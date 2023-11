Sąd Najwyższy: Czy wystawianie faktur VAT w trakcie zwolnienia lekarskiego spowoduje utratę zasiłku chorobowego [ZUS]?

W przypadku wskazanym w pytaniu trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Niemniej wystawianie faktur do umów wcześniej już zawartych z najemcami, nie stanowi naruszenia przepisów ustawy zasiłkowej i nie jest tym samym podstawą do pozbawienia przez ZUS prawa do zasiłku chorobowego.

Nie można wystawiać faktur w czasie choroby - argumenty za i przeciw

Zasada jest taka, że zwolnienie to okres, w którym nie wolno wykonywać pracy, a podpisywanie faktur i innych dokumentów może zostać potraktowane za pracę wykonywaną w ramach działalności gospodarczej. Tym samym nie należy wystawiać, czy podpisywać dokumentów, ponieważ ZUS może zakwestionować prawo do zasiłku chorobowego. Jeżeli jednak tego typu czynności miałyby charakter incydentalny, ZUS nie pozbawi prawa do zasiłku chorobowego. Szeroko rozwinięte orzecznictwo w tym temacie powoduje, że stanowisko ZUS w chwili obecnej jest bardzie liberalne.

W czasie zwolnienia lekarskiego nie można podejmować czynności, które mogłyby pogorszyć stan zdrowia chorego lub przedłużyć jego leczenie. W trakcie zwolnienia lekarskiego zabronione jest też wykonywanie jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Jednak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27 lipca 2022 r., sygn. I USKP 101/21 stwierdził, że wykonywanie pewnych czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (tj. np. wystawienie faktury) nie stanowi wykonywania pracy. Wystawienie takiego dokumentu to jedynie czynność formalna i techniczna. Sąd podkreślił, że czym innym jest praca etatowego pracownika, a czym innym praca wykonywana przez osobę prowadzącą jednoosobowo działalność pozarolniczą. I tę różnicę należy również zastosować, rozpatrując możliwość pozbawienia bądź nie prawa do świadczenia chorobowego.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania autorka odpowiedzi stoi na stanowisku, że wystawianie faktur do umów wcześniej już zawartych z najemcami, nie stanowi naruszenia przepisów ustawy zasiłkowej i nie jest tym samym podstawą do pozbawienia przez ZUS prawa do zasiłku chorobowego.

Emilia Derucka

