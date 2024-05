Opóźnienia w zapłacie w podatku dochodowym - skutki

Przedsiębiorcy mają wynikający z przepisów podatkowych obowiązek płacenia różnych podatków. W tym także podatków dochodowych: PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych i CIT – podatek dochodowy od osób prawnych (w przypadku np. spółek z o.o. czy akcyjnych). Każde opóźnienie w zapłacie podatku – także podatku dochodowego grozi nie tylko obowiązkiem obliczenia od zaległości podatkowych odsetek ale także odpowiedzialnością karną skarbową. Zaległość podatkowa, to także może być problem pracowników, którzy nie zapłacili podatku dochodowego PIT wynikającego z rocznego zeznania podatkowego.

Najważniejsze terminy zapłaty podatków dochodowych

PIT



Zaliczki na PIT (skala podatkowa i podatek liniowy) – do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Karta podatkowa - do 7 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Roczne rozliczenie PIT - do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Zaliczki na PIT pracowników – do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

CIT

Zaliczki miesięczne - do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego – do 20. dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Jeżeli podatnik przed upływem terminu wpłaty zaliczki za ostatni miesiąc, złoży zeznanie i zapłaci podatek – nie musi wpłacać tej zaliczki.



Zaliczki kwartalne - do 20. dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka, a zaliczkę za ostatni kwartał roku podatkowego – do 20. dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Jeżeli podatnik przed upływem terminu wpłaty zaliczki za ostatni kwartał, złoży zeznanie i zapłaci podatek – nie musi wpłacać tej zaliczki.

Zaliczki kwartalne mogą wpłacać podatnicy, którzy rozpoczynają działalność - w pierwszym roku podatkowym oraz mali podatnicy.



Podatek w rozliczeniu rocznym – do 31 marca następnego roku (gdy rok podatkowy podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym).

Zaległość podatkowa i odsetki za opóźnienie

Na podstawie art. 51 Ordynacji podatkowej zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Ponadto za zaległość podatkową uważa się niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek lub ratę podatku – w tym także niezapłacone w terminie płatności przez płatnika lub inkasenta.



Zgodnie z art. 53 Ordynacji podatkowej, od zaległości podatkowych naliczane są – co do zasady - odsetki za zwłokę. Aktualnie stawka odsetek od zaległości podatkowych wynosi 14,5% w skali roku.



Wyjątki od tej zasady, kiedy to nie nalicza się odsetek od zaległości podatkowych, są wymienione w art. 54 Ordynacji podatkowej.

Odpowiedzialność karna skarbowa

Samo opóźnienie w zapłacie podatku nie oznacza zaraz nałożenia kar z Kodeku Karnego Skarbowego. Ale na podstawie art. 57 kodeksu karnego skarbowego, podatnik, który uporczywie nie wpłaca w terminie podatku, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Taka kara w 2024 roku może wynieść nawet 60200 zł. Najczęściej - w oczywistych sprawach - można dostać za takie wykroczenie mandat karny do 6020 zł.



Przy czym sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli przed wszczęciem postępowania w sprawie o wykroczenie skarbowe wpłacono w całości należny podatek na rzecz właściwego organu.

Czynny żal

Jednocześnie warto wiedzieć, że istnieje coś takiego jak czynny żal, który może usunął niebezpieczeństwo zastosowania kar z kodeksu karnego skarbowego. Czynny żal, to taki donos na samego siebie połączony z zapłatą zaległości podatkowej z odsetkami – zanim urząd skarbowy dowie się o opóźnieniu w zapłacie podatku. Czynny żal jest dokładnie określony w art. 16 kodeksu karnego skarbowego. Zgodnie z § 1 tego przepisu nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił (na piśmie albo ustnie do protokołu) o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. Ale przepis § 1 stosuje się tylko wtedy, gdy w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ postępowania przygotowawczego uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem zabronionym.