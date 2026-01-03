REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » Urząd Skarbowy » Kontrola podatkowa » Skarbówka przesłuchuje, kreuje dowody, pisze protokół - takie sytuacje mogą się zdarzyć w czasie kontroli. W czym tu może pomóc doradca podatkowy?

Skarbówka przesłuchuje, kreuje dowody, pisze protokół - takie sytuacje mogą się zdarzyć w czasie kontroli. W czym tu może pomóc doradca podatkowy?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 stycznia 2026, 08:50
Mirosław Siwiński
Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923
Nexia Advicero
Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa
kontrola celno-skarbowa, kontrola podatkowa
Fiskus przesłuchuje, kreuje dowody, pisze protokół … co się może zdarzyć? Oto dlaczego warto mieć przy sobie doradcę podatkowego w czasie kontroli podatkowej, celno-skarbowej, czy postępowania podatkowego
Ministerstwo Finansów

REKLAMA

REKLAMA

Niedawno w prasie i mediach społecznościowych rozgorzała dyskusja odnośnie skutków niezapewnienia obecności obrońcy przy różnego rodzaju czynności z udziałem podejrzanego w postępowaniu karnym. Waga udziału obrońcy dla zapewnienia praw osoby tylko podejrzanej, a tym bardziej już oskarżonej jest oczywistej nawet dla laików. To z czego jednak wiele osób nie zdaje sobie sprawy, to fakt, że obecność zawodowego pełnomocnika może mieć kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

Dlaczego?

Pytanie to kierowane jest ostatniego zdania wstępu. Po co bowiem, w postępowaniu tak nieistotnym (?) jak postępowanie podatkowe, angażować na etapie kontaktów z pracownikami urzędu skarbowego („US”) lub urzędu celno-skarbowego („UCS”). Po to, że po zakończeniu tego postępowania może być za późno na podważenie lub wpływ na ustalenia stanu faktycznego będącego podstawą do rozstrzygnięcia. Stan faktyczny stanowiący podstawę do orzeczenia o podatku (zobowiązaniu podatkowym formalnie) ustalają bowiem wyłączenie organy podatkowe obu instancji (głównie ten pierwszej instancji). Sądy administracyjne tego nie robią – kontrolują wyłącznie sposób ustalenia faktów przez fiskusa, ale poza wyjątkowo dowodem z dokumentów, postępowania dowodowego w ogóle nie prowadzą. Mogą natomiast oceniać dowody zebrane w toku postępowania podatkowego, czy np. fakty z nich wynikające są takie jak to organy podsumowały w decyzji. Organy podatkowe mają bowiem prawo swobodnej oceny dowodów, ale nie pozbawia to sądu administracyjnego prawa do oceny czy ta ocena była prawidłowa.

Wciąż jednak sprowadza się to do oceny treści tych dowodów, z czego doskonale zdają sobie sprawę pracownicy fiskusa, często kreując ich treść.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
Szkolenie: Zmiany podatkowe 2026: VAT, CIT, PIT oraz nowe obowiązki w zakresie JPK i KSeF

Kreacja treści dowodów

Fakty stanowią podstawę orzekania. Fakty ustalamy na podstawie zebranych dowodów. Za zbieranie dowodów odpowiedzialny jest co do zasady fiskus, co nie pozbawia strony postępowania podatkowego możliwości wnioskowania o przeprowadzenie konkretnych dowodów (np. oględzin, przesłuchania, z opinii biegłego) lub włączenia ich do materiału dowodowego sprawy (dokumenty). Formalnie zatem odpowiada za dowody, a niekiedy również kreuje (poprzez np. powołanie biegłego) wyłącznie organ podatkowy. Jak się jednak okazuje organy podatkowe często ulegają pokusie materialnej kreacji dowodów, czyli wpływania na ich treść, a czasem również jej wprost tworzenia.

Najlepiej jest to widoczne przy dowodzie z przesłuchania świadka lub strony, gdzie udział czynnika ludzkiego i konieczność utrwalenia jego zeznań (co robi tylko organ) może powodować nieprawidłowości.

Polecamy: Komplet PODATKI 2026

 Polecamy: Wszystko o KSeF 2026 – poradniki, szkolenia, webinary

REKLAMA

Szkolenie: KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem
Autopromocja

Szkolenie:
KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem

Sprawdź

Polecamy: KSeF krok po kroku – zasady działania i metody wdrożenia

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przesłuchanie przez fiskusa – co się może zdarzyć?

I jak wynika z tak z mojej osobistej praktyki, jak i Nexia Advicero dochodzi tu często do nieprawidłowości, jak np.:
- sugerowanie i wymuszanie odpowiedzi,
- dręczenie świadków, w tym także fizyczne (np. 9 godzinne przesłuchania w jednym z UKS, tylko dlatego, że świadek uparcie nie potwierdzał tezy kontrolujących),
- kierowanie przesłuchania pod z góry ustawioną tezę, a nie celem ustalenia obiektywnego stanu faktycznego poprzez zadawania odpowiednich pytań, pomijanie niekorzystnych części zeznań, „drążenie” tylko wybranych wątków spawy, a unikanie „niewygodnych” dla założonej tezy wątków,
- i wreszcie: zapisywanie zeznań odmiennie niż zostały one złożone i to często w bardzo sprytny sposób (zmiana jednego słowa, ale w sposób istotny prawnie) - nieprzypadkowo, jak już wprowadzono do Ordynacji podatkowej nagrywanie przesłuchań to ma ono bardzo ograniczony charakter i nie jest zbyt często wykorzystywane.

Pozorne gwarancje formalne i jak z nich skorzystać?

Dowody w postępowaniu podatkowym podlegają utrwaleniu – przecież w jakiś sposób sąd administracyjny musi się z nimi zapoznać, sam świadka przesłuchiwać nie będzie. Utrwala się to w protokole, który sporządza się tak, aby z jego treści wynikało, kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał, kto i w jakim charakterze był przy nich obecny, co i w jaki sposób w wyniku tych czynności ustalono i jakie uwagi zgłosiły obecne osoby. Protokół się odczytuje i zarówno przesłuchiwany, jak i osoby uczestniczące w czynnościach powinny go podpisać lub odmówić podpisania, czego przyczyny odnotowuje się w protokole. 

W praktyce w trakcie odczytania należy zachować szczególną uwagę, jak zostały zapisane zeznania, wychwycić nieprawidłowości i zgłosić zastrzeżenia, względnie wnioskować o dokonanie korekt (to zależy od osób sporządzających protokół) albo formalnych poprawek (to nie to samo). W praktyce wymaga to nie tylko uwagi, ale też przygotowania i świadomości odnośnie tego co jest istotne, jak i dużej dozy asertywności i silnych nerwów. Jak się nietrudno domyślić, zarówno świadkowi, jak i stronie, może tego po prostu po ludzku zabraknąć. 

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

Podsumowanie

Dlatego też, podobnie jak w procedurze karnej, obecność zawodowego pełnomocnika (doradcy podatkowego, radcy prawnego, adwokata), ma kluczowe znaczenie dla prawidłowości przeprowadzenia dowodów także w czasie kontroli podatkowej, celno-skarbowej, czy postępowania podatkowego. Kontrole może są lepiej typowane obecnie dzięki zbieraniu co raz większej ilości danych przez fiskusa, ale wciąż robią je ludzie, z których duża część ma te samą, niezmienną od 1918 r. mentalność. Dlaczego taki rok? To ciekawostka z historii administracji, która u nas zbudowana została przez byłych urzędników CK monarchii (tzw. zabór austriacki), bo tylko tam Polacy byli szerzej dopuszczani do urzędów. I dlatego wciąż mamy w Polce trochę taki proces Kafki.

Mirosław Siwiński, doradca podatkowy, radca prawny, partner w Nexia Advicero

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
PKPiR 2026 - limit przychodów dla uproszczonej księgowości. Które przychody trzeba uwzględniać licząc ten limit?
03 sty 2026

PKPiR 2026 - limit przychodów. Podatkową księgę przychodów i rozchodów (stosuje się skróty: pkpir lub kpir) może prowadzić w 2026 roku ten rozliczający się wg skali podatkowej PIT lub 19% podatkiem liniowym podatnik PIT (tj. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie i przedsiębiorstwa w spadku – wykonujące działalność gospodarczą), który w 2025 r. uzyskał mniej niż 10.646.500 zł (tj. 2.500.000,- euro × 4,2586 zł) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów. Średni kurs euro w NBP wyniósł 1 października 2025 r. (pierwszy dzień roboczy tego miesiąca) - 4,2586 zł.
Komunikat ZUS: składka zdrowotna przedsiębiorców w 2026 r. Najniższa podstawa wymiaru. Niektórzy muszą poczekać na komunikat Prezesa GUS
03 sty 2026

W komunikacie z 2 styczna 2026 r. ZUS poinformował o minimalnej składce zdrowotnej dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych lub w formie karty podatkowej.

Skarbówka potwierdza: data wystawienia e-faktury to data w polu P_1 a nie data wytworzenia faktury w KSeF. To jest data powstania obowiązku podatkowego, gdy data faktury jest równa dacie dostawy
03 sty 2026

W interpretacji z 3 grudnia 2025 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że „data wystawienia faktury”, o której mowa w art 106e ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, to data wskazana w fakturze ustrukturyzowanej w polu oznaczonym jako pole P_1 w specyfikacji technicznej struktury FA(3) lub jego odpowiedniku w kolejnych wersjach struktury. Ponadto organ podatkowy uznał, że wystawiając faktury w walucie obcej (gdy data wystawienia faktury jest równa dacie powstania obowiązku podatkowego), Spółka może przeliczyć podstawę opodatkowania według kursu średniego danej waluty obcej, ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający „dzień wystawienia faktury” wskazany w fakturze ustrukturyzowanej w polu P_1.
KSeF 2026: nowy system ułatwi wykrywanie fikcyjnego samozatrudnienia
02 sty 2026

Koniec fikcyjnego B2B? Krajowy System e-Faktur ma stać się potężnym narzędziem kontroli, które połączy dane skarbówki, ZUS i Państwowej Inspekcji Pracy. Administracja zyska możliwość automatycznego wykrywania nieprawidłowości – bez kontroli w terenie i bez sygnału od pracownika.

REKLAMA

Amortyzacja 2026: więcej przedsiębiorców może skorzystać z preferencyjnych stawek
02 sty 2026

Z dniem 1 stycznia 2026 r. przed mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorcami, otwiera się nowa okazja. Prezydent RP podpisał 15 grudnia nowelizację przepisów o podatku dochodowym, która wprowadza kluczowe uproszczenia w zasadach amortyzacji w firmie.
Płaca minimalna 2026. Ile brutto w umowie, ile netto do wypłaty na rękę? W jakich umowach trzeba stosować minimalną stawkę godzinową?
02 sty 2026

Od 1 stycznia 2026 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. płaca minimalna) wynosi 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – 31,40 zł. Te kwoty wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. Są to kwoty brutto. A jaka jest kwota netto do wypłaty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W jakich umowach trzeba stosować minimalną stawkę godzinową?
Składki ZUS 2026: przedsiębiorcy (mały ZUS), wolne zawody, wspólnicy spółek, twórcy, artyści. Kwoty składek i podstaw wymiaru
01 sty 2026

Jak co roku - z powodu wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, w 2026 roku zwiększają się także składki na ubezpieczenia społeczne. ZUS w komunikacie z 30 grudnia 2025 r. podał kwoty tych składek i podstaw ich wymiaru dla przedsiębiorców i niektórych innych grup ubezpieczonych.
Czy trzeba zaktualizować na 2026 rok złożone wcześniej oświadczenia i wnioski podatkowe? [formularz PIT-2]
03 sty 2026

Czy nowy rok oznacza nowe wnioski i oświadczenia podatkowe? Przepisy wprost wskazują, jak należy postępować, co wcale nie oznacza, że w tym zakresie nie pojawiają się wątpliwości. Jak je rozstrzygać i działać zgodnie z prawem?

REKLAMA

Czy zaliczkę na PIT można pomniejszać o wpłaty na IKZE? Dyrektor KIS wskazał, czy podatnik może złożyć w tej sprawie oświadczenie
03 sty 2026

Czy dokonywanie wpłat na IKZE pozwala na obniżanie zaliczek na podatek dochodowy pobieranych przez płatnika w trakcie roku kalendarzowego? Z takim pytaniem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej zwrócił się podatnik, który dokonywał we własnym zakresie odpowiednich wpłat.
Senior może odzyskać pieniądze, które pracodawca odprowadził do urzędu skarbowego. Musi w tym celu podjąć konkretne działania
02 sty 2026

Czy senior, który nie złożył pracodawcy oświadczenia o spełnianiu warunków do stosowania ulgi z grupy PIT-0, może odzyskać pieniądze odprowadzone do urzędu skarbowego w okresie po osiągnięciu przez niego wieku emerytalnego? Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, jak należy w tej sytuacji postąpić.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA