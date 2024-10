Nowa funkcja w e-Urzędzie Skarbowym: Raport podatnika. Jakie informacje można otrzymać?

W komunikacie z 10 października 2024 r. Ministerstwo Finansów poinformowało o wprowadzeniu nowej funkcjonalności w e-Urzędzie Skarbowym – Raportu podatnika. Czym jest ten raport, który dotyczy przedsiębiorców i organizacji? Jakie informacje zawiera?

Jakie informacje w Raporcie podatnika

Raport podatnika to szczegółowe zestawienie zawierające:

1) dane identyfikacyjne i adresowe podatnika, w tym formę opodatkowania, przy czym Ministerstwo Finansów wskazuje, że będzie to informacja o formie opodatkowania za rok ubiegły. Czyli w Raporcie w roku 2024 będzie informacja o wybranej formie opodatkowania za rok 2023. Jeśli na Raporcie podatnika pojawią się dwie formy opodatkowania - trzeba skontaktować się z urzędem skarbowym, aby wyjaśnić sprawę.



2) informacje o wystąpieniu ewentualnych zaległości podatkowych,

3) informacje o prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym,

4) szczegóły dotyczące prawidłowości w zakresie zaliczek i deklaracji podatkowych;

Sekcja "Deklaracje" zawiera informacje o wykrytych błędach rachunkowych w złożonych deklaracjach. Informuje, czy podatnik złożył wszystkie wymagane deklaracje i czy są one poprawne pod względem rachunkowym. Wskazuje również brakujące deklaracje oraz te z nieprawidłowościami, podając kod formularza i okres rozliczeniowy.

MF informuje, że Sekcja "Zaliczki" zostanie wyświetlona, gdy system przeanalizuje wpłaty zaliczek i stwierdzi, że wymagają one weryfikacji przez podatnika. Określi, którą deklarację i za jaki okres należy zweryfikować.



5) dane o rachunkach bankowych;

Sekcja "Rachunki bankowe" prezentuje mikrorachunek podatkowy oraz zgłoszone przez podatnika rachunki do zwrotu nadpłaty i pozostałe rachunki.



6) wykaz pełnomocników i ich uprawnienia;

Sekcja "Pełnomocnicy" prezentuje listę pełnomocników ogólnych (PPO-1) zaznaczając, który z nich jest wskazany do doręczeń oraz pełnomocników do podpisywania deklaracji elektronicznych (UPL-1).



7) informacje o przynależności do grupy VAT lub kapitałowej.



Ministerstwo Finansów informuje, że Raport podatnika ma charakter wyłącznie informacyjny i może nie uwzględniać wszystkich posiadanych danych przez Krajową Administrację Skarbową.

Ważne Wygenerowany Raport jest ważny do północy tego samego dnia, bez aktualizacji w ciągu dnia. Raport wygenerowany pierwszy raz danego dnia jest kasowany o północy.

Dla kogo jest przeznaczony Raport

Na początku Raport podatnika dotyczy przedsiębiorców i organizacji. Jednak Ministerstwo Finansów deklaruje, że przy pozytywnym odbiorze tej usługi udostępni ją także osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej.

Jak wygenerować Raport

Raport można łatwo wygenerować przez zalogowanie się na własne konto w e-Urzędzie Skarbowym lub jako użytkownik konta organizacji. Raport otrzymać można także od pracownika urzędu skarbowego na wcześniej złożony wniosek podczas osobistej wizyty.



Raport podatnika może wygenerować użytkownik konta organizacji (UKO), logując się na własne konto w e-Urzędzie Skarbowym, po przelogowaniu na konto organizacji w e-Urzędzie Skarbowym.

W jakiej formie jest generowany Raport

W pierwszej kolejności jako plik pdf. A już niedługo w e-Urzędzie Skarbowym Raport będzie prezentowany w formie graficznej – tzw. kafli.