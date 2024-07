Plany KAS: nowe e-usługi dla podatników 2024-2028. Co jeszcze w tym roku?

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) ma szeroko zakrojone plany wdrażania swoich nowych elektronicznych usług dla podatników. Chce o tych planach informować z wyprzedzeniem. W opublikowanej 5 lipca 2024 r. prezentacji znalazły się plany na lata 2024-2028. Niektóre już konkretnie omówione a niektóre wskazane hasłowo.

Plany informatyzacji usług Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2024-2028

Krajowa Administracja Skarbowa od lat stara się podnosić poziom jakości usług świadczonych dla podatników. Jednym z priorytetów KAS w tym zakresie jest wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i udostępnianie kolejnych e-usług, które spełniają oczekiwania klientów.



Plan informatyzacji usług KAS będzie docelowo obejmował lata 2024-2028. Znajdą się w nim też szczegółowe informacje o planowanych zmianach w perspektywie półrocznej.



„W stale rozbudowywanym katalogu usług cyfrowych dla podatników i płatników chcemy wykorzystywać m.in. innowacyjne rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, voiceboty czy chatboty służące klientom. Tego typu rozwiązania pozwolą nam świadczyć usługi publiczne na najwyższym poziomie w zróżnicowanych kanałach elektronicznych, zgodnie z aktualnymi preferencjami naszych klientów” podkreśla Aneta Zachariasz pełnomocnik Szefa KAS do spraw koordynacji informatyzacji KAS.

Ważne Resort finansów chce regularnie informować o planach wdrażania usług dla klientów KAS w perspektywie kilkuletniej, udostępniając szczegółowe informacje o planowanych zmianach w okresie najbliższych 6 miesięcy. Plany te (RoadMapa IT KAS) będą aktualizowane co kwartał. Dzięki temu klienci KAS będą na bieżąco informowani o terminach i zakresie wprowadzanych zmian.

„Będziemy również – tam gdzie to będzie możliwe – angażować interesariuszy, słuchać potrzeb podatników i płatników, poddawać badaniom użyteczności i intuicyjności rozwiązania dla naszych klientów” – dodaje Aneta Zachariasz.

KAS w perspektywie 2024-2028 planuje kontynuowanie budowy i rozwoju usług pro-klienckich. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w prezentacji opublikowanej 5 lipca 2024 r..

Nowe e-usługi KAS planowane do końca 2024 roku

W e-Urzędzie Skarbowym rozszerzy się m. in. katalog płatności kartami płatniczymi. Pojawi się też aplikacja mobilna e-Urząd Skarbowy.



Administracja skarbowa udostępni jeden numer infolinii Krajowej Administracji Skarbowej do kontaktów z urzędem skarbowym.



Od sierpnia 2024 r. pilotażowo, w wybranych urzędach skarbowych w Warszawie (od września br. w Bydgoszczy), podatnicy będą mogli zapłacić opłatę skarbową na rzecz jednostki samorządowej z wykorzystaniem dostępnego w US kodu QR.



Resort finansów udostępni zaktualizowaną wersję testową aplikacji podatnika KSeF.



W ramach Centrum Transparentności KAS opublikuje wszystkie struktury logiczne dotyczące plików JPK i broszury do tych struktur.



KAS udostępni operatorom platform internetowych (którzy mają obowiązek zbierać i przesyłać do KAS informacje o dochodach uzyskiwanych za ich pośrednictwem przez internautów) kreatory plików służące do rejestracji i sprawozdawczości. Dostosuje też narzędzia do przesyłania podpisanych plików. Na podatki.gov.pl powstanie podstrona z informacjami i odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.



KAS wdroży zmiany w obszarze platformy PUESC. Będą one dotyczyć m. in. e-Decyzji akcyzowych, e-Decyzji celnych i systemu e-Granica.

Nowe usługi cyfrowe KAS w latach 2025-2026

W lutym 2026 r. ma ruszyć obowiązkowy Krajowy System e-Faktur.

Ponadto możemy liczyć na:

- kontynuowanie rozliczania PITów w formie usługi Twój e-PIT,

- zmiany w Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC),

- uruchomienie portalu e-Licytacje,

- działania w celu upowszechnienia eParagonu.

Nowe usługi elektroniczne KAS w latach 2027-2028

Na te lata są zapowiadane:

- wdrożenie Centrum Transparentności,

- zmiany w eToll,

- Centralna Ewidencja Wyrobów Akcyzowych (CEWA) oraz

- kontynuowanie rozliczania PITów w formie usługi Twój e-PIT.