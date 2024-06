Obowiązek wpisywania numeru KSeF faktury w ewidencji sprzedaży i JPK_V7 dopiero od 1 sierpnia 2026 r. Znamy plany Ministerstwa Finansów

Dopiero od 1 sierpnia 2026 r. pojawi się w przepisach dot. VAT obowiązek wpisywania w ewidencji sprzedaży (także w JPK_V7), oprócz zwykłego numeru faktury także numeru identyfikującego fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur (numer KSeF). Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w tej sprawie.

KSeF dopiero od 2026 roku

Na podstawie ustawy z 9 maja 2024 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (aktualnie czeka na podpis Prezydenta RP), datą wdrożenia obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) ma być 1 lutego 2026 r. Od tego dnia obowiązek stosowania KSeF i wystawiania za pomocą tego systemu faktur ustrukturyzowanych będą mieli wszyscy podatnicy VAT (czynni i zwolnieni).

W innej nowelizacji ustawy resort finansów zamierza wprowadzić drugi termin wdrożenia obowiązkowego KSeF dla mniejszych firm (1 kwietnia 2026 r.), o czym mówił minister finansów Andrzej Domański w dniu 26 kwietnia 2024 r. na brefingu prasowym w Ministerstwie Finansów.

Ważne Obowiązkowy KSeF – terminy: Nowelizacja ustawy o VAT z 9 czerwca 2024 r. określa następujące terminy:



1 lutego 2026 r.



Od tej daty obowiązek fakturowania przy użyciu KSeF będą mieli wszyscy podatnicy VAT – zarówno czynni, jak i zwolnieni z tego podatku. Z tą datą nastąpi też skrócenie podstawowego terminu zwrotu VAT z 60 do 40 dni.



1 sierpnia 2026 r.



Od tej daty nie będą już mogli wystawiania faktur poza KSeF podatnicy:

- dokonujący czynności dokumentowane fakturami uproszczonymi, włącznie z paragonami fiskalnymi uznanymi za faktury,

- wystawiający faktury przy użyciu kas rejestrujących.

Od tej daty będą też stosowane sankcje za niewystawianie faktur przy użyciu KSeF.



Oprócz tego do 1 sierpnia 2026 r. będzie możliwe:

- wystawianie faktur z kasy rejestrującej,

- płacenie za fakturę przelewem bez podania numeru KSeF.



Natomiast sama ww. nowelizacja ustawy o VAT ma wejść w życie 1 lipca 2024 r.

Obowiązek wpisywania numeru KSeF faktury w ewidencji sprzedaży i JPK_V7 – przesunięty do sierpnia 2026 r.

Jeszcze przed odroczeniem terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF, w rozporządzeniu Ministra Finansów z 29 grudnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 13), wprowadzono zmiany dostosowujące rozporządzenie JPK_VAT z deklaracją do zmian wprowadzanych w ustawie o VAT w zakresie wdrożenia obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur - zwanego dalej „KSeF”, ustawą z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1598), zwanej dalej „ustawą KSeF”.

Ważne Tym rozporządzeniem wprowadzono m.in. obowiązek wpisywania w ewidencji sprzedaży (także w części ewidencyjnej JPK_V7), oprócz zwykłego numeru faktury także numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur.

W związku z przesunięciem terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF, Minister Finansów przygotował projekt nowego rozporządzenia, które ma na celu przesunięcie terminów wdrożenia przepisów wynikających z ww. rozporządzenia z 29 grudnia 2023 r.

W tym projekcie rozporządzenia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług proponuje się wyłącznie odroczenie w czasie wskazanych w rozporządzeniu z 29 grudnia 2023 r. terminów odnoszących się do dostosowania pliku JPK_VAT z deklaracją do KSeF.

Zgodnie z omawianym projektem:



1) od dnia 1 lutego 2026 r. (tj. od daty odroczenia KSeF na mocy ustawy) do dnia 31 lipca 2026 r. podatnicy w ewidencji sprzedaży nie będą musieli wykazywać numeru KSeF faktury. Wykazywanie we wskazanym okresie numeru KSeF faktury w JPK_VAT z deklaracją będzie miało charakter fakultatywny;



2) do końca lipca 2026 r. będzie odroczone ujmowanie w JPK_VAT z deklaracją danych z paragonów uznanych za faktury uproszczone;



3) wyżej wskazane rozporządzenie z 29 grudnia 2023 r. ma wejść w życie 1 lutego 2026 r., tj. w dacie odroczenia obowiązku KSeF.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (nr z wykazu 866) – projekt z 24 maja 2024 r.

Paweł Huczko