Dostosowanie JPK_VAT z deklaracją do KSeF. Zmiana terminu. Będzie też kolejna nowelizacja ustawy o VAT

W dniu 1 lipca 2024 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 25 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Rozporządzenie to odracza terminy wejścia w życie zmian dostosowujących JPK_VAT z deklaracją, w związku z odroczeniem obowiązkowego KSeF.

Nowe terminy wdrożenia zmian w JPK_VAT

W wydanym rozporządzeniu Minister Finansów odroczył w czasie terminy odnoszące się do dostosowania JPK_VAT z deklaracją do obligatoryjnego KSeF.



To rozporządzenie wprowadza następujące zmiany:

1) nowy przedział czasowy, w którym podatnicy w ewidencji sprzedaży nie będą musieli wykazywać numeru KSeF faktury (1 lutego 2026 r. - 31 lipca 2026 r.),

2) odroczenie do końca lipca 2026 r. obowiązku ujmowania w JPK_VAT z deklaracją danych z paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone,

3) zmianę daty wejścia w życie tego rozporządzenia na 1 lutego 2026 r.



Te zmiany są związane z przesunięciem terminu obowiązywania obligatoryjnego KSeF na 1 lutego 2026 r. Ustawa wprowadzająca tę zmianę (ustawa z 9 maja 2024 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - została opublikowana 10 czerwca 2024 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 852.

Aplikacja Mobilna KSeF

Pomimo odroczenia terminu wdrożenia obowiązku e-fakturowania w KSeF, w Ministerstwie Finansów nadal trwają prace nad dostarczeniem podatnikom bezpłatnych narzędzi do korzystania z systemu. Ministerstwo udostępniło wersję produkcyjną Aplikacji Mobilnej KSeF. Umożliwia ona wystawianie na smartfonie podstawowych faktur w KSeF oraz ich korekt. Dodatkowo, aplikacja pozwala na podgląd otrzymanych i wystawionych faktur w KSeF. Aplikacja jest już dostępna w sklepach Google Play i App Store.

Będzie kolejna nowelizacja ustawy o VAT: Etapowe wdrażanie obowiązkowego KSeF i uproszczenia obowiązków podatników

Ministerstwo Finansów poinformowało ponadto, że ww. ustawa odraczająca wdrożenie obowiązkowego KSeF jest pierwszym etapem prac legislacyjnych dotyczących systemu KSeF. W drugim projekcie legislacyjnym Ministerstwo Finansów przedstawi propozycje uproszczeń obowiązków związanych z wdrożeniem obligatoryjnego KSeF oraz zaproponuje etapowe wejście w życie obowiązkowego KSeF:



1 lutego 2026 r. dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) w 2025 r. przekroczyła 200 mln zł,

1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych przedsiębiorców.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z 25 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2024 r., poz. 947.