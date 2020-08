Nowy JPK_VAT - kiedy należy stosować oznaczenia GTU?

Nowy JPK_VAT (JPK_V7M i JPK_V7K) od 1 października 2020 r.

Co prawda nowy JPK_VAT ma być stosowany dopiero za półtora miesiąca (zmiany wchodzą od 1 października), lecz eksperci przyznają, że to ostatni dzwonek na przygotowania. Konieczne jest bowiem opracowanie procedur w firmach, które pozwolą spełnić nowe wymagania. W nich zaś kluczową sprawą są oznaczenia m.in. grup towarów i usług (GTU). A to, które z nich trzeba podawać na potrzeby JPK , wyjaśnił minister finansów w rozporządzeniu z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1127).

W praktyce jednak lektura tekstu rozporządzenia to trochę mało. MF na swoich stronach internetowych opublikowało już aż 29 odpowiedzi na pytania dotyczące kodów GTU. Dziś skupiamy się właśnie na wyjaśnieniu, które kody trzeba będzie stosować, a w jakich sytuacjach nie będzie takiego obowiązku. Przy czym, jak zaznacza Przemysław Powierza, doradca podatkowy i partner w RSM Poland, stosowanie nowych, obowiązkowych kodów GTU (od 1 października br.) jest technicznym elementem ewidencji sprzedaży prowadzonej na potrzeby rozliczania VAT. Nie jest to więc wymóg, który dotyczyłby np. faktur. – Dodatkowe kody GTU to de facto nowy element analityki KAS, w której przygotowanie zaangażowani są podatnicy VAT – przypomina ekspert.





W zamyśle resortu wstępne grupowanie pewnych transakcji ma znacznie ułatwić analizę rozliczeń VAT (poprzez jej automatyzację) i wyszukiwanie potencjalnych nieprawidłowości, które mogą być związane z oszustwami podatkowymi. Niewątpliwie zmiany będą więc korzystne przede wszystkim dla fiskusa.

Oznaczenia w nowym JPK_VAT

To, kiedy należy stosować oznaczenia GTU, jest istotne i może nastręczać problemów. Równie ważne jest to, kiedy oznaczeń nie trzeba stosować. Co więcej, nie dowiemy się tego bezpośrednio z rozporządzenia ministra finansów. Dopiero ustalenie przez firmę, kiedy musi stosować oznaczenia w nowym JPK, a kiedy nie ma takiego obowiązku, da pełny obraz sytuacji, jaka nastąpi 1 października br.

Kiedy nie trzeba będzie stosować oznaczeń? – Skoro symbole GTU dotyczą ewidencji sprzedaży i mają spełniać wyżej opisaną funkcję (analityczną – przyp.red.), to konsekwentnie oznaczeń nie stosuje się do transakcji zakupu. Również tych, które skutkują pojawieniem się VAT należnego (np. WNT, import usług) – mówi Przemysław Powierza.

Polecamy: Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją. Poradnik Gazety Prawnej 4/2020

Ekspert wskazuje, że oznaczenia GTU nie dotyczą również:

- dokumentów zbiorczych, czyli informacji o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej,

- zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami (np. nieodpłatne przekazanie towarów), oraz

- nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.

[...]

Zobacz: Podawanie GTU w JPK_V7 nie zawsze będzie konieczne

autor: Łukasz Zalewski