zweryfikować, czy spełniam warunki do nowej ulgi podatkowej i jakie dokumenty zgromadzić na wypadek kontroli fiskusa?

Wielu przedsiębiorców może nie wiedzieć, że zatrudnia żołnierzy WOT lub aktywnej rezerwy, zwłaszcza gdy są to pracownicy niepełnoetatowi i nigdy nie prosili o zwolnienie z pracy w związku z pełnieniem służby, bo godzili te obowiązki bezkolizyjnie. Pracownik nie ma bowiem obowiązku informować o swojej służbie wojskowej. Dlatego warto przeprowadzić ankietę wśród zespołu - wyjaśniając, że chodzi o ulgę podatkową korzystną dla firmy, co jest podstawą prawną do zebrania takiej informacji (uzasadniony interes przedsiębiorcy). Jeśli zidentyfikujesz takich pracowników, poproś ich koniecznie o zaświadczenie z Wojskowego Centrum Rekrutacji potwierdzające datę rozpoczęcia służby i jej ciągłość. To istotny dokument przy ewentualnej kontroli ze strony fiskusa i weryfikacji prawa do ulgi.

Ważne

Praktyczna rada:

Wyślij jeszcze dziś do zespołu krótką ankietę z pytaniem, czy ktoś służy w WOT lub aktywnej rezerwie. Jeden e-mail może oznaczać od 12 000 zł do 36 000 zł mniej podstawy do opodatkowania – za każdego takiego pracownika. A np. przy 3 żołnierzach w zespole to potencjalnie ponad 100 000 zł odliczenia rocznie.

Unikaj natomiast tego, aby zaliczać umowy zlecenia lub o dzieło do ulgi. To częsty błąd. Ulga przysługuje wyłącznie za pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Drugi typowy błąd to nieprawidłowe obliczenie stażu - liczą się pełne lata służby na 31 grudnia, nie data zawarcia umowy z pracodawcą. Dlatego warto rozważyć, gdy masz u siebie żołnierzy WOT lub aktywnej rezerwy, ale zatrudnionych cywilnoprawnie, aby zaoferować im przejście na umowę o pracę. To może Ci się opłacić, mając na uwadze pokaźną wysokość ulgi (choć oczywiście wymaga indywidualnego przeliczenia, w zależności od wysokości wynagrodzenia danego pracownika).

RÓWNOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE

Zostały już tylko tygodnie na wykorzystanie ulgi - a większość uprawnionych przedsiębiorców nawet o niej nie słyszała

W Wojskach Obrony Terytorialnej służy obecnie ponad 40 000 żołnierzy, a w aktywnej rezerwie kolejne tysiące osób. Większość z nich łączy służbę z pracą w cywilnych firmach - od korporacji po małe rodzinne przedsiębiorstwa. Problem polega na tym, że ich pracodawcy często nie mają pojęcia, że zatrudniają żołnierza, a co za tym idzie - że przysługuje im znacząca ulga podatkowa.

Do 30 kwietnia 2026 roku (PIT) i 31 marca 2026 (CIT) zostało coraz mniej czasu. Eksperci podatkowi szacują, że w pierwszym roku obowiązywania ulgi skorzysta z niej zaledwie kilka procent uprawnionych firm - reszta po prostu przegapi okazję. Nie dlatego, że nie spełnia warunków, ale dlatego, że nigdy nie zapytała pracowników o służbę wojskową.

Nowa ulga a inne ulgi podatkowe - czy można je łączyć, czy istnieje zakaz kumulacji korzyści?

Można się zastanawiać, czy ulga na zatrudnienie żołnierza WOT lub aktywnej rezerwy może być stosowana razem z innymi ulgami podatkowymi dostępnymi w rozliczeniu za 2025 rok. Dobra wiadomość jest następująca: przepisy nie wprowadziły zakazu łączenia nowej ulgi z innymi. To znaczy, że pracodawca zatrudniający żołnierza WOT lub aktywnej rezerwy może jednocześnie korzystać np. z ulgi B+R, ulgi na robotyzację, ulgi na prototyp czy IP Box - o ile spełnia odrębne warunki każdej z tych preferencji.

Przykład

Przykład łączenia ulg:

Firma IT zatrudnia programistę-żołnierza WOT (ma on 5 lat służby). Może zatem w jednym zeznaniu rocznym odliczyć 36 000 zł z tytułu ulgi na żołnierza (jeżeli jest mikroprzedsiębiorcą ze współczynnikiem 1,5x), a dodatkowo skorzystać z 5% stawki IP Box od dochodów z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Łączne oszczędności podatkowe mogą się wówczas kumulować.

Trzeba jeszcze pamiętać, że nowa ulga na żołnierza nie wyklucza oczywiście możliwości zaliczenia wynagrodzenia takiego pracownika do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych. To również się łączy i oznacza podwójną korzyść: pełne koszty pracownicze (wynagrodzenie, składki ZUS) zmniejszają podstawę opodatkowania, a oprócz nich przysługuje osobno odliczenie z tytułu samej nowej ulgi. Dla przedsiębiorców poszukujących metod optymalizacji podatkowej od 2025 roku stanowi to doskonały sposób - zwłaszcza że rynek pracy często docenia indywidualne cechy żołnierzy: zdyscyplinowanie, umiejętność pracy pod presją i sprawność fizyczną. One sprawdzają się i są przydatne w każdym zawodzie.

Skąd w ogóle wzięła się ta nowa ulga w 2026 roku i dlaczego właśnie teraz?

Wprowadzona preferencja stanowi element szerszej polityki obronności państwa. Ustawodawca zachęca w ten sposób pracodawców do zatrudniania osób, które łączą pracę zawodową ze służbą wojskową w WOT czy aktywnej rezerwie, poprzez oferowanie korzyści podatkowych. Dla przedsiębiorcy oznacza to szansę na zmniejszenie obciążeń skarbowych przy jednoczesnym pozyskaniu pracownika o ponadprzeciętnych kompetencjach w zakresie dyscypliny, organizacji i odporności na stres.

Ulga jako element szerszej strategii - państwo "dopłaca" firmom za wzmacnianie obronności

W obliczu niestabilnej sytuacji za wschodnią granicą Polska intensywnie rozbudowuje Wojska Obrony Terytorialnej i system rezerwy aktywnej. Rząd szuka sposobów, by zachęcić pracodawców do życzliwego podejścia wobec pracowników-żołnierzy i właśnie dlatego powstała omawiana ulga. To nie przypadek, że kwoty odliczenia rosną wraz ze stażem służby: państwu zależy na tym, by żołnierze zostawali w szeregach jak najdłużej. Dla przedsiębiorcy oznacza to konkretną korzyść: im dłużej Twój pracownik służy, tym więcej odliczysz od podatku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 163)

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 278)

Księgowość
Twój e-PIT 2026 - jak zalogować się do systemu. Już od 15 lutego można rozliczyć się ze skarbówką
10 lut 2026

Ministerstwo Finansów informuje, że od 15 lutego 2026 r. w usłudze Twój e-PIT będą czekały na podatników przygotowane rozliczenia PIT za 2025 rok. Do Twój e-PIT najłatwiej się zalogować poprzez aplikację mobilną e-Urzędu Skarbowego (e-US). Do usługi można się też zalogować za pomocą aplikacji mObywatel, e-Dowodu, bankowości elektronicznej, profilu zaufanego znajdujących się w login.gov.pl albo danymi podatkowymi.
Kara dla księgowego za brak OC: w 2026 r. grozi grzywna od 1602 zł do ponad 1 mln zł. Jaka jest wymagana suma gwarancyjna polisy?
10 lut 2026

Przedsiębiorcy prowadzący usługowo księgi rachunkowe mają ustawowy obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) zawodowej. Za jego niedopełnienie grozi księgowym prowadzącym biura rachunkowe grzywna – w 2026 roku minimalna kara wzrosła do 1602 zł.
Kiedy fundacja rodzinna musi przeprowadzić audyt? Kto może być audytorem?
10 lut 2026

Audyt fundacji rodzinnej ma na celu ochronę majątku fundacji rodzinnej oraz interesów beneficjentów. Celem fundacji rodzinnej jest bowiem gromadzenie mienia, zarządzanie nim w interesie beneficjentów i wypłacanie na ich rzecz świadczeń majątkowych z wykorzystaniem zgromadzonego zasobu majątkowego. Z tego względu ustawodawca wprowadził cykliczny obowiązek przeprowadzania audytu w fundacji rodzinnej. W jakich terminach trzeba przeprowadzić taki audyt i kto może być audytorem?
Split payment, biała lista i KSeF. Jak zarządzać płynnością firmy w świecie cyfrowych podatków?
10 lut 2026

Regulacje prawne, które mają uszczelnić system podatkowy, takie jak mechanizm podzielonej płatności (MPP) czy biała lista podatników VAT, na stałe wpisały się już w funkcjonowanie polskiego biznesu. Choć ich głównym celem jest walka z oszustwami, to dla uczciwego przedsiębiorcy oznaczają konkretne wyzwania operacyjne. Podobnie Krajowy System eFaktur (KSeF), który wkrótce stanie powszechnie obowiązującym. Sprawne poruszanie się w ramach wspomnianych przepisów staje się kluczowe dla zachowania płynności finansowej każdej firmy.

Jak skorzystać z ulgi na dziecko współmałżonka? Jest na to sposób, o którym wielu podatników nie wie
10 lut 2026

Choć konstrukcja ulgi na dziecko jest prosta, to jednak w praktyce, głównie z uwagi na bardzo różnorodne sytuacje osobiste podatników, którzy z niej korzystają, przysparza problemów. Warto znać obowiązujące w tym zakresie zasady, by niepotrzebnie nie pozbawić się prawa do korzyści podatkowych.
Zakup banku energii uprawnia do zwolnienia od podatku. Czego trzeba dopilnować by skorzystać?
10 lut 2026

Czasami sprzedaż domu czy mieszkania wiąże się z koniecznością zapłacenia podatku dochodowego. Ustawodawca dał jednak podatnikom możliwość uchronienia się przed tym przykrym obowiązkiem. Jak to zrobić i dlaczego nie każdemu się to uda?
Należności z tytułu dostaw i usług – niewidzialny majątek firm i realne ryzyko biznesowe. Kiedy szczególnie warto je ubezpieczyć?
09 lut 2026

Firmy najchętniej ubezpieczają majątek trwały. Często zapominają natomiast o ochronie należności z tytułu dostaw i usług. Tymczasem to niewypłacalność kluczowego kontrahenta, czy po prostu oszustwo mogą spowodować największe problemy.
Odliczenie wydatków na lekarza w zeznaniu rocznym. U lekarzy płacimy coraz częściej i więcej. Tylko niektórzy mogą to rozliczyć
10 lut 2026

Co z wydatkami na lekarzy, które pacjenci ponoszą na rynku usług prywatnych? Kto i jakie może uwzględnić w swoim rocznym rozliczeniu podatkowym? Pacjenci muszą płacić coraz więcej, a zapowiadane zmiany nie wchodzą w życie. Jednak niektórzy powinni dokumentować wydatki.

Ulga dla młodych do 26 lat – zasady, limity i rozliczenie PIT
09 lut 2026

Masz mniej niż 26 lat? Możesz nie płacić podatku od części swoich przychodów. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z ulgi dla młodych.
Skarbówka nie może już ignorować IE-599. Przełomowy wyrok sądu zmienia zasady gry
09 lut 2026

Elektroniczny komunikat IE-599 od lat budził spory w kontekście stosowania stawki 0% VAT przy eksporcie. Najnowszy wyrok WSA w Łodzi, oparty na orzecznictwie TSUE, jednoznacznie przesądza jego status: to pełnoprawny dokument urzędowy, którego mocy dowodowej nie można podważyć arbitralnie.
