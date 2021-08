Jak wypełniać JPK_V7 po zmianach od 1 lipca 2021 r.?

Struktury hybrydowe w CIT. Od 1 stycznia 2021 r. w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) pojawiły się nowe regulacje, które dotyczą występowania tzw. struktur hybrydowych. Przedmiotowe przepisy zostały wprowadzone, żeby odpowiednio uregulować konsekwencje podatkowe związane z tworzeniem i stosowaniem struktur hybrydowych – co do zasady efektem ich zastosowania jest konieczność wyłączenia określonych pozycji z kosztów podatkowych lub też włączenia określonych kwot jako przychodów podatkowych. Koncepcja struktur hybrydowych jest zupełnie nowa w polskim prawie podatkowym, a wprowadzające i regulujące ją przepisy są dość nieprzejrzyście skonstruowane. Czy faktycznie każdy podatnik powinien się obawiać wystąpienia struktur hybrydowych i tym samym uważnie śledzić, czy każda z dokonywanych przez niego w działalności gospodarczej transakcji potencjalnie podlega restrykcjom podatkowym jako struktura hybrydowa?

SLIM VAT 2 – najważniejsze zmiany

SLIM VAT 2. Dnia 24 czerwca 2021 r. Sejm uchwalił ustawę zawierającą, zgodnie z uzasadnieniem, kolejny pakiet uproszczeń w rozliczaniu VAT. Nawiązując do do zmian przepisów z początku roku, ochrzczony został on SLIM VAT 2. Na obecnym etapie ustawa ta jest bliska zakończenia procesu legislacyjnego. 23 lipca 2021 r. Senat zgłosił poprawki, a ustawę skierowano do Komisji Finansów Publicznych. W zasadzie do 1 października 2021 r. mają wejść w życie wszystkie zmiany dotyczące VAT zawarte w tej nowelizacji, część z nich nawet wcześniej. Najważniejsze nowości wynikające z pakietu SLIM VAT 2 dla podatników VAT omawia Mirosław Siwiński, radca prawny, doradca podatkowy, Partner w Advicero Nexia.