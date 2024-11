Jakie informacje można uzyskać przez telefon w urzędzie skarbowym? Jak uwierzytelnić się na infolinii KAS?

Ważne Resort finansów pracuje nad rozszerzeniem funkcji infolinii i wprowadzeniem możliwości bezpośredniego przełączenia z infolinii KAS do pracownika urzędu skarbowego.

Jakie informacje są dostępne w e-Urzędzie Skarbowym

Dodatkowo, resort finansów zamierza wprowadzić w e-Urzędzie Skarbowym możliwość dostępu do konta podatkowego innej osoby fizycznej, co poszerzy możliwości pomocy świadczonej podatnikom przez osoby trzecie, które nie posiadają formalnego pełnomocnictwa.



Do czasu wdrożenia tych udogodnień podatnicy mogą samodzielnie korzystać z zasobów e-Urzędu Skarbowego, w tym z Raportu Podatnika (przedsiębiorcy i organizacje) i Rozliczeń. Oba te raporty umożliwiają generowanie informacji potrzebnych do bieżącej obsługi spraw podatkowych: