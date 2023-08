Odliczenie VAT z faktury bez NIP nabywcy

W przypadku osób fizycznych będącymi podatnikami brak NIP na otrzymanej fakturze nie wyklucza możliwości odliczenia wykazanego na tej fakturze VAT.

Faktura bez NIP

Jeżeli osoba fizyczna będąca podatnikiem dokonała w podróży służbowej zakupu w charakterze podatnika, lecz zakup ten przez pomyłkę został przez sprzedawcę potraktowany jako sprzedaż na rzecz osoby prywatnej i udokumentowany fakturą bez NIP nabywcy (w tym fakturą wystawioną na żądanie osoby fizycznej jakiś czas po dokonaniu sprzedaży), to możliwe jest co do zasady odliczenie VAT na podstawie tej faktury.

Przykład Odbywający podróż służbową podatnik będący osobą fizyczną otrzymał fakturę bez NIP dokumentującą zakup usługi wstępu na targi. Mimo braku NIP podatnik może odliczyć VAT na podstawie tej faktury.

Szczególna sytuacja ma miejsce, jeżeli faktura bez NIP nabywcy dotyczy sprzedaży zewidencjonowanej za pomocą kasy rejestrującej bez wskazania na paragonie NIP nabywcy. W takich przypadkach prawo do odliczenia podatnikom również teoretycznie przysługuje, jednak ujmowanie takich faktur w ewidencji w celu odliczenia VAT zdaniem autora skutkować może ustaleniem podatnikowi dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tych fakturach (na podstawie art. 109a ustawy o VAT).

Przykład Wróćmy do poprzedniego przykładu i załóżmy, że faktura, o której w nim mowa, dokumentuje sprzedaż udokumentowaną również paragonem bez wskazanego NIP nabywcy. W takim przypadku odliczenie przez osobę fizyczną podatku VAT na podstawie tej faktury bez NIP może skutkować ustaleniem podatnikowi dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.