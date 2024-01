Metoda kasowa rozliczeń VAT. Premier Donald Tusk odpowiada, czy nowy rząd szykuje zmiany?

Wprowadzenie kasowego PIT dla przedsiębiorców, zapowiadanego w programie Koalicji 15 Października, jest oczekiwane przez małe firmy z nadzieją, że pozbędą się choć części problemów z powodu niepłacenia faktur przez kontrahentów. W Sejmie po expose premiera Donalda Tuska pojawiło się pytanie jednego z posłów, co dalej z kasowym VAT?

Mamy odpowiedź której w imieniu premiera udzieliło Ministerstwo Finansów. Czy więc należy się spodziewać kolejnym zmian w przepisach – ostatnie, przypomnijmy, zostały wprowadzone do obrotu prawnego w Polsce z dniem 1 lipca 2023 roku.

Metoda kasowa w VAT: dużo uprawnionych. mało korzystających

Z odpowiedzi Ministerstwa Finansów wynika, że metodę kasową rozliczeń w VAT w Polsce obecnie może wybrać ok. 93% podatników – rozwiązanie funkcjonuje od wielu lat w formie dobrowolnej – czyli takiej, jaka możliwa jest do wprowadzenia według dyrektywy VAT).

Jednak z innych statystyk wynika, że z tego uprawnienia w praktyce korzysta tylko co ósmy podatnik VAT.

Od lipca 2023 r., w ramach tzw. pakietu SLIM VAT 3 roczny limit obrotów uprawniający do stosowania metody kasowej został podwyższony z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Jest to maksymalny limit dopuszczony na podstawie dyrektywy VAT. Tym samym możliwość stosowania metody kasowej zyskało dodatkowo ponad 37 tys. podatników.

Metoda kasowa VAT na czym polega

W zgodzie z przepisami dyrektywy VAT, metoda kasowa polega na kalkulacji VAT należnego i VAT do odliczenia zasadniczo od zapłaconych faktur (sprzedażowych i zakupowych). Podatek VAT należny ujmowany jest w dacie zapłaty za fakturę przez nabywcę, a podatek VAT naliczony odliczany w dacie dokonania zapłaty za zakup. Efektywnie dochodzi zatem do przesunięcia rozliczenia VAT na moment płatności.

Pomimo możliwości wyboru tej metody (wybór jest dobrowolny), rozwiązanie to nie jest popularne ze względu na jednoczesne przesunięcie odliczenia VAT do momentu zapłaty za fakturę. Podatnicy stosujący rozliczenie kasowe rozliczają się w VAT za okresy kwartalne (rozliczenie kwartalne dostępne jest również dla podatników innych niż tych, którzy wybrali metodę kasową).

Rozliczenie kwartalne przesuwa zapłatę VAT do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale. Podatnik zyskuje zatem czas na otrzymanie zapłaty zanim powstanie obowiązek rozliczenia VAT z urzędem skarbowym. Z rozliczeń kwartalnych korzysta tylko ok. 13% uprawnionych.

Alternatywą kasowego VAT jest ulga na złe długi

Jeżeli podatnik nie wybrał metody kasowej bez względu na sposób rozliczeń (miesięczne albo kwartalne brak zapłaty za fakturę w ciągu 90 dni od terminu płatności daje prawo do tak zwanej ulgi za złe długi – podatnik skoryguje należny VAT i zapłaci go dopiero po otrzymaniu zapłaty od nabywcy.

Ministerstwo finansów ma więc w planach wprowadzenie kasowego PIT, przy jednoczesnym braku planów w zakresie zmian przepisów regulujących metodę kasową zapłaty VAT, zwłaszcza że pole manewru w tym zakresie jest ograniczone dyrektywą VAT.